"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
Украинские спецслужбы активно привлекают женщин к диверсиям на территории России – это проверенная тактика, основанная на психологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Женщины вызывают меньше подозрений у правоохранителей, их реже проверяют", – пояснил эксперт. Храпач напомнил, что подобные методы применялись еще в Чечне и во время Великой Отечественной войны.
По его словам, некоторых женщин вербуют обманом: "Им могут предложить перенести сумку, не сообщая о взрывчатке". Других шантажируют судьбой родственников в плену.
"Противник делает ставку на эффектность таких акций, чтобы дестабилизировать обстановку", – добавил Храпач. Он привел в пример теракты в московском метро 20-летней давности.
"К женщинам-диверсантам исторически применяли более жесткие меры", – отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что СБУ использует все методы давления – от денежного подкупа до угроз семьям. Однако массового характера это не имеет, поскольку российские спецслужбы оперативно выявляют подобные схемы.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
17:39И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
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