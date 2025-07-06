Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
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Переговоры с Трампом не дадут нам никакой выгоды. Да, пусть дипломаты и политики этим занимаются, но в целом для достижения целей СВО надо брать под контроль всю территорию Украины, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Михаил Борисович, судя по обстановке на линии соприкосновения, ВСУ с переменным успехом удалось залатать дыры под Купянском и Константиновкой, а также перейти к контрударам в Сумской области, зато у них начало трещать Южно-Донецкое направление. Чего ждать дальше?
- Начнем с плохого.
Наше наступление после провала украинского контрнаступа длится уже два года. За это время противник успел приноровиться к подходу, избранному нашим Генштабом. Что сейчас делает киевский режим? Пытается накопить силы в 100-150 человек, чтобы бросить их в контрудар и отвлечь наши войска. То есть противник в меньших масштабах копирует нашу тактику и стратегию. И отчасти у него это получается.
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Возьмем то же Сумское направление. Многомесячные нападки ВСУ на Теткино не привели к потере поселка. Противник контролирует лишь несколько квадратных километров на южном и северном фасе поселка в пределах российской границы. Также завершаются многомесячные бои за Юнаковку, ВСУ ее теряют. Тем не менее, враг сумел отвлечь наши силы, провел контрудар и отбил Андреевку. Притормозить наше продвижение на Сумы удалось.
Такие же удары ВСУ пытались наносить на других участках. В частности, на Редкодуб под Красным Лиманом. В бой была брошена 3-я штурмовая бригада особого назначения. Она смогла зайти в поселок, но ее оттуда выбили. При этом на флангах этого поселка наше продвижение продолжается.
Примерно то же самое происходит в Каменском (Запорожская область вдоль берега Днепра). За него бои идут с сентября 2024 года. Мы пытаемся зайти в северную часть поселка за рекой Янчекрак, противник контрударами выбивает нас обратно и заходит на южную часть. А теперь мы снова зашли за реку и закрепились в центре поселка. Надеюсь, Каменское противнику придется оставить.
Также я бы отметил события в Харьковской области. Мы взяли большое приграничное село Меловое, которое расположено в 15 километрах от нашего плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска. Это отвлекающий удар, который в перспективе вынудить противника перебрасывать серьезные силы на это направление. Если Украина этого не сделает, наш плацдарм расширится на десятки километров. Мы сможем снабжать свою группировку, не переправляясь через Оскол. А уж если мы пойдем не на Купянск, а к южной части Печенежского водохранилища, противник потеряет почти 50 тысяч квадратных километров слабо укрепленной территории (за июнь мы освободили 600 квадратных километров). Это уже прямая угроза Харькову.
Часов Яр – это тоже наглядный пример. Микрорайон Шевченко практически освобожден, идут бои за Николаевку. 14-месячный штурм города завершается. Да, на пути к Константиновке есть еще один укрепрайон, но он более слабый.
Покровское направление. Западный его фас противнику успешнее всего удавалось оборонять, но сейчас он сыплется. После того, как мы вышли в Днепропетровскую область западнее Орехово и освободив Дачное, мы смогли прикрыть тылы группировке, которая ведет бои в районе Котлино и в Удачном. После падения нескольких укрепрайонов у нас открывается дорога к трассе М-30, перекрыв которую мы перережем больше половину логистики всей Покровско-Мирноградской агломерации. А это огромный укрепрайон. Ее нельзя снабжать по полям, как в свое время снабжалась кураховская группировка. Слишком много грузов надо доставлять.
У ВСУ остается единственный логистический маршрут с севера вдоль железной дороги. Но это уже работа нашей группировки на восточном фасе, которая форсировала реку Казённый Торец и будет двигаться в направлении этой железки. Повторюсь, это огромная угроза для всей Покровско-Мирноградской агломерации.
Теперь насчет Южно-Донецкого направления. Мы там создаем угрозу удара с востока во фланг украинской группировке, которая обороняет Запорожский фронт. И это тоже вынуждает противника двигать свои войска.
