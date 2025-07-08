Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Ликвидация командира 110-й бригады ВСУ под Гуляйполем показала высокую эффективность российской разведки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"В этом эпизоде хорошо сработала наша оперативная разведка, — заявил эксперт. — Мы вскрыли защищенный командный пункт, определили оптимальное время для удара и поразили цель. Они находились не в пункте временной дислокации — это был специально оборудованный защищенный объект".
Насонов подчеркнул сложность выполнения такой операции: "Не надо думать, что украинцы наивные и вислоухие. Их командные пункты хорошо защищены, но наши специалисты смогли найти уязвимости".
Эксперт объяснил стратегическое значение таких ударов: "Выбивая командный состав, мы дезорганизуем систему управления противника. Теперь как минимум им будет труднее координировать действия подразделений".
Особое внимание Насонов уделил технологиям: "У них сейчас нет возможности проводить закрытые видеоконференции на масштабном уровне — только на уровне соединений. Это серьезно ограничивает их оперативные возможности".
"Повторюсь, наша разведка молодцы, — сказал Насонов. — Пусть боятся", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:45Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов ЯрЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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