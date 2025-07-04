https://ukraina.ru/20250704/zakopannye-milliardy-i-oruzheynyy-golod-eksperty-i-politiki-ukrainy-obsuzhdayut-mrachnuyu-realnost-1064601536.html

Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны

Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны - 04.07.2025 Украина.ру

Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны

Украинские политики и эксперты обсуждают, как новый законопроект легализует коррупцию в военно-промышленном комплексе и думают о том, прекратят ли США окончательно снабжать оружием Украину

2025-07-04T05:00

2025-07-04T05:00

2025-07-04T05:00

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Более ста депутатов Верховной Рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" предложили внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Законопроект получил название "легализующий коррупцию в украинском военно-промышленном комплексе" (ВПК). Об этом пишет в своем блоге на канале на канале GOLOS.EU экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.По его словам, данный проект предполагает освобождение служащих предприятий ВПК от уголовной ответственности за действия, которые "формально являются правонарушениями, но необходимы для выполнения государственного контракта по оборонным закупкам". Такие действия должны быть направлены на достижение общественно полезной цели, укрепление обороноспособности государства и не должны угрожать жизни людей или экологии, добавил Царев."Эта норма будет действовать во время военного положения и в течение трёх лет после его отмены. Она будет распространяться на сотрудников предприятий ВПК, включённых в секретный перечень, утверждённый Минобороны. Согласно проекту, амнистия также коснётся прошлых преступлений этих лиц во время военного положения", — пояснил эксперт.По мнению Царева, данный законопроект фактически легализует коррупцию в сфере, где вращаются огромные деньги. Если государственные расходы на оборонку сохранятся на уровне января — апреля, они превысят $30 млрд до конца года."Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не смогут проводить проверки в оборонной сфере. <...> Теперь Зеленский хочет полностью ограничить возможности США контролировать поступающую помощь и возбуждать дела по коррупции в ВПК", — отмечает политический аналитик.Цель законопроекта, по мнению экс-депутата, создать условия для обогащения руководителей предприятий ВПК и чиновников Зеленского. Хотя они формально не освобождаются от ответственности, ситуация, когда руководители предприятий получают дополнительную защиту, делает их неуязвимыми, подытожил Царев.Украинский журналист Юрий Бутусов, в настоящее время воюющий в составе 13-й бригады Нацгвардии заявил о том, что большинство фортификаций, на которые ушли десятки миллиардов гривен, просто бесполезны."Строительные сооружения, строительство – это также процесс планирования ресурсов. Кто строит, в каком количестве, каким образом, какой проект, в какие сроки, сколько людей, сколько материалов привлекается, какая этапность. Миллион вопросов менеджмента", — рассказал Бутусов в интервью журналистке Елене Трибушной.По словам Бутусова, за фортификации в Украине отвечают одновременно никто и все: военные только формируют заявку, а строят их военно-гражданские администрации (ВГА), не неся за это никакой реальной ответственности."И у нас это все еще ухудшается тем, что у нас нет единого центра, который отвечает за это строительство. У нас за организацию обороны отвечают военные, Генеральный штаб, а за строительство оборонных сооружений отвечают военно-гражданские администрации. Две ветви", — подчеркнул украинский журналист.По мнению эксперта, военно-гражданские администрации утверждают: "А нам такой проект дали военные, мы строим то, что нам дали", при этом украинские военные говорят: "А они строят не то, что мы хотим, а то, что им удобно".Подход к организации обороны, по словам Бутусова, до сих пор остаётся бессистемным и хаотичным. Вместо скоординированной вертикали командования, в Украине действует принцип "перекидывания ответственности": военные жалуются на некачественные фортификации, гражданские — на неясные ТЗ и отсутствие четких требований.Он назвал эту ситуацию абсурдной, потому что в результате оборонный бюджет Украины потерял десятки миллиардов гривен на совершенно ненужные сооружения, которые украинские войска не использовали и не используют сейчас.Общий объём расходов на фортификации, по подсчётам Бутусова, составил не менее 30-35 миллиардов гривен, и если хотя бы 1-2% этих объектов используется по назначению — это уже успех. Всё остальное — "разрытые поля", которые не спасают солдат ни от артиллерии, ни от беспилотников, ни от танков, добавил он."Мы на эти оборонные постройки потратили… так сколько миллиардов "закопали" зря за годы войны? Я вам сейчас скажу минимальную цифру… где-то 30–35 миллиардов гривен. Под миллиард долларов. Просто разрыли поля экскаваторами и с практически минимальной эффективностью. Дай Бог, чтобы один процент этих сооружений использовался войсками", — заключил эксперт.То есть, в то время, когда главком ВСУ Александр Сырский голословно анонсирует новое контрнаступление ВСУ, мы наблюдаем саботаж в одном из ключевых направлений обороны Украины, комментирует слова Бутусова известный украинский телеграм-канал "Резидент"."Зато это прекрасно объясняет, каким образом ВС РФ перемалывают оборону ВСУ по всему фронту, захватив за неполный июнь порядка 500 км², а за последние 3 месяца почти 1 500 км²", — отмечают авторы ресурса.Ранее Соединенные Штаты остановили поставки всего вооружения Украине, о чем со ссылкой на украинских чиновников сообщил The Economist. "Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, — это заявление отрицается американскими властями. Чиновники уточнили, что пересмотр носит глобальный характер и любая приостановка в перспективе может быть отменена", — пишет издание. При этом, отмечают авторы, украинские чиновники подозревают "более согласованные усилия администрации Трампа, чтобы выжать политические уступки из Украины", как это произошло в начале марта после конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете."Фронт Украины, скорее всего, не рухнет в ближайшие месяцы, хотя Россия постепенно продвигается вперёд. Тем не менее, Украина сталкивается с мрачной реальностью: чем меньше оружия она получает, тем больше людей и территорий она теряет", — говорится в публикации.Новость о том, что США сворачивают поставки оружия Киеву даже по старым программам, утверждённым ещё Джо Байденом — безусловно, очень хорошая новость, считает украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По ее мнению, именно американское оружие формирует костяк боеспособности ВСУ, и если Украина останется без этого оружия, это кардинально изменит обстановку на линии фронта в лучшую сторону. При этом адвокат выразила сомнение в прекращении американских поставок Украине."Собственно, существует две версии того, почему эти поставки сворачивают. Первая: США таким образом создают благоприятный фон для неких требований в отношении [Украины]. Проще говоря, от Киева под угрозой прекращения поставок будут требовать чего-то, на что Киев до сих пор не соглашается", — написала Монтян в своем телеграм-канале. Косвенным подтверждением этой версии, по словам эксперта, является якобы запланированный на 4 июля телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Вероятнее всего, условия для сохранения поставок будут озвучены в ходе этого разговора, уточнила эксперт."Но есть и другая версия: согласно ней, у Трампа нет политических требований к Киеву, но есть желание заработать на поставках в столь необходимого тому вооружения. Предположительно, деньги на закупку оружия выделит ЕС. Ну и чтобы перейти на поставки за деньги, бесплатные поставки, конечно, оптимально прекратить вообще или свести к минимуму. Проще говоря, ничего личного, только бизнес", — иронично прокомментировала адвокат.В то, что США просто возьмут и перестанут снабжать Украину оружием, по сути подписав ей приговор, трудно поверить. Хотя, как говорят в Одессе, "будем посмотреть", резюмировала Монтян.

https://ukraina.ru/20250629/strana-kamikadze-reshivshaya-ubitsya-ob-rossiyu-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-absurdnye-provaly-vsu-1064366876.html

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Наталья Мареева

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