Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским - 03.07.2025 Украина.ру
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Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским
Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским - 03.07.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил, какая тема могла остаться за кулисами, а также рассказал, что президент США готовит Зеленскому.
2025-07-03T22:02
2025-07-03T22:49
интервью
сша
россия
сирия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ес
телефонный разговор
переговоры
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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 3 июля и длился почти час, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждалась и украинская проблематика: "Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта".— Грег, как прокомментируете открытую информацию о темах разговора президентов?— Меня, честно говоря, больше всего удивило то, что президенты обсуждали Сирию. Ведь буквально недавно Евросоюз и затем и Соединенные Штаты сняли с Сирии и ее лидера все санкции. Я думаю, что это "морковка", цель которой показать Ирану, что с ним может произойти, если страна примет американские условия и там что-то поменяется.Кстати, Сирия может быть неким намёком и для России, которая находится под западными санкциями. Трамп вполне мог озвучить Путину предложения, на которых будут сняты антироссийские ограничения и восстановлены торговые отношения США и России.— Что могло остаться за кулисами?— Я думаю, обсуждения вокруг Ирана. Потому что Россия повела себя по отношению к Израилю и Соединенным Штатам в произошедшем конфликте более чем лояльно. И это точно будет учтено Трампом и войдет в позитивный баланс, который сейчас наращивают в отношениях Россия и США.— Что говорят в США, в СМИ и экспертных сообществах о разговоре Путина и Трампа?— Честно говоря, я не нашел особых комментариев об этом. Основное, что сейчас занимает всю Америку, это голосование в Конгрессе за "замечательный закон" Трампа. От него зависит политическая судьба и политическое будущее США.— В разговоре Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Это вызвало негативные комментарии у отдельных пользователей в Сети. Дескать, они наших генералов убивают руками СБУ, а мы их еще поздравляем. Что думаете об этом?— Российско-американские отношения развиваются много лет, несмотря на все препоны. Ни СССР с США, ни Россия с США ни разу не перешагнули красную линию прямых военных столкновений. Полагаю, это ценно и серьезно для обеих стран, и Владимир Путин это прекрасно понимает. Это политика.Более того, вспомните предыдущие прецеденты в истории. Например, в 1946 году в Иерусалиме был взорван отель "Царь Давид". Взрыв был направлен против британской администрации в Палестине, чья штаб-квартира находилась в этом отеле. Руководил операцией будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин, которого англичане за это приговорили к смертной казни.В 1977 году, когда он в ранге премьер-министра Израиля поехал в Англию, парламент страны собрался специально — для того, чтобы отменить закон в отношении Бегина!— В пятницу, 4 июля, ожидается телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как считаете, он состоится?— Думаю, что да. Потому что на Трампа в США идет огромное давление по украинскому кризису. Как я уже говорил, 86 из 100 американских сенаторов (36 республиканцев и 50 демократов) симпатизируют Украине. Трамп как сильный лидер не может этого не учитывать. Поэтому, думаю, у него состоится беседа с Зеленским. Будут ли от нее результаты — другой вопрос. Я считаю, что этот разговор будет носить чисто терапевтический характер.— Как сообщает британская газета The Financial Times, ожидается, что стороны обсудят приостановку помощи Киеву. Тем более, как мы видим, Киев меняет тактику и планирует просить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины.— Поговорить об этом Трамп и Зеленский, конечно, могут. Но не значит, что это произойдет. Если американской армии самой не хватает снарядов, почему она должна продавать вооружения Европе, которая потом их отдастся Украине?Еще одна версия, почему США сокращают поставки вооружений на Украину и в другие страны, в интервью Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
сша
россия
сирия
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, россия, сирия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, телефонный разговор, переговоры, украина, вооружения
Интервью, США, Россия, Сирия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, телефонный разговор, переговоры, Украина, вооружения

Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским

22:02 03.07.2025 (обновлено: 22:49 03.07.2025)
 
© ФотоГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил, какая тема могла остаться за кулисами, а также рассказал, что президент США готовит Зеленскому.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 3 июля и длился почти час, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждалась и украинская проблематика: "Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта".
— Грег, как прокомментируете открытую информацию о темах разговора президентов?
— Меня, честно говоря, больше всего удивило то, что президенты обсуждали Сирию. Ведь буквально недавно Евросоюз и затем и Соединенные Штаты сняли с Сирии и ее лидера все санкции. Я думаю, что это "морковка", цель которой показать Ирану, что с ним может произойти, если страна примет американские условия и там что-то поменяется.
Кстати, Сирия может быть неким намёком и для России, которая находится под западными санкциями. Трамп вполне мог озвучить Путину предложения, на которых будут сняты антироссийские ограничения и восстановлены торговые отношения США и России.
— Что могло остаться за кулисами?
— Я думаю, обсуждения вокруг Ирана. Потому что Россия повела себя по отношению к Израилю и Соединенным Штатам в произошедшем конфликте более чем лояльно. И это точно будет учтено Трампом и войдет в позитивный баланс, который сейчас наращивают в отношениях Россия и США.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Что говорят в США, в СМИ и экспертных сообществах о разговоре Путина и Трампа?
— Честно говоря, я не нашел особых комментариев об этом. Основное, что сейчас занимает всю Америку, это голосование в Конгрессе за "замечательный закон" Трампа. От него зависит политическая судьба и политическое будущее США.
— В разговоре Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Это вызвало негативные комментарии у отдельных пользователей в Сети. Дескать, они наших генералов убивают руками СБУ, а мы их еще поздравляем. Что думаете об этом?
— Российско-американские отношения развиваются много лет, несмотря на все препоны. Ни СССР с США, ни Россия с США ни разу не перешагнули красную линию прямых военных столкновений. Полагаю, это ценно и серьезно для обеих стран, и Владимир Путин это прекрасно понимает. Это политика.
Более того, вспомните предыдущие прецеденты в истории. Например, в 1946 году в Иерусалиме был взорван отель "Царь Давид". Взрыв был направлен против британской администрации в Палестине, чья штаб-квартира находилась в этом отеле. Руководил операцией будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин, которого англичане за это приговорили к смертной казни.
В 1977 году, когда он в ранге премьер-министра Израиля поехал в Англию, парламент страны собрался специально — для того, чтобы отменить закон в отношении Бегина!
— В пятницу, 4 июля, ожидается телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как считаете, он состоится?
— Думаю, что да. Потому что на Трампа в США идет огромное давление по украинскому кризису. Как я уже говорил, 86 из 100 американских сенаторов (36 республиканцев и 50 демократов) симпатизируют Украине. Трамп как сильный лидер не может этого не учитывать.
Поэтому, думаю, у него состоится беседа с Зеленским. Будут ли от нее результаты — другой вопрос. Я считаю, что этот разговор будет носить чисто терапевтический характер.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
— Как сообщает британская газета The Financial Times, ожидается, что стороны обсудят приостановку помощи Киеву. Тем более, как мы видим, Киев меняет тактику и планирует просить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины.
— Поговорить об этом Трамп и Зеленский, конечно, могут. Но не значит, что это произойдет. Если американской армии самой не хватает снарядов, почему она должна продавать вооружения Европе, которая потом их отдастся Украине?
Еще одна версия, почему США сокращают поставки вооружений на Украину и в другие страны, в интервью Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО.
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ИнтервьюСШАРоссияСирияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСтелефонный разговорпереговорыУкраинавооружения
 
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