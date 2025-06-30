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Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео

Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео - 30.06.2025 Украина.ру

Что стало с квартирой украинской активистки Бережной за три года в застенках СБУ - видео

Украинская правозащитница Елена Бережная, ранее приговоренная к 14 годам по обвинению в госизмене, вышла из СИЗО под залог после того, как перенесла инсульт. За три года, что она провела в застенках, ее квартиру разграбили, превратив в непригодное для жизни место

2025-06-30T16:34

2025-06-30T16:34

2025-06-30T17:14

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Видео, как активистка Бережная зашла домой спустя три года, можно посмотреть ЗДЕСЬ.Бережная была задержана в середине марта 2022 года и только в середине декабря 2024 года Соломенский районный суд Киева приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Активистка с 2014 года выступала против репрессивной политики киевского режима, героизации нацизма и его пособников, а также преследования священников и прихожан канонической Украинской православной церкви.Три года назад депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который позже вынужден был покинуть Украину, рассказывал СМИ, что Бережная говорила о преследованиях на Украине в различных международных инстанциях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ и ОБСЕ.В пятницу, 27 июня, уже текущего года Бережную выпустили из Киевского СИЗО, после более чем трех лет тюремного заключения в связи с ухудшением здоровья. В мае 2025-го она перенесла инсульт. В постановлении суда отмечается, что активистка не может покидать пределов Киевской области, должна уведомлять о смене места жительства, а также обязана явиться в суд по первому требованию и носить электронный браслет до 18 августа.В документе оговорено, что отпущена правозащитница под залог в сто прожиточных минимумов, то есть 302 тыс. гривен ($7,2 тысяч или около 570 тысяч рублей).Именно он в конце мая сообщил об ухудшении состояния ее здоровья правозащитницы, отметив, что украинские власти игнорировали обращения за квалифицированной медицинской помощью, что в итоге привело к инсульту. В конце концов к Киеву с официальной просьбой оказать Бережной медицинскую помощь обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Бережная - не единственный пример того, как киевский режим поступает с несогласными. Похожие истории рассказал автор издания Украина.ру Павел Волков.Больше по теме преследования правозащитников и простых граждан, не согласных поддерживать нацистский режим Зеленского в публикациях издания Украина.ру:Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 маяПо пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий ПогодаДесять лет за любовь к родственникам. Как Украина назначает "коллаборантами" целые семьиСроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области

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