https://ukraina.ru/20250703/pozyvnoy-stalin-kak-ukrainskie-operatory-bpla-pomogli-nam-v-krynkakh-unichtozhit-ikh-i-ikh-drony-1064590532.html

Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны

Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны - 03.07.2025 Украина.ру

Позывной "Сталин": Как украинские операторы БПЛА помогли нам в Крынках уничтожить их и их дроны

Оператор БПЛА - позывной "Сталин", который сейчас преподает в школе "Архангел", где обучают будущих дроноводов - рассказал изданию Украина.ру, как воевал в Крынках, в Часов Яре и в Алешках

2025-07-03T03:18

2025-07-03T03:18

2025-07-03T03:18

интервью

алешки

вооруженные силы украины

александр чаленко

fpv-дрон

дроны

бпла

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- Сталин, в первый раз слышу такой позывной. Почему ты взял себе именно его? Почему не "Берия", "Жуков", "Рокоссовский"?- Изначально была идея взять что-то типа "Жукова", потому что Жуков - Маршал Победы. Я сам родом из Волгограда. Так как Волгоград, бывший Сталинград - это место, где произошел переломный момент в битве с фашизмом, мною было принято решение: взять именно такой позывной. Сталинград звучит длинно, Сталин - коротко, ясно и со вкусом.- Слушай, а тебе не говорили: ты не офигел, парень? Сталинисты не говорили тебе: не имеешь права?- Надо просто соответствовать.- И ты соответствуешь?- Стараемся.- Знаю, что до того, как ты пришел в беспилотную авиацию, ты был вроде штурмовиком. Так?- Изначально я пришел в разведку. После этого я посмотрел на все то, что происходит на передовой и сделал для себя вывод: жажда знаний, которая у меня всегда в принципе была, дает возможность мне постичь какие-то новые горизонты для себя. И вот данным горизонтом оказалась именно беспилотная авиация.- Я в курсе, что ты был в Крынках? Но не знаю, в качестве кого?- В тот момент я был уже в качестве оператора БПЛА, корректировщика артиллерии. Как-то пришли ко мне ребята в блиндаж, говорят: мы вот нашли "птичку". Ну, как нашли, они ее где-то сбили, причем говорят, что сбили палкой. Просто очень низко она летела. В "птичке" оказалась флэш-карта.В каждом дроне можно установить карту памяти, которая будет записывать на себя видео. В нашем случае такая флэш-карта оказалась там. Это было большое упущение операторов противника. Включили запись с места пуска. Мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она двигалась. Видели лица операторов.После этого начали пристально наблюдать за этим местом. Это была достаточно большая площадь, откуда они работали. Мы дождались момента, когда к ним приехала ротация, а у меня сзади находилась 122-мм гаубица Д-30 в постоянной боевой готовности.Эту ротацию мы и накрыли достаточно удачно. Тогда подъехали два украинских расчета по четыре человека в каждом. Приехали на двух машинах. В этот момент гаубица и сработала. Мы накрывали площадь. Положили четыре снаряда. Один попал очень хорошо: ребята с той стороны очень сильно пострадали: у них были и 200-е, и 300-е, мы особо не вглядывались.Тут же на нас вышли ребята со смежных подразделений. Сказали, что есть радиоперехват: сейчас будет эвакуация раненных. Ждите. Ждали мы где-то на протяжении полутора часов. Уже темно стало. Ребятам на гаубицу была отдана команда: быть в готовности - продолжение следует. Приехала эвакуация, начала выносить этих ребят, тут же сработала пушка, работали уже шрапнелью. В итоге: много 300 из эвакуации, а те ребята, которых они эвакуировали, вообще непонятно, живые или неживые, потому что движение особо не разглядишь. И таких эвакуаций за всю ночь мы накрыли три штуки. Именно на этом объекте.- На каждую эвакуацию сколько вы тратили снарядов?- Закрывали площадью в ряд 5 снарядов. Дома в Крынках были разрушены. Мы там работали в паре с парнем с позывным "Гефест". Не знаю, жив он или нет. Надо узнать. Мы работали на танк, который разбирал дома до основания. Помогали ему с разведкой. У нас была карусель: пока у него дрон отдыхает, я вешу, потом я отдыхаю – он висит. Меняемся постоянно, нон-стопом, в светлое и в ночное время суток мы мониторили участок. Участок был 2 километра, и недели за три мы разобрали там все. Превратили поселок в поле битого кирпича.- А почему мы так долго освобождали Крынки?