https://ukraina.ru/20250707/morskoy-terror-kak-zapad-pytaetsya-grabit-rossiyskie-tankery--otvet-moskvy-budet-zhestkim-1064768795.html

Морской террор: Как Запад пытается грабить российские танкеры — ответ Москвы будет жестким

Морской террор: Как Запад пытается грабить российские танкеры — ответ Москвы будет жестким - 07.07.2025 Украина.ру

Морской террор: Как Запад пытается грабить российские танкеры — ответ Москвы будет жестким

Попытки Запада перехватывать российские танкеры требуют адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-07T05:30

2025-07-07T05:30

2025-07-07T05:30

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"На Балтике мы им уже ответили. Как только вылетел наш Су-35, наши "храбрые" соседи развернулись и быстро убежали", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что Запад понимает только язык силы и быстро отступает при реальной угрозе.Крапивник предложил несколько способов защиты судов: от организации конвоев до вооружения танкеров. "Даже один эсминец сделает нападение актом войны. Пусть попробуют", — отметил аналитик. Он напомнил успешный опыт борьбы с сомалийскими пиратами.Эксперт раскритиковал западную тактику морского давления: "Нам плевать, что они называют себя каперами. Для нас это обычные бандиты". По его данным, Россия уже начала практические меры — некоторые танкеры выходят из Петербурга под охраной.Это вопрос принципа, уверен Крапивник. Если мы позволим грабить наши суда — потеряем лицо. Ответ должен быть жестким и немедленным, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Про итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250705/libo-zaputalsya-libo-voploschaet-khitryy-plan-pozitsiya-trampa-po-ukraine-stanovitsya-vs-bolee-1064732921.html

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новости, запад, россия, москва, станислав крапивник, владимир путин, дональд трамп, флот, танкер, балтийское море, балтика