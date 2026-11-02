https://ukraina.ru/20261102/rossiya-stanet-tretey-mirovoy-derzhavoy-evrosoyuz-raspadetsya-a-kakie-perspektivy-u-ssha-1084212908.html

Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?

Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США? - 02.11.2026 Украина.ру

Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?

Петр Валентинович Турчин, известный биолог, математик, историк, основатель науки клиодинамика, дал прогноз на ближайшие годы

2026-11-02T06:06

2026-11-02T06:06

2026-11-02T06:06

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В интервью французской газете L"Express он предсказал: Россия станет "третьей" державой в мире: по геополитическому весу и по способности отстаивать свои интересы.ЕС неизбежно распадётся.Китай станет "гегемонистской империей".А США останутся великой державой и даже смогут пройти через кризис, если только не нападут на Китай. Если же вступят с Китаем в открытую войну, то "потерпят поражение незамедлительно".Скоро во Франции выходит новая книга учёного: "Упадок империй. Всё ведёт к войне, даже мир". В ней он рассматривает историю взлётов и падения мировых империй и цивилизаций. И опираясь на исторические данные, делает прогнозы о нашем будущем.История и математикаПетр Валентинович Турчин - американский ученый российского происхождения.Его семья эмигрировала из СССР в США в 1977 году, когда ему было 20 лет. Он и до сих пор "говорит с сильным русским акцентом", как отмечают западные СМИ.Петр Турчин получил образование в США, занимался биологией, а потом увлекся математическим моделированием исторических процессов.Он был популяционным биологом, изучал циклы взлётов и падений популяций хищников и тех, кто является в природе едой. И однажды понял: те же самые математические уравнения могут описывать взлеты и падения древних цивилизаций.Турчин сегодня занимается наукой, которую сам же называет клиодинамикой (по имени Клио - богини истории у древних греков).Он описывает с помощью математического моделирования не только историю прошлого, но и делает прогнозы будущего. Хотя и говорит, что "главное в науке - не прогноз, а понимание причинно-следственных связей, прогноз же нужен для проверки гипотезы".Турчин создал базу данных, в которой собраны 200 общественных кризисов, начиная с бронзового века. Он говорит, что работает со 150 другими историками и археологами.США: период дезинтеграцииУчёный оперирует 200-летними циклами и предсказывает "смутные времена", которые происходит неизбежно после смены нескольких поколений. Цикл "интеграция - дезинтеграция - кризис" является общим законом для всех.Например, для США характерны периоды примерно по 50 лет. Процветание сменяется дезинтеграцией и ростом насилия в обществе.Сейчас США переживают закономерный период дезинтеграции, который может продлиться до 2030-2035 гг.Почему же сейчас не происходит "линчевания" на улицах США?"Наша полиция достаточно эффективна", - отвечает Турчин.Кроме того, как он пишет в своей книге "Конец времён": "В средние века элиту готовили как убийц... Мы решаем кризисы не такими насильственными способами".Его идеи похожи на теории нашего знаменитого историка Льва Гумилева. Но Турчин не придаёт такого значения изменениям климата и активности Солнца.А также "циклы Турчина" похоже на знаменитые "циклы Кондратьева", которые описывают периоды спада и подъёма в экономике.Нищета, элиты и налогиОсновные показатели, которые учитывает ученый:Нищета и богатство: соотношение ВВП на душу населения, насколько население является "нищим".Насколько хорошо государство может платить "силовикам" и собирать налоги (хоть в древнем Вавилоне, хоть в сегодняшних США).Элита: открыт ли путь "новым людям" в элиту?Перепроизводство элитСамое опасное явление, считает Турчин - это "разросшаяся знать". Когда богатых слишком много, они начинают внутривидовую борьбу за ресурсы и влияние. Государство не в состоянии прокормить всех богатых, и не в состоянии собирать достаточное количество налогов.Именно такова сегодняшняя ситуация в США.Один из симптомов "разросшейся знати" - "поход сверхбогатых" в политику и СМИ, как миллиардеры Майкл Блумберг и Питер Тиль.Страной управляет "знаменитый популист" и тоже миллиардер.Появление именно Трампа "невозможно было предсказать", говорит Турчин. Но в прошлом "мы видели много раз появление такого рода популистов в обществах, которые попадали в кризис".Конфликт элитГлавная причина распада империй - конфликт в элитах.В основании любого политического фрондерства лежит борьба за ресурсы и влияние.В России внутриэлитные "несогласные" уехали в немалом количестве за рубеж. Как только они лишились доступа к государственным финансам, СМИ и другим рычагам власти, они перестали играть важную роль в обществе.На вопрос: какое общество ближе к "макроразвалу" - российское или американское? - Турчин отвечает: однозначно не российское.И объясняет свою точку зрения: после начала СВО Россия сплотилась под внешним давлением, "весьма благоприятной" стала ситуация с рынком труда.Промышленность развивается, из страны убежала "контрэлита", уменьшилось количество мигрантов. Экономическая ситуация улучшается, неравенства становится меньше.В США положение гораздо опаснее.Нестабильность США и ЕвропыЕще в 2010 году Турчин сделал прогноз для журнала Nature о том, что произойдёт в ближайшие 20 лет.Его прогноз был: нестабильность США, Британии и Европы.Турчин говорил еще в 2024 году: не важно, кто победит, Байден или Трамп. Ни один из них "не остановит выкачку богатств".Вообще его позиция такова: лидеры "очень ограничены" в свободе действий:"Давайте забудем о великих людях и поговорим о геополитических факторах".Россия победитКак считает Петр Турчин, конфликт на Украине начался бы вне зависимости от того, кто именно руководит Россией, так как российские элиты чувствовали угрозу со стороны НАТО.По поводу же хода и окончания конфликта на Украине Пётр Турчин говорит: "существует почти математическая уверенность" в том, что Россия победит.США и Китай останутся двумя великими государствами (если США не решит начать открытую войну с Китаем).Ну а судьба Европейского союза незавидная."Трудно представить, как он сможет уцелеть, - говорит Петр Турчин. - Особенно если во Франции и Германии к власти придут националисты".

https://ukraina.ru/20261020/rossiya-zakroet-ukrainskiy-proekt-nostradamus-iz-kitaya-sdelal-shokiruyuschiy-prognoz-na-2027-god-1083912283.html

https://ukraina.ru/20240403/1054271333.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, ес