Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки - 07.07.2025 Украина.ру
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Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки
Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки - 07.07.2025 Украина.ру
Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки
Германия и Франция активно готовятся к возможному конфликту с Россией, создавая отдельный оборонный альянс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-07T04:30
2025-07-07T04:30
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"Германия и Франция подписали договор об общей обороне. Они готовят отдельный блок от НАТО", - сообщил эксперт. Он отметил резкое увеличение военных расходов европейских стран.Крапивник привел примеры наращивания производства. "В прошлом году Германия собрала восемь новых танков. Если в этом будет 20 - это уже успех", - констатировал военный аналитик. Он предупредил об опасности таких темпов для России.Эксперт также обратил внимание на обработку общественного мнения. "Европейцев убеждают, что русские будут толпами идти в атаку, хотя мы просто ударим по инфраструктуре", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, франция, станислав крапивник, украина.ру, нато, танки, бронетехника, конфликт, война, запад
Новости, Россия, Германия, Франция, Станислав Крапивник, Украина.ру, НАТО, танки, бронетехника, конфликт, война, Запад

Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки

04:30 07.07.2025
 
© Фото : ABACA Press
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : ABACA Press
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Германия и Франция активно готовятся к возможному конфликту с Россией, создавая отдельный оборонный альянс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Германия и Франция подписали договор об общей обороне. Они готовят отдельный блок от НАТО", - сообщил эксперт. Он отметил резкое увеличение военных расходов европейских стран.
Крапивник привел примеры наращивания производства. "В прошлом году Германия собрала восемь новых танков. Если в этом будет 20 - это уже успех", - констатировал военный аналитик. Он предупредил об опасности таких темпов для России.
Эксперт также обратил внимание на обработку общественного мнения. "Европейцев убеждают, что русские будут толпами идти в атаку, хотя мы просто ударим по инфраструктуре", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 07:00
Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий ударПереговоры с Трампом не дадут нам никакой выгоды. Да, пусть дипломаты и политики этим занимаются, но в целом для достижения целей СВО надо брать под контроль всю территорию Украины, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
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