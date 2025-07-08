https://ukraina.ru/20250708/sergey-khrapach-o-tom-pochemu-ukraina-aktivno-ispolzuet-zhenschin-dlya-terroristicheskikh-aktsiy-v-rossii-1064850221.html

Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России

Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России - 08.07.2025 Украина.ру

Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России

Россия не остановит системно мобилизацию на Украине, поразив ракетами несколько ТЦК. Но это реальный намек Киеву, что мы сможем дотянуться до любой точки любым способом в удобное для нас время — пора бы начать предметные переговоры по условиям, озвученным Россией.

2025-07-08T06:15

2025-07-08T06:15

2025-07-08T06:15

интервью

россия

украина

киев

сергей храпач

сбу

ссср

великая отечественная война

диверсия

диверсанты

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 7 июля сообщила о задержании 4 диверсантов в Челябинской, Ивановской и Тульской областях, причастных к поджогам автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повреждению опор линий электропередач.Между тем, Россия целенаправленно бьет по украинским территориальным центрам комплектации (ТЦК, военкоматам), очередной прилет зафиксирован 6 июля в Кременчуге, сообщили украинские ресурсы.— Сергей Валентинович. Последнее время ежедневно проходит информация о том, что ловят очередных украинских диверсантов. С чем это связано: СБУ усилили экстремистские действия на территории РФ или наши силовые ведомства получили возможность улучшить свою работу?— Я думаю, что и первое, и второе. Во-первых, действительно со стороны украинцев идёт обострение, поскольку на поле боя они не выдерживают натиск российских Вооруженных сил. Соответственно, они пытаются компенсировать эти потери путем различных диверсий и обстрелами объектов критической инфраструктуры, которые непосредственно влияют на снабжение нашей группировки — для того, чтобы сковать доставку боеприпасов, топлива, посеять панику, деморализовать военнослужащих, и тем самым замедлить ход наступления.Во-вторых, при повышенной степени активности врага с нашей стороны увеличивается степень активности контрразведывательных органов, которые выявляют диверсантов различными методами. Поэтому мы видим, с одной стороны, увеличение количества диверсионно-теоретических акций со стороны Киева, а с другой стороны — большее число задержанных представителей спецслужб противника.— Можем ли мы говорить о том, что все эти люди были изначально "на карандаше" у наших спецслужб и сейчас их решили вычищать?— Нет, конечно. Ни одна уважающая себя спецслужба не позволит врагу заведомо находиться на территории своей страны и вредить ей. Бывают, конечно, эксклюзивные случаи, когда проводят так называемые контрразведывательные игры — противник находится под контролем для того, чтобы через него реализовать более серьезный замысел.Например, когда шла подготовка к Курской битве органы СМЕРШ организовали радиоигры для Абвера, чтобы запутать германское командование — чтобы последнее не готовилось к серьезному наступлению Красной армии на этом направлении. В подобных случаях на себя берут ответственность руководители спецслужб — для того, чтобы переиграть противника и нанести ему максимальный ущерб. Но, повторюсь, это эксклюзивные, штучные вещи.В массовом порядке, когда органы безопасности знают, что в стране есть диверсанты и террористы, их, естественно, без задержек ликвидируют. Никто не позволит и не возьмет на себя ответственность, чтобы эти люди сделали террористическую акцию в ближайшем или дальнем тылу, на линии боевого соприкосновения.Поэтому, как я упомянул, степень активности диверсионных атак со стороны Украины повысилась, спящие ранее агенты СБУ начали проявлять себя и чаще попадать в поле зрения наших спецслужб.— Почему среди диверсантов так много женщин? (особенно, если брать последние случаи подрывов)— По опыту Чеченских войн, когда выявляли представителей террористических банд подполья, выяснилось, что они часто использовали в своих целях именно женщин, потому что они вызывают меньше подозрения у правоохранительных органов. Зачастую их сотрудники не воспринимают дам, как носителей взрывных устройств и членов преступных формирований. Это психологический аспект, который был всегда.Поэтому, когда таких женщин выявляют, в том числе так было во времена Великой Отечественной войны, к ним используют более жёсткое наказание, чем к мужчинам.Когда противник изучает ситуацию в нашей стране, он начинает понимать где у нас слабые и сильные места, где эффективнее использовать женщин молодого или боевого возраста. Где-то их привлекают даже без умысла.То есть женщины не знают, что являются инструментом в преступных руках. Им, допустим, предлагают перенести из одного места в другое сумку, чемодан, мешок — они зачастую не в курсе, что там находится взрывное устройство, которое должно сработать.Кроме того, противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания общественности. Их цель дестабилизировать ситуацию и дискредитировать нашу власть. Достаточно вспомнить 20-летней давности подрывы метро в Москве, когда народ требовал от власти объяснить, что происходит.