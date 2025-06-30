https://ukraina.ru/20250630/gibel-i-vozrozhdenie-krymskoy-assr-kak-rukovodstvo-ukrainy-meshalo-e-vossozdaniyu--1064420710.html

Гибель и возрождение Крымской АССР. Как руководство Украины мешало её воссозданию

Гибель и возрождение Крымской АССР. Как руководство Украины мешало её воссозданию - 30.06.2025 Украина.ру

Гибель и возрождение Крымской АССР. Как руководство Украины мешало её воссозданию

30 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. Основанием для данного решения стало переселение крымских татар в другие районы Советского Союза, обусловленное обвинением их в массовом сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками

2025-06-30T16:00

2025-06-30T16:00

2025-06-30T16:00

история

крым

украина

ссср

хрущев

михаил горбачёв

автономия

республика

крымские татары

депортация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1d/1064420578_110:0:1401:726_1920x0_80_0_0_30742250e02e61faf4234b9f86e50207.jpg

Через 11 лет началась реабилитация крымскотатарского народа, но возрождение автономии из-за противодействия украинской партийной номенклатуры произошло значительно позже. Причём "Крымская АССР – 2" в отличие от первой автономии стала республикой территориальной, а не национальной.Национальный характер Крымской республики, учреждённой 18 октября 1921 года, изначально подчёркивался первыми лицами Советского государства. Проявлялось это и в региональной кадровой политике, создании исключительно больших преференций для крымских татар в различных сферах жизни.Правда, в середине 30-х годов, по мере свёртывания в Советском Союзе политики коренизации, происходил объективный процесс русификации Крымской АССР. Ведь доля крымских татар в ней по данным переписи 1921 года составляла около 26% от всего населения полуострова.Кандидат социологических наук Рефик Куртсеитов объясняет изначальный выбор названия для автономии тем, что с созданием в 1920 году Татарской АССР этноним "татары" уже был использован:"Если при создании ещё одной АССР использовали этот же этноним или часть этнонима, то это вносило бы большую путаницу".Свидетельством того, что Крымская АССР являлась прежде всего республикой крымских татар стала и её ликвидация после выселения с полуострова титульного этноса.Обвинение в коллаборационизме крымским татарам содержалось в постановлении Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года. По нему из Красной Армии в 1941 году дезертировали 20 тысяч представителей этого народа, а на службу к немцам, напротив, происходила их активная мобилизация.Относительно рекрутирования крымчан во вспомогательную полицию, самооборону и подразделения "добровольных помощников" германской армии доктор исторических наук Олег Романько приводит следующие данные. 15-20 тысяч человек из их участников действительно были крымскими татарами, 3 тысячи составляли украинцы, в казачьих формированиях было до 1 тысячи человек, дислоцированные в Крыму подразделения Русской освободительной армии насчитывали 4 тысячи человек, а так называемые восточные легионы – 7 тысяч человек.Однако необходимо учитывать, что относительно высокая вовлечённость крымских татар во "вспомогательные силы" оккупационного режима являлась результатом целенаправленной политики нацистов. Во многих случаях комсомольцев и коммунистов из числа татар не репрессировали, а предлагали "исправить свои ошибки". Поощрялось открытие мечетей, восстановление старых традиций и обычаев, создавались материальные преимущества для татарского населения.Тем не менее основная часть крымскотатарского народа испытала на себе все "прелести" оккупационного режима. По данным Куртсеитова, из 127 сожжённых немцами сёл более 100 были крымскотатарскими. Среди них была и деревня Улу-Сала, где заживо сгорели более 200 человек.В частях Красной Армии воевали, как полагает доктор исторических наук Владимир Поляков, 12 тысяч крымских татар. Около 2,4 тысяч из них удостоены боевых наград, самой распространённой среди которых являлась медаль "За оборону Кавказа". 6 крымских татар стали героями Советского Союза.Но, тем не менее, в мае 1944 года войсками НКВД была проведена операция по выселению всего крымскотатарского населения (до 191 тысяч человек) с территории полуострова в места спецпоселений. В основном это была Узбекская ССР.Статус спецпоселеннцев, предполагавший поражение в ряде прав, с представителей репрессированных народов был снят в 1956 году, после XX съезда КПСС. Но в отличие от большинства других реабилитированных этносов крымские татары не получили разрешение "возвращаться в места, откуда были выселены".Это объясняется тем, что украинская партийная номенклатура, в чьё распоряжение в 1954 года был передан Крымский полуостров, воспринимала перспективу возврата крымских татар без энтузиазма. Ведь наряду с другими реабилитационными мерами данный процесс предполагал воссоздание автономной республики.