- Мы просто берегли пацанов. Я видел потери с той стороны. Если учесть, что все протоки были нами заминированы, очень большое количество было дистанционных минирований - 30% украинцев взрывалось прямо на воде. Так как перемещались они очень часто с островов на острова, то достаточно много у них было потерь.- Знаю, что ты воевал и на часов-ярском направлении. Почему мы так долго берем этот населенный пункт?- Часов Яр — это сам по себе достаточно крупный объект плюс там большой комбинат. К нему было тяжело подходить. Также есть водоканал "Северский Донец-Донбасс", да высохший, но все равно к нему тяжело было подходить.Помню, как мы гонялись за одним "Брэдли" в течение трех дней. Когда их бесстрашный водитель в первый раз подъехал на позиции, мы его заметили. Он завозил ротацию. Я в тот момент на разведчике работал. Заметили его в Часов Яре и подпустили максимально. Он заехал, по нему отработали FPV, причем 4 штуки. Он горел вместе с этими 300-ми ребятами.- Как это было?- Они открыли аппарель (задняя платформа, которая опускается, и по ней выгружаются бойцы – прим.), выскочили, тут сработал FPV, и они, уже 300-е, обратно внутрь заскочили. Пока не могли аппарель закрыть и "Брэдли" из-за этого стоял, в него ещё отработали две FPV. В итоге он, горящий, все же уехал.Мы расстроились. Командование тоже нам пеняло: что произошло, как вы его не сожгли?На следующий день этот же "Брэдли" с тем же водителем… Видно, что это тот же самый "Брэдли", потому что в том месте, где он горел, осталось конкретное черное пятно…Он на полном ходу залетает, выгружает ребят, закидывает новых. FPV-шники не успели за ним. Он уехал.Третий день… По-моему, это было через день: он приехал еще туда ребят высаживать. Его опять подожгли, но он хоть горящий, все равно уехал.Утром мне ребята присылают видео с "Мавика", как они этот "Брэдли" в Часов Яре чем-то сожгли. Я им говорю: мы его 3 дня жгли, а он выживал- Слушай, а чего вы действительно так долго его жгли, а он все равно был на ходу?- Блин, у всех тот же самый вопрос: не сжигается полностью, причем хорошие попадания четко нами фиксировались.- Были случаи, когда ты стоял на краю жизни?- В тот момент это была не столько страшная, сколько смешная история. Она осозналась только утром следующего дня после того, как произошла.А случилась такая ситуация, что у нас некому было везти подвоз на ноль. Надо было отвезти провизию и горючее для генератора. Это было достаточно близко к зоне действия FPV-дронов, причем большого количества. Была у нас замечательная бронированная инкассаторская машина Chevrolet Tahoe. Тяжеленная до жути, мощный бензиновый двигатель на автомате. Обычно мы ездили в серую (серое время суток - или раннее утро или поздний вечер, когда работа вражеских БПЛА затруднена - Ред.), а это что-то решили чуть раньше - по темноте. Думали, как раз уже к серой и подъедем на позиции.Но, увы, мы попали не в тот промежуток времени. Переехали какой-то бугорочек и увидели, как целая гора просто выжженных машин стоит. Потом мы только узнали, что какие-то там украинские залётные специалисты работали в эту ночь с FPV на смещённых частотах.Мы говорим сами себе: ого, надо быстрее-быстрее ехать к нашим на позиции. Поворачиваем на улицу. В темноте не можем разглядеть, что у нас происходит на дороге. А там лежала бухта катаной проволоки. Мы зацепили эту бухту и намотали ее на заднее колесо. Шеститонная машина остановилась. В мгновение. Все было бы неплохо, если бы не 70 литров бензина, которые лежали у нас в багажнике. Мы переживали за это больше всего. Если по нам сработает дрон, мы просто сгорим.Мы останавливаемся и выскакиваем из машины. Я понимаю то, что у нас висит бухта проволоки. Надо ее рубить, но с собой у нас только маленький мультитул. Он-то и спас жизнь, потому что я с бешеной скоростью резал эту проволоку. Одним глазом смотрел на то, как я режу, а вторым смотрел в небо в сторону противника, потому что всходило солнце. Когда дрон смотрит на тебя, линза бликует - их видно.Мы выгрузили бензин в один из домов в течение трех минут. В машине пять человек: я кусаю, один смотрит в небо, трое носят. В итоге водитель уехал забирать наших ребят, которых увезут домой. Мы вместо них… и тут прилетает FPV.