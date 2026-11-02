Массированная атака на ЛНР: повреждены объекты связи и исторический центр Луганска, есть погибшие - 02.11.2026 Украина.ру
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Массированная атака на ЛНР: повреждены объекты связи и исторический центр Луганска, есть погибшие
Массированная атака на ЛНР: повреждены объекты связи и исторический центр Луганска, есть погибшие - 02.11.2026 Украина.ру
Массированная атака на ЛНР: повреждены объекты связи и исторический центр Луганска, есть погибшие
На столицу Луганской Народной Республики совершена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале
2026-11-02T13:56
2026-11-02T13:56
новости
луганская народная республика
лисичанск
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
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Целью ударов ВСУ стали объекты критической инфраструктуры и исторический центр города."Атаке вражеских БПЛА вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком", их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании", — сообщил Пасечник.В результате ударов серьезно пострадал исторический центр Луганска: повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей — одно из старейших зданий города. По предварительным данным, среди сотрудников этих учреждений пострадавших нет. Местные власти и оперативные службы уже задействованы в ликвидации последствий.Однако в других районах республики избежать жертв не удалось. По словам Пасечника, всего за сутки один человек погиб и еще двое получили ранения. В Старобельском муниципальном округе ВСУ атаковали автомобиль семейной пары — от полученных травм женщина погибла, мужчина ранен. На участке дороги Беловодск — Луганск противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель.Удары также пришлись по коммунальной и гражданской инфраструктуре в Первомайске, Лисичанске, Новоайдаре, Славяносербске, Беловодске, Новопсковске, Кременном, Меловском и Свердловском округах. Системы ПВО и мобильные огневые группы над территорией республики уничтожили порядка 120 воздушных целей.Накануне в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику погибли четыре человека, еще двое пострадали. Леонид Пасечник подчеркнул, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту.Подробнее об отражении ночных налётов украинских БПЛА на Россию – в материале Андрея Никитина Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, луганская народная республика, лисичанск, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Массированная атака на ЛНР: повреждены объекты связи и исторический центр Луганска, есть погибшие

13:56 02.11.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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На столицу Луганской Народной Республики совершена массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале
Целью ударов ВСУ стали объекты критической инфраструктуры и исторический центр города.
"Атаке вражеских БПЛА вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком", их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании", — сообщил Пасечник.
В результате ударов серьезно пострадал исторический центр Луганска: повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей — одно из старейших зданий города. По предварительным данным, среди сотрудников этих учреждений пострадавших нет. Местные власти и оперативные службы уже задействованы в ликвидации последствий.
Однако в других районах республики избежать жертв не удалось. По словам Пасечника, всего за сутки один человек погиб и еще двое получили ранения. В Старобельском муниципальном округе ВСУ атаковали автомобиль семейной пары — от полученных травм женщина погибла, мужчина ранен. На участке дороги Беловодск — Луганск противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель.
Удары также пришлись по коммунальной и гражданской инфраструктуре в Первомайске, Лисичанске, Новоайдаре, Славяносербске, Беловодске, Новопсковске, Кременном, Меловском и Свердловском округах. Системы ПВО и мобильные огневые группы над территорией республики уничтожили порядка 120 воздушных целей.
Накануне в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику погибли четыре человека, еще двое пострадали. Леонид Пасечник подчеркнул, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту.

Подробнее об отражении ночных налётов украинских БПЛА на Россию – в материале Андрея Никитина Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября на сайте Украина.ру.
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