"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 09.07.2025 Украина.ру
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"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ
"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 09.07.2025 Украина.ру
"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ
Украинские спецслужбы активно привлекают женщин к диверсиям на территории России – это проверенная тактика, основанная на психологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-09T23:30
2025-07-09T23:30
новости
россия
чечня
украина
сергей храпач
михаил онуфриенко
украина.ру
сбу
фсб
диверсия
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"Женщины вызывают меньше подозрений у правоохранителей, их реже проверяют", – пояснил эксперт. Храпач напомнил, что подобные методы применялись еще в Чечне и во время Великой Отечественной войны.По его словам, некоторых женщин вербуют обманом: "Им могут предложить перенести сумку, не сообщая о взрывчатке". Других шантажируют судьбой родственников в плену."Противник делает ставку на эффектность таких акций, чтобы дестабилизировать обстановку", – добавил Храпач. Он привел в пример теракты в московском метро 20-летней давности.Эксперт подчеркнул, что СБУ использует все методы давления – от денежного подкупа до угроз семьям. Однако массового характера это не имеет, поскольку российские спецслужбы оперативно выявляют подобные схемы.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/i-tut-kinuli-alkasha-eks-glavkoma-nichego-zlee-budet-1064928862.html
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новости, россия, чечня, украина, сергей храпач, михаил онуфриенко, украина.ру, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, теракт, террорист, терроризм, женщины, главные новости
Новости, Россия, Чечня, Украина, Сергей Храпач, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, СБУ, ФСБ, диверсия, диверсанты, теракт, террорист, терроризм, женщины, Главные новости

"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ

23:30 09.07.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
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Украинские спецслужбы активно привлекают женщин к диверсиям на территории России – это проверенная тактика, основанная на психологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Женщины вызывают меньше подозрений у правоохранителей, их реже проверяют", – пояснил эксперт. Храпач напомнил, что подобные методы применялись еще в Чечне и во время Великой Отечественной войны.
По его словам, некоторых женщин вербуют обманом: "Им могут предложить перенести сумку, не сообщая о взрывчатке". Других шантажируют судьбой родственников в плену.
"Противник делает ставку на эффектность таких акций, чтобы дестабилизировать обстановку", – добавил Храпач. Он привел в пример теракты в московском метро 20-летней давности.
"К женщинам-диверсантам исторически применяли более жесткие меры", – отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что СБУ использует все методы давления – от денежного подкупа до угроз семьям. Однако массового характера это не имеет, поскольку российские спецслужбы оперативно выявляют подобные схемы.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
17:39
И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
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Заголовок открываемого материала
23:45"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье
23:30"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ
23:15Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта
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