https://ukraina.ru/20250703/greg-vayner-tramp-sdelal-namek-putinu-i-teper-provedet-terapevticheskuyu-besedu-s-zelenskim-1064635025.html

Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским

Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским - 03.07.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Трамп сделал намек Путину и теперь проведет терапевтическую беседу с Зеленским

Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, предположил, какая тема могла остаться за кулисами, а также рассказал, что президент США готовит Зеленскому.

2025-07-03T22:02

2025-07-03T22:02

2025-07-03T22:49

интервью

сша

россия

сирия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

телефонный разговор

переговоры

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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 3 июля и длился почти час, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, обсуждалась и украинская проблематика: "Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта".— Грег, как прокомментируете открытую информацию о темах разговора президентов?— Меня, честно говоря, больше всего удивило то, что президенты обсуждали Сирию. Ведь буквально недавно Евросоюз и затем и Соединенные Штаты сняли с Сирии и ее лидера все санкции. Я думаю, что это "морковка", цель которой показать Ирану, что с ним может произойти, если страна примет американские условия и там что-то поменяется.Кстати, Сирия может быть неким намёком и для России, которая находится под западными санкциями. Трамп вполне мог озвучить Путину предложения, на которых будут сняты антироссийские ограничения и восстановлены торговые отношения США и России.— Что могло остаться за кулисами?— Я думаю, обсуждения вокруг Ирана. Потому что Россия повела себя по отношению к Израилю и Соединенным Штатам в произошедшем конфликте более чем лояльно. И это точно будет учтено Трампом и войдет в позитивный баланс, который сейчас наращивают в отношениях Россия и США.— Что говорят в США, в СМИ и экспертных сообществах о разговоре Путина и Трампа?— Честно говоря, я не нашел особых комментариев об этом. Основное, что сейчас занимает всю Америку, это голосование в Конгрессе за "замечательный закон" Трампа. От него зависит политическая судьба и политическое будущее США.— В разговоре Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Это вызвало негативные комментарии у отдельных пользователей в Сети. Дескать, они наших генералов убивают руками СБУ, а мы их еще поздравляем. Что думаете об этом?— Российско-американские отношения развиваются много лет, несмотря на все препоны. Ни СССР с США, ни Россия с США ни разу не перешагнули красную линию прямых военных столкновений. Полагаю, это ценно и серьезно для обеих стран, и Владимир Путин это прекрасно понимает. Это политика.Более того, вспомните предыдущие прецеденты в истории. Например, в 1946 году в Иерусалиме был взорван отель "Царь Давид". Взрыв был направлен против британской администрации в Палестине, чья штаб-квартира находилась в этом отеле. Руководил операцией будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин, которого англичане за это приговорили к смертной казни.В 1977 году, когда он в ранге премьер-министра Израиля поехал в Англию, парламент страны собрался специально — для того, чтобы отменить закон в отношении Бегина!— В пятницу, 4 июля, ожидается телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как считаете, он состоится?— Думаю, что да. Потому что на Трампа в США идет огромное давление по украинскому кризису. Как я уже говорил, 86 из 100 американских сенаторов (36 республиканцев и 50 демократов) симпатизируют Украине. Трамп как сильный лидер не может этого не учитывать. Поэтому, думаю, у него состоится беседа с Зеленским. Будут ли от нее результаты — другой вопрос. Я считаю, что этот разговор будет носить чисто терапевтический характер.— Как сообщает британская газета The Financial Times, ожидается, что стороны обсудят приостановку помощи Киеву. Тем более, как мы видим, Киев меняет тактику и планирует просить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины.— Поговорить об этом Трамп и Зеленский, конечно, могут. Но не значит, что это произойдет. Если американской армии самой не хватает снарядов, почему она должна продавать вооружения Европе, которая потом их отдастся Украине?Еще одна версия, почему США сокращают поставки вооружений на Украину и в другие страны, в интервью Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

интервью, сша, россия, сирия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, телефонный разговор, переговоры, украина, вооружения