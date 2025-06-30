Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео - 30.06.2025 Украина.ру
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Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео
Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео - 30.06.2025 Украина.ру
Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео
Украинская правозащитница Елена Бережная, ранее приговоренная к 14 годам по обвинению в госизмене, вышла из СИЗО под залог после того, как перенесла инсульт. За три года, что она провела в застенках, ее квартиру разграбили, превратив в непригодное для жизни место
2025-06-30T16:34
2025-06-30T17:14
новости
елена бережная
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Видео, как активистка Бережная зашла домой спустя три года, можно посмотреть ЗДЕСЬ.Бережная была задержана в середине марта 2022 года и только в середине декабря 2024 года Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Активистка с 2014 года выступала против репрессивной политики киевского режима, героизации нацизма и его пособников, а также преследования священников и прихожан канонической Украинской православной церкви.Три года назад депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который позже вынужден был покинуть Украину, рассказывал СМИ, что Бережная говорила о преследованиях на Украине в различных международных инстанциях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ и ОБСЕ.В пятницу, 27 июня, уже текущего года Бережную выпустили из Киевского СИЗО, после более чем трех лет тюремного заключения в связи с ухудшением здоровья. В мае 2025-го она перенесла инсульт. В постановлении суда отмечается, что активистка не может покидать пределов Киевской области, должна уведомлять о смене места жительства, а также обязана явиться в суд по первому требованию и носить электронный браслет до 18 августа.В документе оговорено, что отпущена правозащитница под залог в сто прожиточных минимумов, то есть 302 тыс. гривен ($7,2 тысяч или около 570 тысяч рублей).Именно он в конце мая сообщил об ухудшении состояния ее здоровья правозащитницы, отметив, что украинские власти игнорировали обращения за квалифицированной медицинской помощью, что в итоге привело к инсульту. В конце концов к Киеву с официальной просьбой оказать Бережной медицинскую помощь обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Бережная - не единственный пример того, как киевский режим поступает с несогласными. Похожие истории рассказал автор издания Украина.ру Павел Волков.Больше по теме преследования правозащитников и простых граждан, не согласных поддерживать нацистский режим Зеленского в публикациях издания Украина.ру:Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 маяПо пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий ПогодаДесять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьиСроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области
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новости, елена бережная, украина, киев, киевская область, артем дмитрук, николай азаров, сизо, верховная рада, оон, украина.ру, сбу
Новости, Елена Бережная, Украина, Киев, Киевская область, Артем Дмитрук, Николай Азаров, СИЗО, Верховная Рада, ООН, Украина.ру, СБУ

Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео

16:34 30.06.2025 (обновлено: 17:14 30.06.2025)
 
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Украинская правозащитница Елена Бережная, ранее приговоренная к 14 годам по обвинению в госизмене, вышла из СИЗО под залог после того, как перенесла инсульт. За три года, что она провела в застенках, ее квартиру разграбили, превратив в непригодное для жизни место
Видео, как активистка Бережная зашла домой спустя три года, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Бережная была задержана в середине марта 2022 года и только в середине декабря 2024 года Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Активистка с 2014 года выступала против репрессивной политики киевского режима, героизации нацизма и его пособников, а также преследования священников и прихожан канонической Украинской православной церкви.
Три года назад депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который позже вынужден был покинуть Украину, рассказывал СМИ, что Бережная говорила о преследованиях на Украине в различных международных инстанциях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ и ОБСЕ.
27 июня 2025 Елена Бережная вышла из Киевского СИЗО, после более чем 3 лет тюремного заключения - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
28 июня, 09:00
Елена Бережная вышла из Киевского СИЗО, после более чем 3 лет тюремного заключения27 июня 2025политический диссидент, правозащитника Елена Бережная, незаконно удерживаемая украинской властью, вышла из Киевского СИЗО, после более чем трех лет тюремного заключения.
В пятницу, 27 июня, уже текущего года Бережную выпустили из Киевского СИЗО, после более чем трех лет тюремного заключения в связи с ухудшением здоровья. В мае 2025-го она перенесла инсульт. В постановлении суда отмечается, что активистка не может покидать пределов Киевской области, должна уведомлять о смене места жительства, а также обязана явиться в суд по первому требованию и носить электронный браслет до 18 августа.
В документе оговорено, что отпущена правозащитница под залог в сто прожиточных минимумов, то есть 302 тыс. гривен ($7,2 тысяч или около 570 тысяч рублей).
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"Наконец-то это свершилось! Елена Петровна Бережная вырвалась из застенков киевского режима", - написал об освобождении активистки бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
Именно он в конце мая сообщил об ухудшении состояния ее здоровья правозащитницы, отметив, что украинские власти игнорировали обращения за квалифицированной медицинской помощью, что в итоге привело к инсульту. В конце концов к Киеву с официальной просьбой оказать Бережной медицинскую помощь обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Бережная - не единственный пример того, как киевский режим поступает с несогласными. Похожие истории рассказал автор издания Украина.ру Павел Волков.
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