Естественно, мы от нее забегаем в первый же разбитый дом, который полон … этого самого нашего бензина….- Господи!...- Мы стоим в этом домике вдвоем, причем бронежилет на момент, пока я это все скусывал, сбросил в эту Chevrolet Tahoe.- То есть ты без бронежилета?- Без бронежилета, без каски, без автомата, стою с этим мультитулом. Со мной рядом стоит "Фанат" с автоматом и в броне. Говорит: слушай, лишь бы она не по нам сработала, пускай работает, куда хочет, только не по нам, а то мы сгорим, братан. А дом - это печка, вокруг обставлено все бензином, и мы двое стоим. Я говорю: все, сейчас если по нам бабахнет… в общем, ты был хорошим человеком, он говорит: ты тоже.FPV покружилась, покружилась и погналась за уехавшей машиной. Мы на выдохе из этого дома в ближайший подвал. Нырнули, сидим. Я понимаю, что с меня пот градом течет от нагрузки, от того, что вообще произошло в целом.Ребята умчались, FPV за ними. То ли дрон там зацепился за какие-то провода, то ли еще за что-то ударился и взрывное устройство сработало. Chevrolet Tahoe проскочила. Все обошлось.Мы потом с этого разрушенного дома двинули к себе уже пешочком, прогулочным шагом, вальяжненько так. Это где-то уже днем было, когда украинцы уже не работают, потому что они там работали в определенное время.Вальяжные такие с двумя канистрами идём. Слушай, говорю, так классно. "Фанат" отвечает: да, никогда в жизни не думал, что я буду так бояться бензина, который я сам привёз.- Слушай, подожди, а почему ты говоришь, что днём они, украинские операторы дронов, не работают? А почему работают только ночью? С чем это связано?- У нас выработалась по этому поводу такая теория: у них ранним утром работают специалисты, такие, которые прям… специалисты, а попозже где-то ближе к часам десяти начинают работать молодые пацаны, потому что дроны управляются совсем по-другому, летают совсем по-другому. Чувствуется большая разница во всем этом деле.- Как ты понимаешь, специалист работает или какой-то пацан?- Специалист сразу работает - он не размышляет Он видит цель, не видит препятствий. И сразу шандрах! А молодой может промахнуться, может сделать лишнюю петлю, может сделать какой-то лишний маневр. Профессионал не допускает всего этого.- Чтобы стать профессионалом, сколько нужно отработать на FPV-дронах?- У всех по-разному. Молодые быстро набираются опыта. Кто постарше - потяжелее.- То есть месяц молодому нужно, два?- Нет, больше.- Полгода хотя бы?- Полгода это в идеале.- Страшно было, когда в первый раз над собой FPV дрон увидел?- Мы как раз в Алешки приехали, работали на Мавиках. Там было достаточно FPV дронов противника, причем они там начали в первый раз использовать тактику засады: сажали дроны на крышу, выключали ему мощность видеопередатчика, он стоял и ждал сутки, может, даже больше. А сверху летало "крыло", которое собственно искало цели, и тут же "ждуны" по ним по наводке отрабатывали.Так вот мы шли с Мавиками на разведку. Идем, все у нас хорошо. Навстречу нам летит наша буханка, и мы понимаем, что за ней мчатся два украинских FPV дрона. Мы слышали, какие они груженые, и как они гудят в тот момент. Для нас это был вообще шок, потому что до этого мы не встречали противника абсолютно, даже удаленно. Даже его еще, можно сказать, не видели, потому что мы только-только приехали. И тут вот происходит такая ситуация: мы видим вот эту буханку, она мимо нас пролетает, и за ней пролетают FPV.Мы, увидев эту картину, просто залетели в первый же попавшийся… там был, по-моему, универмаг какой-то. Мы в этот универмаг. И первая мысль, которая у нас в голове была: пацаны, жми на газ, дави педаль! Мы знали и видели результаты всего этого дела, но не знали, как это происходит.- И чем все закончилось? Попали? - Не слышали мы, что было в итоге. Может быть, где-то там уже за территорией Алешек, может быть, доработали украинцы нашу буханку. Но в тот момент мы очень сильно переживали за нее и за наших ребят.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко со спецназовцем Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ 1:05

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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интервью, алешки, вооруженные силы украины, александр чаленко, fpv-дрон, дроны, бпла