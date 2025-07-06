Фигуры в "коричневых оттенках" и сигнал Зеленскому. Украинские эксперты обсуждают игры вокруг выборов - 06.07.2025 Украина.ру
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Фигуры в "коричневых оттенках" и сигнал Зеленскому. Украинские эксперты обсуждают игры вокруг выборов
Фигуры в "коричневых оттенках" и сигнал Зеленскому. Украинские эксперты обсуждают игры вокруг выборов - 06.07.2025 Украина.ру
Фигуры в "коричневых оттенках" и сигнал Зеленскому. Украинские эксперты обсуждают игры вокруг выборов
Украинские политики и эксперты оценивают рейтинги потенциальных кандидатов на президентское кресло и рассуждают о том, почему Зеленский стал "идеальным персонажем" для уничтожения Украины
2025-07-06T05:00
2025-07-06T05:00
новости
украина
киев
запад
владимир зеленский
петр порошенко
евросоюз
александр дудчак
александр дубинский
выборы
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По мнению политолога и журналиста Александра Дудчака, социология на Украине давно перестала быть наукой и превратилась в инструмент программирования общественного мнения. Результаты опросов часто служат не отражением реальности, а прогнозирующим манипулятивным инструментом, отмечает эксперт в блоге на канале GOLOS.EU.Политолог проанализировал недавнее исследование компания SOCIS с рейтингами партий и потенциальных кандидатов в президенты Украины. Хотя выборы пока не объявлены, подготовка к ним уже идёт, указал эксперт.При этом, основатель SOCIS Игорь Грынив, ранее участвовавший в избирательных кампаниях Виктора Ющенко и Петра Порошенко*, теперь ищет новые источники дохода, связанные с властью, добавил Дудчак.Согласно опросу, сейчас лидирует Владимир Зеленский, но Валерий Залужный близок к нему — 27% против 41,4% во втором туре. При этом SOCIS оставил место для манёвра: 13% не определились, а 15,7% проголосовали бы "против всех", указал политолог."Политический спектр сузился до оттенков коричневого. [Глава ГУР МО Украины Кирилл] Буданов*, "Редис" [Денис] Прокопенко и "Белый вождь" [Андрей] Билецкий* — ключевые фигуры. Они могут присутствовать в рейтинге, созданном на подконтрольной Киеву территории, но не будут участвовать в настоящих выборах, результаты которых могла бы признать Россия", — уверен эксперт.По словам политолога, Порошенко мог бы стать конкурентом, но против него могут возобновить старые дела. При этом Юлию Тимошенко включили в список "из уважения к её прошлому", а Дмитрий Разумков играет роль умеренного политика для привлечения колеблющихся.По мнению Дудчака, киевский мэр Виталий Кличко — условная альтернатива Зеленскому, но его спортивная слава уже не работает. Бойко из ОПЗЖ называют "насмешкой над памятью оппозиции", а волонтёр Притула добавлен скорее для заполнения списка.Эксперт подчеркнул, что данные SOCIS расходятся с результатами "ПолітБавовни": у них "партия Зеленского" набрала бы 39%, а "блок Залужного" — всего 6%. Разница в цифрах по Тимошенко (3,4% против 9%) также вызывает вопросы."На подконтрольных Киеву территориях нет и не может быть политиков, которых можно было бы назвать компромиссными. До реальных выборов в Украине ещё очень далеко. Выборы под контролем киевского режима не решат ни одной проблемы и не помогут устранить причины конфликта. Западу, особенно нынешней администрации Белого дома, хотелось бы представить России якобы "легитимного" лидера, который мог бы подписать какое-то соглашение. Но до таких выборов — дистанция огромного размера", — резюмировал Дудчак.Верховная Рада готовит специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения выборов после боевых действий, ранее заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.Бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что Зеленский получил серьезный сигнал о том, что его срок пребывания у власти уже давно истек. Что ему необходимо думать о том, чтобы передать власть законным образом, по крайней мере, через выборы."И поэтому начались игры вокруг выборов. Ясно, что никто из них не допускает, чтобы на выборах победил какой-либо независимый политик, ориентирующийся на национальные интересы Украины, ориентирующийся на заключение мира. Это же абсолютно понятно", — сообщил политик в эфире YouTube-канала "Надiя".И вот "начались игры" и Зеленский издает указ "о каком-то введении в Конституционный суд какого-то человека", добавил он.По словам Азарова, поскольку сам Зеленский давно не конституционный президент, то любой его указ не имеет законной силы. Это прекрасно понимают и судьи Конституционного суда."Но он может назначать... таких временщиков... людей с улицы судьями Конституционного суда, они могут что угодно подтвердить. Но тем не менее, все эти действия, они носят антиконституционный характер и не могут являться основой для проведения выборов", — подчеркнул экс-премьер Украины.Второй механизм, который хотят "протянуть" власти Украины — это по молдавскому варианту допустить участие представителей или украинских граждан, которые выехали за пределы страны, отметил Азаров.