— СБУ также могут шантажировать женщину жизнью пленного мужа, сына или брата и тем самым вынудить пойти на преступление…— Конечно. Опять же пример Великой Отечественной войны, о чем в современных фильмах показывают — когда противник склонял наших людей к сотрудничеству со своими органами. Шантажировали нахождением близкого родственника в плену, в немецком концлагере, передавали пугающие фотографии, иногда лживые, иногда правдивые. И таких случаев, к сожалению, было немало.Кстати, таким образом вербовали и мужчин, и женщин, и даже детей. Не важно, кто является объектом вербовки со стороны диверсионных групп противника — важно, какой мотив они используют для этого. Кто-то охочий до денег, у другого слабый характер, третий на все готов для близких — поэтому идет на сотрудничество с врагом. А некоторые вообще не предполагают, что работают на иностранную разведку, и могут думать, что помогают своим.Хорошо, что такие события не носят массовый характер.— Подготовить диверсии на территории РФ дешевле и эффективнее, чем содержать украинскую армию?— Знаете, одно другому не мешает. Диверсии никогда не замещают собой боевые действия, а лишь дополняют их.Вспомните, во время Великой Отечественной войны шла рельсовая война на территории Белоруссии и Украины. Тогда партизаны провели большую диверсионную работу, которая существенно затруднила Германии перевозку железнодорожным транспортом техники и солдат и продвижение немецкой армии. Потери у нее были большие, а оперативного снабжения необходимыми вещами не происходило.Этот пример вошел в учебники для спецслужб России, Украины и других стран — как правильно организовать взаимодействие регулярной армии с действиями диверсионных подразделений, которые являются костяками партизанских отрядов, и тем самым купировать наступление сил противника и перейти к эффективному контрнаступлению. Как сделала Красная армия в данном случае.Так вот с Украиной сейчас дело обстоит так же. В экономическом, физическом, территориальном, военном отношении она гораздо слабее России. Поэтому Киев пытается компенсировать свою слабость, во-первых, поставками западных вооружений, привлечением советников из стран НАТО; во-вторых, с помощью проведения различных диверсионно-террористических актов, подрывов наших объектов инфраструктуры, техники, боеприпасов, самолетов.Плюс, нельзя не учитывать идеологическое воздействие украинской пропаганды на население — они ведь еще и рассказывают о своих действиях тем, кому надо рассказать. Поэтому наше руководство пытается ограничить каналы подачи непроверенной информации различными техническими способами и в том числе наказывая в уголовном порядке людей, которые распространяют неверные данные.Напомню, во время Великой Отечественной войны, когда критически встал вопрос, сдадут или нет Москву, властями СССР даже было принято решение расстреливать людей, которые распространяли панические слухи. Потому что все это шло с подачи Абвера.Сейчас государство (конечно, никто никого расстреливать не собирается) также пытается защитить себя и население от информации, которая может нанести идеологический, политический, технический и экономический ущерб стране. Это нормальная реакция России на агрессию против нее.— Ранее мы не били по зданиям ТЦК на Украине, а сейчас начали. Может ли это быть связано с тем, что мы уничтожили наиболее идейных украинцев на фронте, а теперь пришло время срывать мобилизацию остальной части населения?— Безусловно, можно предположить (хотя мы не знаем, каков истинный замысел нашего Генштаба), что нашими военными аналитиками просчитываются мобилизационные возможности Украины, сколько человек и в какие сроки она может поставить в штурмовые и передовые подразделения ВСУ.Эти цифры относительно точно известны, и нами предпринимаются дистанционные меры для того, чтобы, во-первых, сорвать мобилизацию; во-вторых, посеять панику. В-третьих, думаю, это намек Киеву на то, что пора бы, наверное, уже начать предметные переговоры по условиям, озвученным Мединским и Россией.То есть это намек Зеленскому и киевскому режиму , что мы сможем дотянуться до любой ее точки любым способом в удобное для России время. Дескать, делайте выводы, принимайте решения.Я думаю, что последнее — наиболее важный момент. Потому что, поразив ракетами несколько военкоматов на Украине, системно мобилизационный процесс в стране не остановить. А вот намекнуть украинским так называемым элитам, принимающим решения об активизации или замедлении боевых действий или о выходе на компромисс и заключение мирного соглашения — это вполне реально.На минувшей неделе новые прокуроры были назначены в шести из восьми областей Западной Украины. Большинство из них прислали из Киева, волю которого эти люди и будут выполнять в регионе. Об этом в материале Западная Украина за минувшую неделю: Новые областные прокуроры и гримасы мобилизации.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20250707/1064839845.html

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Анна Черкасова

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