Показательно, что в своём знаменитом "секретном" докладе Никита Хрущёв среди прегрешений сталинского режима не назвал выселение крымских татар и ликвидацию Крымской АССР.При этом он не забыл осудить выселение "со своих родных мест" чеченцев и ингушей, а также ликвидацию Чечено-Ингушской республики. Это очень показательно, поскольку в 1945 году Чечено-Ингушская АССР и Крымская АССР упразднялись единым законом.После поднявшейся волны обращений крымских татар в высшие органы власти 24 ноября 1956 года под грифом "совершенно секретно" было издано Постановление Президиума ЦК КПСС "О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов".В нём говорилось о нецелесообразности предоставления "национальной автономии татарам, ранее проживавшим в Крыму". Одно из обоснований этому состояло в том, что в составе РСФСР уже имеется "татарское национальное объединение – Татарская АССР, а также то, что в настоящее время территория Крыма является областью Украинской ССР". Таким образом право на национальное объединение крымским татарам предлагалось реализовать на территории Татарской автономной республики РСФСР.15 декабря 1956 года Совет Министров УССР ввёл для крымских татар режим полного запрета на пребывание в республике. А через десять лет, после того как со смещением Хрущёва возникла "угроза" отмены ограничений в отношении крымских татар в ЦК КПСС поступило обращение первого секретаря Компартии Украины Петра Шелеста.Лидер УССР настаивал на нецелесообразности возвращения представителей репрессированного народа на полуостров, доведя в соответствующем обосновании количество крымскотатарских коллаборационистов до 35 тысяч человек. Тем не менее 5 сентября 1967 года издаётся постановление Президиума Верховного Совета СССР, разъясняющее, "что граждане татарской национальности, ранее проживавшие в Крыму, и члены их семей пользуются правом проживать на всей территории Советского Союза". Правда – на общих основаниях.Отныне украинским властям пришлось противодействовать возвращению на полуостров крымских татар самостоятельно. Республиканское МВД строжайше запрещало прописывать репатриантов на территории Крымской области. Без прописки те не могли трудоустраиваться, получить образование, вступить в брак. Послабления делались лишь для ветеранов войны и обладателей государственных наград.Вполне закономерно, что в условиях этих ограничений фиксировался рост численности крымскотатарского населения на территории сопредельного с Крымом Краснодарского края (с 9-ти тысяч в 1970 году до 24 тысяч в 1987-м).После прихода к власти Михаила Горбачёва стремление Киева воспрепятствовать массовому возвращению крымских татар на полуостров стала вызывать всё больше вопросов. 30 июня 1987 года на заседании Политбюро ЦК КПСС председатель КГБ СССР Виктор Чебриков информировал генерального секретаря:"Мы уже 20 лет с этой проблемой сталкиваемся. Думаю, в Крыму образовать автономный округ, иначе к вопросу придётся без конца возвращаться, но Щербицкий – против".Сопротивление украинской партноменклатуры было сломлено 28 ноября 1989 года, когда Верховный Совет СССР единогласно одобрил выводы и предложения Государственной комиссии под руководством Геннадия Янаева. В нём подчёркивалось:"Восстановление прав крымскотатарского народа не может быть осуществлено без восстановления автономии Крыма, путём образования Крымской АССР в составе Украинской ССР".К тому времени автономистские настроения овладели и славянским населением полуострова. Причинами тому были усиление националистических настроений на Украине, начинавшееся дистанцирование Киева от союзного центра. В этих условиях 21 января 1991 года в Крыму прошёл референдум, 93,26% участников которого высказались "за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора".В феврале 1991 Верховный Совет Украины принял закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".После провозглашения независимости Украины Верховный Совет Крымской АССР принял 4 сентября 1991 года декларацию о государственном суверенитете Крыма. Тем самым было положено начало следующей форме государственности на полуострове – Республике Крым в составе Украины. В 1995-2014 года её сменила Автономная Республика Крым. А 18 марта 2014 года была образована Республика Крым в качестве субъекта Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20240518/1031400009.html

https://ukraina.ru/20231012/1050107159.html

https://ukraina.ru/20240219/1053369218.html

https://ukraina.ru/20250627/kurultay-2-vtoroy-podkhod-k-popytke-organizatsii-krymskikh-tatar-1064161906.html

https://ukraina.ru/20250120/1053915625.html

крым

украина

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

крым, украина, ссср, хрущев, михаил горбачёв, автономия, республика, крымские татары, депортация, коллаборационисты, великая отечественная война