При этом всё, что мы делаем сейчас — это не стратегические наступления. Это бои местного значения. Но наша тактика и стратегия сомнению не подлежит: нанесение массы ударов на 1500 километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом.
На днях Дмитрий Медведев докладывал, что за первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев. При этом сам Зеленский де-факто признал, что численность ВСУ сокращается. В прошлом году он говорил о 880 тысяч, а сейчас – 800 тысяч). На самом деле их еще меньше, учитывая, что по официальным украинским данным, у них больше 200 тысяч дезертиров.
Хотя, на мой взгляд, пытаться организовать стратегические прорывы на глубину в десятки километров было бы более перспективно. По той простой причине, что по данным Военно-медицинского журнала 75% наших потерь приходятся на дроны-камикадзе. В среднем дальность их действия – до 10 километров. То есть как только ты прорываешься на 10-15 километров, враг теряет возможность наносить удары по наступающим группировкам своим основным средством поражения. Эта стратегия, как и уничтожения переправ через Днепр, у нас не применялась.
- Если мы пока не будем следовать концепции "одного удара", что надо сделать, чтобы эти "тысячи порезов" с каждым разом были все острее и острее?
- Сразу скажу, что есть чисто военные вопросы, а есть вопросы политические. Когда наши эксперты рассуждают в духе "Украинский фронт рухнет", "На подконтрольных Украине территориях растет недовольство населения" и "В Киеве назревает переворот", то этим делами должны заниматься разведка и дипломаты, а не Генштаб и командиры на местах.
Что касается фронтовых дел, то за это полугодие июнь стал рекордным месяцем по количеству занятых населенных пунктов и освобожденной территории. Ни одного города, включая Часов Яр, мы до сих пор не взяли. А ведь Константиновка крупнее Часов Яра.
Более того, если Часов Яр – это рубеж, вынесенный впереди основной линии укрепрайонов, то Константиновка – это часть сплошной линии укрепрайонов и сплошной городской застройки. Это главная проблема нашего наступления в Донбассе. Мы не сможем просто так отрезать Константиновку от Дружковки, потому что там тем же дронам на оптоволокне сложно маневрировать. Для этого придется физически брать Дружковку. А это будет трудно, потому что ВСУ создали еще одну линию обороны в 20 километрах западнее от Славянско-Краматорской агломерации, которую точно не разворовали.
В основном на строительстве оборонительных сооружений воруют областные военно-гражданские администрации, а сами украинские вояки строят качественно, потому что им надо свою шкуру спасать. Разбираются дома, вынимаются перекрытия. Все это идет на укрепление фортификации. Учитывая наши нынешние темпы наступления, у противника есть возможность ее создавать.
Нужно понимать, что укрепрайон, который создается быстро – это та самая "Землянка наша в три наката" времен Великой Отечественной войны. Ты можешь разрушить ее ударом в лоб с помощью 120-мм мины, но личный состав противника останется жив. А у нас нет сейчас 350 стволов на километр фронта. И дронов с тепловизорами не хватит, чтобы круглосуточно барражировать над дорогами снабжения.
- Выходит, если мы говорим чисто о военных делах, нам все равно не обойтись без рывка на Печенеги и ударов по мостам через Днепр?
- Про мосты через Днепр можно пока не говорить. Просто киевский режим контролирует почти 150 тысяч квадратных километров Левобережья. Причем часть этого Левобережья в районе Чернигова остается за рамками нынешнего численного состава и огневых средств ВС РФ. Такая операция остается за рамками СВО, потому что любая армия привязана к театру военных действий.
Поэтому речь идет о малых группах, которые просачиваются между укрепрайонами и точечно зачищают опорные пункты, где сидят три-пять бойцов.
Если же и подумать о проведении какой-то стратегической наступательной операции, то речь идет об участках, где у противника изначально более слабые линии обороны и куда он физически не сможет доставить много бойцов и дронов.
