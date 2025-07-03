https://ukraina.ru/20250703/1064585545.html

Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой

Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой - 03.07.2025 Украина.ру

Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой

О полной победе России в геополитическом противостоянии с Западом можно будет сказать только после физического уничтожения США и Европы. Расслабляться еще рано, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-03T07:00

2025-07-03T07:00

2025-07-03T07:00

интервью

украина

сша

россия

адольф гитлер

станислав крапивник

дональд трамп

нато

пентагон

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048708398_74:31:844:464_1920x0_80_0_0_f6f1e73592bdd9fdc259cdb15f019b3f.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Белом доме официально подтвердили, что США приостанавливают передачу киевскому режиму определенных военно-технических ресурсов. В частности, речь идет о зенитных ракетах для "Пэтриота", 155-мм снарядах и боеприпасах к "Хаймарсам". Как уточнил Пентагон, это решение стало результатом внутреннего аудита, который показал, что из-за поддержки Украины у американцев возникли проблемы с артиллерией и высокоточными системами.- Станислав, на Украине по этому поводу уже началась паника. А стоит ли нам на этот счет так уж обольщаться?- Мне трудно поверить, что у США серьезные проблемы со 155-мм снарядами. Да, американцы много чего отдали, но боекомплекты из действующих бригад и дивизий они Украине не передавали (отдавали только старые запасы). К тому же, они построили автоматизированный завод в Техасе. Это позволило им поднять производство до 65 тысяч снарядов в месяц. Это в два раза больше. Конечно, этого все равно недостаточно. Но то, что американской артиллерии совсем уж нечем стрелять – неправда.А вот насчет дефицита ракет для "Хаймарсов" и ПВО поверить можно, потому что приоритет отдается Израилю. Все понимают, кому реально принадлежит власть в Америке. Украина для Трампа – это второстепенный клиент, а Израиль – это его хозяин.Я не знаю, какой объем производства боеприпасов для новых американских противоракетных систем THAAD. Зато максимальное производство боеприпасов к "Пэтриоту" несмотря на все расширения – 660 ракет в год. По меркам СВО этого хватит на три дня, если мы во время массовых налетов будем тратить по две ракеты на каждый украинский объект.Конечно, у США ракеты для "Пэтриота" заканчиваются. Несмотря на то, что они выкупали их у своих азиатских союзников и отправляли их на Украину и в Израиль.По поводу противоракет морского базирования "Иджис" мне вообще кажется, что у США с ними все гораздо хуже, чем они в этом признались. Они сказали, что использовали 25% своего полного боекомплекта за 12 дней ирано-израильского конфликта. Мне кажется, они потратили гораздо больше.- Что же в итоге у американцев осталось на поддержку Израиля и на гипотетическую войну за Тайвань?- Израиль заявляет, что готов возобновить боевые действия с Ираном в любой момент несмотря на позицию Вашингтона. И если барин что-то прикажет, то холоп будет обязан это делать, что обернется для США новыми проблемами. А за Тайвань никакой войны я не ожидаю. Это сказки, что американцам надо удержать Тайвань любой ценой.Да, они хотели бы втянуть Пекин в затяжную войну, чтобы истощить Китай и перевезти производство полупроводников из Тайваня на территорию США. Но у Китая столько ракетных систем, что Тайвань никак не сможет их остановить.Это будет как Израиль, который бил себя кулаком в грудь с криками "Мы можем все", но за 12 дней боевых действий получил 3% разрушенных зданий в Тель-Авиве. Притом, что Иран бил по государственным учреждениям, а не по жилым домам в Тегеране, как это делал Израиль. Я уже не говорю об ударах по Хайфе. Местный НПЗ горит (по этому поводу злится Азербайджан, поскольку туда шла его нефть), а порт где-то серьезно поврежден, а где-то – полностью уничтожен.Если бы война продолжилась, Иран бы в Израиле успел разбомбить еще больше.- Учитывая такие проблемы с американскими арсеналами, можно ли сказать, что Россия уже победила в геополитическом противостоянии с Западом и что вопрос лишь в том, когда эта победа оформится?- Нет, нельзя. "Победа" — это понятие абстрактное. Сегодня победили, завтра проиграли. О полной нашей победе можно сказать только после физического уничтожения Запада. Пока мы лидируем в этой гонке, потому что США и НАТО не могут себя защищать. Но это не значит, что они навсегда останутся без боеприпасов. Они расширяют свои производство. Расслабляться еще рано.