По данным политика, таких граждан насчитывается порядка 6,5 миллионов человек, однако официальные цифры гораздо больше: "Они считают только 6,5 миллионов тех, кто живет в Европе. Естественно, они лишат права голосовать украинцев с украинскими паспортами, которые живут сейчас в России". Граждан Украины с украинскими паспортами, проживающих в России, около пяти миллионов человек, их так же лишат права голоса, уверен эксперт."Предстоит громаднейшая фальсификация. То есть, если голоса в самой Украине еще как-то можно проверить, хотя никто не будет этим заниматься при этом режиме, то голосование на зарубежных участках такого огромного количества избирателей проверить вообще невозможно", — заключил бывший глава правительства Украины.Находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что вскоре Зеленский может быть вынужден объявить выборы из-за сокращения западной поддержки. Об этом политик рассказал в видеообращении на своем YouTube-канале.По словам Дубинского, США больше не выделяют Украине финансирование и не продают оружие даже на коммерческой основе. "Европейцы пока тоже ничего не дают, кроме заявлений", — добавил он.Депутат подчеркнул, что возможные поставки систем ПВО не изменят ситуацию, так как Украина располагает лишь восемью установками Patriot, все из которых сосредоточены в Киеве. "А Украина — это не только Киев", — отметил эксперт.Дубинский напомнил о недавних ударах по Черниговской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областям, в результате которых пострадали нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива. "Это не закончится. Европа помогает только на словах, а на деле финансирует свою промышленность", — заявил украинский политик.Депутат резко раскритиковал политику властей, заявив, что Украина "разрушает себя руками своих же лидеров". "Если в 1941 году немцы планировали уничтожение славян по плану "Ост", то сейчас это делают сами украинцы", — сказал он.По его мнению, страну превращают в "пустую территорию" для иностранных проектов — от сельского хозяйства до добычи редкоземельных металлов и строительства солнечных электростанций. "То есть [Владимир Зеленский это] идеальный персонаж, который всё делает своими руками ради власти, аплодисментов и похлопываний по плечу. Он уничтожает государство, действуя против его интересов", — подытожил Дубинский.Что еще обсуждают украинские политики и эксперты — в статье Натальи Мареевой "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны".* Внесен в реестр террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html
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Наталья Мареева
Наталья Мареева
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, петр порошенко, евросоюз, александр дудчак, александр дубинский, выборы, президентские выборы, власти украины, главные новости, эксклюзив, николай азаров, юлия тимошенко, виталий кличко, кирилл буданов, оружие, поставки, сво, дзен новости сво, новости украины, новости россии, война, война на украине, закон, конституция, дональд трамп, политика, политик, редкоземельные металлы, ресурсы, киевский режим
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Фигуры в "коричневых оттенках" и сигнал Зеленскому. Украинские эксперты обсуждают игры вокруг выборов

05:00 06.07.2025
 
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Наталья Мареева
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Украинские политики и эксперты оценивают рейтинги потенциальных кандидатов на президентское кресло и рассуждают о том, почему Зеленский стал "идеальным персонажем" для уничтожения Украины
По мнению политолога и журналиста Александра Дудчака, социология на Украине давно перестала быть наукой и превратилась в инструмент программирования общественного мнения. Результаты опросов часто служат не отражением реальности, а прогнозирующим манипулятивным инструментом, отмечает эксперт в блоге на канале GOLOS.EU.
Политолог проанализировал недавнее исследование компания SOCIS с рейтингами партий и потенциальных кандидатов в президенты Украины. Хотя выборы пока не объявлены, подготовка к ним уже идёт, указал эксперт.
При этом, основатель SOCIS Игорь Грынив, ранее участвовавший в избирательных кампаниях Виктора Ющенко и Петра Порошенко*, теперь ищет новые источники дохода, связанные с властью, добавил Дудчак.
Согласно опросу, сейчас лидирует Владимир Зеленский, но Валерий Залужный близок к нему — 27% против 41,4% во втором туре. При этом SOCIS оставил место для манёвра: 13% не определились, а 15,7% проголосовали бы "против всех", указал политолог.
"Политический спектр сузился до оттенков коричневого. [Глава ГУР МО Украины Кирилл] Буданов*, "Редис" [Денис] Прокопенко и "Белый вождь" [Андрей] Билецкий* — ключевые фигуры. Они могут присутствовать в рейтинге, созданном на подконтрольной Киеву территории, но не будут участвовать в настоящих выборах, результаты которых могла бы признать Россия", — уверен эксперт.
По словам политолога, Порошенко мог бы стать конкурентом, но против него могут возобновить старые дела. При этом Юлию Тимошенко включили в список "из уважения к её прошлому", а Дмитрий Разумков играет роль умеренного политика для привлечения колеблющихся.