Строго говоря, ВСУ не могут месяцами держать крупную группировку на участке от Купянска до Волчанска на случай, если русские вдруг решатся наступать, потому что им другие направления затыкать надо. И вот там мы можем использовать наше некоторое преимущество в людях и технике.
- Если же говорить о политических аспектах, но, исходя из последнего телефонного разговора Путина и Трампа, не возникло ли у вас ощущения, что он в целом смирился с поражением Украины?
- Почему мы все время пытаемся переложить свое видение ситуации на нашего оппонента?
Да, Трампу Украина неинтересна как цельное государство, которое можно было бы включить в ЕС и в НАТО. Но в качестве серой зоны, где постоянно идут боевые действия, она ему интересна. Потому что это повод для антироссиских санкций и гарантия, что Россия не восстановит связи с Европой. При этом ему без разницы, сколько территорий контролирует киевский режим.
Даже если за Украиной останется пять-шесть западных областей, Россию и западную Европу все равно будет разделять анклав, который дешево содержать. Туда можно будет возвращать беженцев, которые раздражают европейцев. При этом США будут зарабатывать на поставках оружия Европе, которая будет готовиться к "отражению российской агрессии".
Трамп сейчас "миротворец". Он может сказать: "Я оружие не поставляю". Но разве не Трамп дал Австралии разрешение поставить танки "Абрамс"? Байден не давал, а Трамп дал. Он сейчас делает то же самое, что и Азербайджан, который утверждает, что не передает оружие Киеву. Но, во-первых, азербайджанские снаряды попадают на Украину через третьи страны. Во-вторых, азербайджанская "гуманитарная помощь" — это топливо, которым ВСУ заправляют технику. В-третьих, Баку поставляет технику для разминирования.
Да, Трамп формально не помогает. Якобы это все европейцы, австралийцы и южнокорейцы, а он тут не при чем.
Допустим, мы все же заключим мирный договор. Допустим, линия разграничения будет жирнее и безопаснее, чем после "Минска-1" и "Минска-2". Допустим, мы добьемся сокращения численности украинской армии. Но через пять лет они формально будут называться Нацгвардией и будут получать оружие через третьи страны. И потом, как ты численность беспилотников проконтролируешь, если их можно собрать в каждом гараже?
Так что переговоры с Трампом не дадут нам никакой выгоды. Да, пусть дипломаты и политики этим занимаются, но в целом для достижения целей СВО надо брать под контроль всю территорию Украины.
- Мы будем это делать прежними методами? Или подход к ведению боевых действий будет пересмотрен?
- Это неизбежно. Либо мы додавим их сейчас, либо нам придется смириться с заключением мирного договора. Повторюсь, даже если мы в рамках этого договора выторгуем себе максимальные условия, киевский режим будет представлять для нас серьезную угрозу. Потому что Украина, какой мы ее знали, сгорела в Доме Профсоюзов. А нынешнее русофобское образование не исчезнет само по себе. Его надо ликвидировать.
А чтобы поменять подход к ведению боевых действий, надо решить ряд вопросов.
Во-первых, у нас сейчас некомплект личного состава во всех силовых ведомствах, которые обеспечивают судопроизводство и поддержание правопорядка. Это притом, что мы пока претендуем только на Донбасс, Херсон и Запорожье. А впереди еще сотни тысяч квадратных километров, где живут миллионы людей. Пока мы еще не решили проблему удержания других территорий. И нам придется создавать военно-гражданскую администрацию Сум и Днепропетровска. А для этого нужен кратный набор людей в наши государственные ведомства.
Во-вторых, мы не занимаемся целенаправленным привлечением в ту же Росгвардию бывших граждан Украины, которые еще до СВО получили российские паспорта. А ведь это миллионы людей. Их жизненно необходимо отправлять на освобожденные территории, потому что они знают местную специфику.
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