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Огромные возможности новых регионов России не были раскрыты на постсоветской Украине – Путин

Огромные возможности новых регионов России не были раскрыты на постсоветской Украине – Путин - 30.06.2025 Украина.ру

Огромные возможности новых регионов России не были раскрыты на постсоветской Украине – Путин

Постсоветская Украина финансировала Донбасс и Новороссию по остаточному принципу, что не позволяло раскрыть из огромные возможности. Об этом 30 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил президент России Владимир Путин

2025-06-30T17:44

2025-06-30T17:44

2025-06-30T17:47

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В ходе совещания обсуждались вопросы восстановления и развития Донбасса и Новороссии. Президент при этом обратил внимание на вопросы социальной инфраструктуры, строительства дорог и жилья."Особое внимание – поддержке всех отраслей экономики, промышленности и сельского хозяйства, финансовой, банковской инфраструктуры и конечно, предпринимательства, малого, среднего предпринимательства, бизнеса. Здесь у нас уже действует целый комплекс инструментов и механизмов, в том числе различные программы субсидирования и льготного кредитования, режим свободной экономической зоны", - отметил глава государства.Он подчеркнул огромные промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они вносили значимый вклад в развитие всей страны и в дореволюционный период, и в период СССР. Там формировались блестящие научные, профессиональные школы, работали высококвалифицированные специалисты."Да, в то время, когда они входили в состав Украины, особенно в последнее десятилетие, конечно, всё финансировалось там по так называемому остаточному принципу и приходило в упадок. И нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть",- сказал глава государства.По его мнению, в этом деле главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее.Также на эту тему: Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии Также аналогичные проблемы рассмотрел историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко в публикации Гибель и возрождение Крымской АССР. Как руководство Украины мешало её воссозданию

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новости, украина, донбасс, новороссия, владимир путин, восстановление донбасса, новороссия (пресс-центр), усср, бывший ссср, новые регионы, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, экономика, российская экономика