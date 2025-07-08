Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/likvidatsiya-komandira-110-y-brigady-nasonov-rasskazal-kak-vs-rf-razmolotili-komandnyy-punkt-vsu-1064843640.html
Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ
Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ - 08.07.2025 Украина.ру
Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ
Ликвидация командира 110-й бригады ВСУ под Гуляйполем показала высокую эффективность российской разведки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-08T05:20
2025-07-08T05:20
новости
россия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
потери всу
разгром всу
гуляйполе
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101089/24/1010892429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4b790d798a7693b91e9798dd667c0ec3.jpg
Насонов подчеркнул сложность выполнения такой операции: "Не надо думать, что украинцы наивные и вислоухие. Их командные пункты хорошо защищены, но наши специалисты смогли найти уязвимости".Эксперт объяснил стратегическое значение таких ударов: "Выбивая командный состав, мы дезорганизуем систему управления противника. Теперь как минимум им будет труднее координировать действия подразделений".Особое внимание Насонов уделил технологиям: "У них сейчас нет возможности проводить закрытые видеоконференции на масштабном уровне — только на уровне соединений. Это серьезно ограничивает их оперативные возможности"."Повторюсь, наша разведка молодцы, — сказал Насонов. — Пусть боятся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/1064830506.html
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101089/24/1010892429_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9f35025b093b1b9166c651ba279dbd78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, разгром всу, гуляйполе, запорожская область, разведка, вс рф, сво, новости сво россия, спецоперация, потери украины, потери всу на сегодня, главные новости
Новости, Россия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Гуляйполе, Запорожская область, разведка, ВС РФ, СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, потери Украины, потери ВСУ на сегодня, Главные новости

Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ

05:20 08.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военные учения Центр-2011 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ликвидация командира 110-й бригады ВСУ под Гуляйполем показала высокую эффективность российской разведки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"В этом эпизоде хорошо сработала наша оперативная разведка, — заявил эксперт. — Мы вскрыли защищенный командный пункт, определили оптимальное время для удара и поразили цель. Они находились не в пункте временной дислокации — это был специально оборудованный защищенный объект".
Насонов подчеркнул сложность выполнения такой операции: "Не надо думать, что украинцы наивные и вислоухие. Их командные пункты хорошо защищены, но наши специалисты смогли найти уязвимости".
Эксперт объяснил стратегическое значение таких ударов: "Выбивая командный состав, мы дезорганизуем систему управления противника. Теперь как минимум им будет труднее координировать действия подразделений".
Особое внимание Насонов уделил технологиям: "У них сейчас нет возможности проводить закрытые видеоконференции на масштабном уровне — только на уровне соединений. Это серьезно ограничивает их оперативные возможности".
"Повторюсь, наша разведка молодцы, — сказал Насонов. — Пусть боятся", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Вчера, 17:45
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов ЯрЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУпотери ВСУразгром ВСУГуляйполеЗапорожская областьразведкаВС РФСВОновости СВО РоссияСпецоперацияпотери Украиныпотери ВСУ на сегодняГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Инструктор школы БПЛА "Архангел" с позывным "Клиника" рассказала, как проходит обучение операторов дронов 2:46
05:45"Военкомы боятся ездить в своих бусиках": Насонов рассказал про последствия удара по ТЦК в Полтаве
05:28Хроника энергетической войны: СБУ против МАГАТЭ, а немецкие экологи – против добычи газа
05:20Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ
05:00Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК
04:40"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО
04:30Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
04:15В Польше может смениться не только президент, но и премьер
04:00Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
03:54Взрывы гремят в Сумской и Николаевской областях – ВС РФ продолжают удары по объектам противника
03:30"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
03:22Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, хотя ранее говорил, что прекратит поставки
03:15Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
03:13Дьявольская матрешка Украины. В Луцке освятили храм ТЦК, в которой душегубы замаливают грехи в лжецеркви
02:56Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки артиллерией ВСУ и другие новости часа
02:04Посёлок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок
01:39Часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу
01:34Украинский ТГ-канал "Легитимный" о планах с распределением инфраструктуры ТЦК в свете последних ударов
01:28Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
01:25Лицемерные людоловы. Работу ТЦК (военкоматов) на Украине могут переформатировать из-за угрозы ударов БПЛА
Лента новостейМолния