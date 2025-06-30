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Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии

Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии - 30.06.2025 Украина.ру

Путин поручил раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии

Колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии нужно раскрыть и к 2030 году вывести новые регионы на среднероссийский уровень по всем основным показателям. Об этом 30 июня на совещании по вопросам социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей заявил президент РФ Владимир Путин

2025-06-30T17:26

2025-06-30T17:26

2025-06-30T17:29

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Совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей президент провёл в режиме видеоконференции.Путин предложил обсудить вопросы восстановления, развития экономики, социальной, транспортной и прочей инфраструктуры новых регионов."К этой теме – с учётом масштабов и особой значимости идущей работы – мы обращаемся постоянно. Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации, смотрим, как реализуются конкретные, ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - сказал президент.Он отметил, что в этом задействованы 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний и 82 региона-шефа. Также президент напомнил, что ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития исторических территорий, воссоединившихся с Россией."Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объёме, - заявил президент. - К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей".Глава государства отметил, что в программе предусмотрено порядка 300 мероприятий. Сейчас по всем направлениям ведётся ритмичная и планомерная работа. Он также указал, что предстоит сделать для достижения поставленных целей."Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами, в целом раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии"", - сказал российский лидер.Он отметил, что при всех известных сложностях, в том числе и в сфере безопасности, уже многое сделано."Так, активно идёт полноценная интеграция регионов в общероссийское экономическое, образовательное, социальное и правовое пространство, - сказал он. - За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов (порядка 22,8 [тысячи]). Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура".Кроме того, отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог. В их числе участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России."Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, дополнительно свяжет все эти регионы, плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны", - заметил президент.Также в планах восстановить ещё более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. В итоге предстоит довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России. Так будет обеспечен выход на общероссийский показатель.Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский рассмотрел ситуацию в публикации "Нам всем нужна реабилитация". Чем сегодня дышит Донбасс Актуальное интервью на эту тему: Владимир Комисарчук: Только в Мариуполе можно получить квартиру на берегу моря под двухпроцентную ипотеку

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