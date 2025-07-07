https://ukraina.ru/20250707/tankovyy-bum-v-evrope-germaniya-i-frantsiya-gotovyat-udar-po-rossii--ekspert-nazval-vozmozhnye-sroki-1064768498.html

Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки

Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки - 07.07.2025 Украина.ру

Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки

Германия и Франция активно готовятся к возможному конфликту с Россией, создавая отдельный оборонный альянс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-07T04:30

2025-07-07T04:30

2025-07-07T04:30

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бронетехника

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"Германия и Франция подписали договор об общей обороне. Они готовят отдельный блок от НАТО", - сообщил эксперт. Он отметил резкое увеличение военных расходов европейских стран.Крапивник привел примеры наращивания производства. "В прошлом году Германия собрала восемь новых танков. Если в этом будет 20 - это уже успех", - констатировал военный аналитик. Он предупредил об опасности таких темпов для России.Эксперт также обратил внимание на обработку общественного мнения. "Европейцев убеждают, что русские будут толпами идти в атаку, хотя мы просто ударим по инфраструктуре", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250706/1064700168.html

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