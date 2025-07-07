Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки
© Фото : ABACA Press
© Фото : ABACA Press
Германия и Франция активно готовятся к возможному конфликту с Россией, создавая отдельный оборонный альянс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Германия и Франция подписали договор об общей обороне. Они готовят отдельный блок от НАТО", - сообщил эксперт. Он отметил резкое увеличение военных расходов европейских стран.
Крапивник привел примеры наращивания производства. "В прошлом году Германия собрала восемь новых танков. Если в этом будет 20 - это уже успех", - констатировал военный аналитик. Он предупредил об опасности таких темпов для России.
Эксперт также обратил внимание на обработку общественного мнения. "Европейцев убеждают, что русские будут толпами идти в атаку, хотя мы просто ударим по инфраструктуре", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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