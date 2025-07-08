https://ukraina.ru/20250708/likvidatsiya-komandira-110-y-brigady-nasonov-rasskazal-kak-vs-rf-razmolotili-komandnyy-punkt-vsu-1064843640.html

Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ

Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ - 08.07.2025 Украина.ру

Ликвидация командира 110-й бригады: Насонов рассказал, как ВС РФ размолотили командный пункт ВСУ

Ликвидация командира 110-й бригады ВСУ под Гуляйполем показала высокую эффективность российской разведки. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-08T05:20

2025-07-08T05:20

2025-07-08T05:20

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гуляйполе

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Насонов подчеркнул сложность выполнения такой операции: "Не надо думать, что украинцы наивные и вислоухие. Их командные пункты хорошо защищены, но наши специалисты смогли найти уязвимости".Эксперт объяснил стратегическое значение таких ударов: "Выбивая командный состав, мы дезорганизуем систему управления противника. Теперь как минимум им будет труднее координировать действия подразделений".Особое внимание Насонов уделил технологиям: "У них сейчас нет возможности проводить закрытые видеоконференции на масштабном уровне — только на уровне соединений. Это серьезно ограничивает их оперативные возможности"."Повторюсь, наша разведка молодцы, — сказал Насонов. — Пусть боятся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/1064830506.html

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