По мнению Дудчака, киевский мэр Виталий Кличко — условная альтернатива Зеленскому, но его спортивная слава уже не работает. Бойко из ОПЗЖ называют "насмешкой над памятью оппозиции", а волонтёр Притула добавлен скорее для заполнения списка.
Эксперт подчеркнул, что данные SOCIS расходятся с результатами "ПолітБавовни": у них "партия Зеленского" набрала бы 39%, а "блок Залужного" — всего 6%. Разница в цифрах по Тимошенко (3,4% против 9%) также вызывает вопросы.
"На подконтрольных Киеву территориях нет и не может быть политиков, которых можно было бы назвать компромиссными. До реальных выборов в Украине ещё очень далеко. Выборы под контролем киевского режима не решат ни одной проблемы и не помогут устранить причины конфликта. Западу, особенно нынешней администрации Белого дома, хотелось бы представить России якобы "легитимного" лидера, который мог бы подписать какое-то соглашение. Но до таких выборов — дистанция огромного размера", — резюмировал Дудчак.
Верховная Рада готовит специальный законопроект, который должен урегулировать порядок проведения выборов после боевых действий, ранее заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что Зеленский получил серьезный сигнал о том, что его срок пребывания у власти уже давно истек. Что ему необходимо думать о том, чтобы передать власть законным образом, по крайней мере, через выборы.
"И поэтому начались игры вокруг выборов. Ясно, что никто из них не допускает, чтобы на выборах победил какой-либо независимый политик, ориентирующийся на национальные интересы Украины, ориентирующийся на заключение мира. Это же абсолютно понятно", сообщил политик в эфире YouTube-канала "Надiя".
И вот "начались игры" и Зеленский издает указ "о каком-то введении в Конституционный суд какого-то человека", добавил он.
По словам Азарова, поскольку сам Зеленский давно не конституционный президент, то любой его указ не имеет законной силы. Это прекрасно понимают и судьи Конституционного суда.
"Но он может назначать... таких временщиков... людей с улицы судьями Конституционного суда, они могут что угодно подтвердить. Но тем не менее, все эти действия, они носят антиконституционный характер и не могут являться основой для проведения выборов", — подчеркнул экс-премьер Украины.
Второй механизм, который хотят "протянуть" власти Украины — это по молдавскому варианту допустить участие представителей или украинских граждан, которые выехали за пределы страны, отметил Азаров.
По данным политика, таких граждан насчитывается порядка 6,5 миллионов человек, однако официальные цифры гораздо больше: "Они считают только 6,5 миллионов тех, кто живет в Европе. Естественно, они лишат права голосовать украинцев с украинскими паспортами, которые живут сейчас в России".
Граждан Украины с украинскими паспортами, проживающих в России, около пяти миллионов человек, их так же лишат права голоса, уверен эксперт.
"Предстоит громаднейшая фальсификация. То есть, если голоса в самой Украине еще как-то можно проверить, хотя никто не будет этим заниматься при этом режиме, то голосование на зарубежных участках такого огромного количества избирателей проверить вообще невозможно", — заключил бывший глава правительства Украины.
Находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что вскоре Зеленский может быть вынужден объявить выборы из-за сокращения западной поддержки. Об этом политик рассказал в видеообращении на своем YouTube-канале.
По словам Дубинского, США больше не выделяют Украине финансирование и не продают оружие даже на коммерческой основе. "Европейцы пока тоже ничего не дают, кроме заявлений", — добавил он.
Депутат подчеркнул, что возможные поставки систем ПВО не изменят ситуацию, так как Украина располагает лишь восемью установками Patriot, все из которых сосредоточены в Киеве. "А Украина — это не только Киев", — отметил эксперт.
Дубинский напомнил о недавних ударах по Черниговской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областям, в результате которых пострадали нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива. "Это не закончится. Европа помогает только на словах, а на деле финансирует свою промышленность", — заявил украинский политик.
Депутат резко раскритиковал политику властей, заявив, что Украина "разрушает себя руками своих же лидеров". "Если в 1941 году немцы планировали уничтожение славян по плану "Ост", то сейчас это делают сами украинцы", — сказал он.
По его мнению, страну превращают в "пустую территорию" для иностранных проектов — от сельского хозяйства до добычи редкоземельных металлов и строительства солнечных электростанций.
"То есть [Владимир Зеленский это] идеальный персонаж, который всё делает своими руками ради власти, аплодисментов и похлопываний по плечу. Он уничтожает государство, действуя против его интересов", — подытожил Дубинский.
Что еще обсуждают украинские политики и эксперты — в статье Натальи Мареевой "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны".
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
1 июля, 05:00
"Пересидевший узурпатор" отсекает неудобный электорат. Украинские эксперты обсуждают закон о выборахУкраинские эксперты размышляют над тем, почему в новом законе о выборах акцент будет сделан на голосовании за границей и рассуждают о том, почему жителям Украины становится все тяжелее сбежать от мобилизации
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