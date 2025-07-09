https://ukraina.ru/20250709/vyzyvayut-menshe-podozreniy-pochemu-sbu-ispolzuet-zhenschin-v-teraktakh--raskryl-eks-sotrudnik-fsb-1064959159.html

"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ

"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 09.07.2025 Украина.ру

"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ

Украинские спецслужбы активно привлекают женщин к диверсиям на территории России – это проверенная тактика, основанная на психологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-07-09T23:30

2025-07-09T23:30

2025-07-09T23:30

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"Женщины вызывают меньше подозрений у правоохранителей, их реже проверяют", – пояснил эксперт. Храпач напомнил, что подобные методы применялись еще в Чечне и во время Великой Отечественной войны.По его словам, некоторых женщин вербуют обманом: "Им могут предложить перенести сумку, не сообщая о взрывчатке". Других шантажируют судьбой родственников в плену."Противник делает ставку на эффектность таких акций, чтобы дестабилизировать обстановку", – добавил Храпач. Он привел в пример теракты в московском метро 20-летней давности.Эксперт подчеркнул, что СБУ использует все методы давления – от денежного подкупа до угроз семьям. Однако массового характера это не имеет, поскольку российские спецслужбы оперативно выявляют подобные схемы.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/i-tut-kinuli-alkasha-eks-glavkoma-nichego-zlee-budet-1064928862.html

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новости, россия, чечня, украина, сергей храпач, михаил онуфриенко, украина.ру, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, теракт, террорист, терроризм, женщины, главные новости