- Тогда давайте без шапкозакидательства попробуем разобраться, как украинская армия будет перестраиваться в этих новых условиях.- На Украине и до этого были проблемы с ПВО. В том смысле, что система ПВО должна представлять из себя эшелонированный зонт:Первый уровень – стратегический, когда цели сбиваются на расстоянии 300-400-500 километров.Второй уровень – оперативный.Третий – тактический.Четвертый – точечный, когда человек с "Иглой" пытается что-то сбить.Причем все эти слои должны быть объединены в единую систему информации и коммуникации, чтобы передавать цели с одного эшелона на другой. Украина это обеспечить не может, потому что ей передают разное оборудование разных эпох. В какой-то момент ей дали американские комплексы 1950-х годов, которые невозможно никуда интегрировать, потому что они безнадежно устарели.Конечно, "Пэтриоты" могут частично защитить Киев. Но достаточно облететь эту точечную систему и, у тебя будет открытое небо. Поэтому Украине приходится использовать заводы для сбития русских ракет (смеется).- А для борьбы с украинскими дронами надо продолжать выбивать их операторов?- Да. Сами западные аналитики говорят, что русская армия сейчас наступает как лава: медленно, но сжигая все на своем пути. Так и есть. Украинская армия истощается как единая система.Конечно, европейцы готовы передавать им вооружения. Вопрос в том, что они могут передать.Да, они могут закупить у американцев танки в огромных количествах. "АбрамсМ-1" — это первое поколение американских танков со стальной броней и 105-мм пушкой. Они быстро горят. Их в Америке 2,5 тысяч. "АбрамсМ1А1" — это 120 мм-пушка и композитная броня, но не компьютеризированная система. В Америке законсервировано 3 тысячи таких танков. Первые модификации "Брэдли" США тоже продавать могут. А как они будут защищать воздушное пространство?Современных систем ПВО на складах нет. А все эти расконсервированные "Франкенштейны" 1950-х годов, которые уже передали на Украину, баллистические ракеты сбивать не могут, потому что они не были для этого предназначены.Да, они пытались использовать F-16 в качестве воздушной компоненты ПВО в борьбе с "Геранями". Но, во-первых, мы бьем по украинским аэродромам, которые тоже надо прикрывать. А, во-вторых, недавно был случай, когда их пилот от усталости или неопытности сам подлез под нашу ПВО.То есть без прикрытия неба никакие танки тебе не помогут.- Остается ли еще актуальным вопрос, который мы обсуждаем из раза в раз: нужно ли нам успеть разбить Украину до какого-то определенного момента, когда США и Европа будут полностью готовы к сухопутной войне с Россией?- К сожалению, остается.Германия и Франция только что подписали договор об общей обороне. То есть они готовят некий отдельный блок от НАТО. Немцы и до этого тратили деньги на военное производство, но теперь они начинают тратить просто огромные деньги. Говорят, что половина из этого триллиона евро пойдет на строительство инфраструктуры. Если это будут дополнительные заводы для производства танков, то для нас это не очень хорошо.В прошлом году они собрали с нуля восемь новых танков. Это вроде бы мало. Но, учитывая, что в предыдущие годы они вообще ничего не создавали, то это успех. Если в этом году они соберут 20 танков – это еще больший успех. И если они смогут наращивать производство такими темпами, то для нас это будет опасно.Нужно понимать, что система немецкой промышленности достаточно продвинутая. "Рейнметалл" уже заключает договоры о том, чтобы автомобильные компании сдавали им в аренду свои заводы. Переоборудовать их для изготовления колесной бронетехники можно быстро.Что касается пропаганды, то западных немцев готовят к большой войне. То же самое касается Финляндии. "Не бойтесь русской армии. Русские солдаты будут гурьбой идти в ваши дворы, а вы их будете легко уничтожать". Хотя мы в случае войны с Финляндией никуда врываться не будем. Мы просто закроем границу и будем бить ракетами по их ключевой инфраструктуре. Голод и холод сделают свое дело.Тем не менее, европейское общество медленно, но постоянно обрабатывается. Я бы даже сказал, что украинизация Европы происходит с ускоренным темпом.- Когда мы с вами общались в прошлый раз, вы тоже сказали, что мы не будем бегать за финнами по лесам, а станем лупить по их энергетике. И буквально сразу после этого в Испании случился блэкаут из-за того, что стало чуть-чуть холоднее. Европейцы думают над тем, что в случае войны с Россией им придется всерьез прикрывать свои электростанции от наших ракетных ударов?- Тут у них еще много проблем.Давайте скажем честно, что зеленая энергетика никогда сама себя не окупит. Это выброшенные на ветер деньги и огромные откаты друзьям государства. Зачем строить ветряные и солнечные станции на юге Германии, если там зимой ветер не дует и солнца нет? Ничего дешевле атомных станций человечество еще не придумало.Перегрузка системы – это серьезная проблема. Еще 12 лет назад в Нью-Йорке и на всем северо-западе Америки света не было двое суток, потому что на одной электростанции случилась авария, а потом произошло каскадное обрушение всей системы. Потому что там не строили новые генераторы, станции и подстанции.Есть еще одна проблема – газохранилища. "Орешник" их уничтожит спокойно. Взрыв будет огромный. А раз "Северного потока" нет, то газ можно будет получить только через порты. А порты тоже станут нашей первой мишенью. А в той же Германии государство сейчас активно делает все, чтобы в домах даже печей не было, потому что это якобы загрязняет атмосферу.Как можно воевать, если зимой вы даже согреться не сможете?- Насчет доставки газа морским путем. Пока Запад пытается заниматься пиратством, охотясь на наш танкерный флот в разных точках мира. Как мы можем с этим бороться?- На Балтике мы им уже ответили. Как только вылетел наш Су-35, наши "храбрые" соседи развернулись и быстро убежали. Эти люди понимают только силу. Получили по зубам – отступили. Прилетел самолет, готовый их топить – сразу убегают.Еще можно организовывать конвои для охраны нашего флота. Даже если их будет сопровождать один эсминец, то нападение на него – это война. Пусть попробуют. Можно еще вооружать танкеры противоракетными системами.Как в свое время решили проблему с сомалийскими пиратами? Очень просто. Везде была охрана, вооруженная пулеметами и гранатометами, которая стреляла по первой лодке, пытавшейся подойти к судну. И с этими натовскими пиратами надо действовать так же. Напали на нас в нейтральных водах – это уже пиратство. Нам плевать, что вы каперы, которым государство заплатило за нападение на суда определенных стран. Для нас вы обычные бандиты.Кстати, уже были новости, что какие-то танкеры выходили из Питера в сопровождении конвоя. То есть работа в этом направлении ведется.- Европейцы успеют завершить все эти военные приготовления до 2030 года, как это записано у них в документах?- Гитлер получил в свои руки Германию, которая была гораздо более деиндустриализирована, чем нынешняя Европа. Там танкостроения не было. Тем не менее, он сумел поднять военную промышленность за пять лет.В руках у Мерца гораздо более продвинутая промышленная система, чем у Гитлера. Они могут справиться с поставленными задачами за три года. На Западе даже сократили сроки предполагаемого "нападения" России. Теперь там называют 2028 год. При этом надо понимать западный менталитет: они говорят, что Россия нападет в 2028 году, подразумевая, что надо ударить первыми в 2027-м.Гитлер тоже обосновал свое решение напасть на СССР тем, что Красная армия якобы готовила нападение на Германию. Типичная европейская логика – мы должны ударить первыми. Например, нужно ударить по Ирану, у которого нет ядерного оружия, но он может его когда-нибудь создать.- Сможем ли мы подготовиться за эти годы лучше и успеем ли разбить Украину? Да, до 2027 и 2030 года вроде бы еще далеко. Но ведь эти три года СВО пролетели незаметно.- Очень надеюсь, что да. На Украине собираются призывать 18-летних и 60-летних, завлекая людей выплатами, хотя трупам платить никто не будет. Уже призывают ввести запрет на выезд из страны для девушек от 18 до 27 лет, потому что за границей они будут рожать уже не украинцев. Руководителям Украины необходимо пушечное мясо.Красный Крест уже получил 400 тысяч обращений от семей, которые ищут пропавших без вести близких. Количество погибших, по разным источникам, перевалило за миллион. И инвалидов уже больше миллиона. Если будут отменять бронь от мобилизации, то вряд ли люди, которые имеют эту бронь, будут сидеть на месте и ждать. Если такие темпы сохранится, то через три года Украина опустеет.Надеюсь, что нам все же не придется начинать СВО против Европы. Но если придется, то это будет не так, как на Украине. Мы снимем белые перчатки и наденем железные кастеты.Также по теме СВО - в интервью Юрия Кнутова: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет

https://ukraina.ru/20250319/1061880340.html

https://ukraina.ru/20250702/1064540497.html

украина

сша

россия

израиль

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, адольф гитлер, станислав крапивник, дональд трамп, нато, пентагон, израиль, пво, ракеты, европа, запад