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Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области

Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области - 21.05.2025 Украина.ру

Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области

После ухода ВС РФ из Харьковской области осенью 2022 года учителя, которые начали работать в школах по российским образовательным программам, оказались в тяжелейшем положении. Их обвинили в "коллаборационизме", хотя они выполняли и свой профессиональный долг, и требования родителей.

2025-05-21T04:30

2025-05-21T04:30

2025-05-21T04:30

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После начала СВО под контролем России вплоть до осени 2022 года находилось примерно 20% Харьковской области. За эти несколько месяцев там пытались наладить гражданскую жизнь. Вынужденное отступление ВС РФ привело к катастрофе для тысяч людей, которые, ладно бы идейно поддержали Россию и стали участвовать в новых органах управления, но даже просто остались на своих рабочих местах или были повышены из-за того, что начальство убежало и бросило местных жителей на произвол судьбы.Ярчайшим по своей трагичности является пример работников образования, прежде всего директоров школ и тех людей, которые стали директорами школ (ведь кто-то должен был руководить образовательными учреждениями).Житель села Андреевка Виктор Шестопалов возглавил Андреевский лицей Великобурлуцкого сельсовета в Купянском районе, который при России назывался Андреевским лицеем Военно-Гражданской Администрации Купянского района Харьковской области. 1 августа 2022 года его назначили исполняющим обязанности директора школы. Претензия украинских правоохранительных органов к Шестопалову заключается в том, что он ввел российскую программу обучения, выдал ученикам учебники на русском языке и на сборах работников лицея в сентябре призывал их продолжить работу по российским образовательным стандартам на русском языке. Шестопалова задержали 1 ноября 2022 года.Формально закон, запрещающий делать то, что он сделал, на Украине есть. Виктору предъявили ч. 3 ст. 111-1 УК Украины — это вариант "коллаборационизма" как раз связанный с внедрением образовательных стандартов "государства-агрессора". Однако мы уже неоднократно писали, что все вариации ЗУ "О коллаборационизме" противоречат положениям 4-й Женевской конвенции о поведении с гражданским населением на оккупированной территории, где оккупирующая сторона не просто может, но обязана использовать именно местное населения для жизнеобеспечения в местах их проживания. Образование в перечень таких жизненно необходимых мероприятий входит. Можно, конечно, зацепиться за образование на русском языке, что украинские органы и делают. Формально это представляется как некое насильственное изменение украинского культурного пространства, проще говоря — насильственное превращение украинцев в русских.Проблема в том, что именно этим (насильственным превращением русских и других нацменьшинств в украинцев) занимается много лет Украина и даже периодически получает по этому поводу критику от Венецианской комиссии и других международных органов. Однако не смотря на вроде бы понимание того, что на Украине живут не только украинцы (а еще есть русскоязычные украинцы), международные организации, особенно во время СВО, делают вид, что образование на русском языке — это для жителей Украины какое-то "чужое" образование. Но русский — родной язык для многих, а в Харьковской области, о которой сейчас идет речь, — для большинства. Соответственно школьную программу на русском языке нельзя интерпретировать как "переформатирование сознания". Однако это делают, ссылаясь на формальные нормы, а разбираться по существу сейчас никто не будет.ч. 3 ст. 111-1 УК Украины — не тяжелая, но все же это уголовка, все же это судимость и все же это реальный срок. И хотя через три дня после ареста Шестопалов вышел из СИЗО под залог в размере 26 тысяч гривен (относительно небольшой, обычно "коллаборантам" назначают сотни тысяч), ничем хорошим для него вся эта история не закончилась.В принципе, он сделал все правильно, признавшись и раскаявшись, поскольку статья не тяжелая (максимум до 3-х лет) и при смягчающих обстоятельствах можно было бы получить условный срок или исправительные работы. Виктор сообщил, что до прихода ВС РФ был директором Андреевского лицея три с половиной года, т.е. просто остался на своем месте работы. Особенно интересно в его рассказе, как работала украинская школа уже при россиянах, но до ее перевода на российский стандарт. Как только началась спецоперация, он с женой поехал за инструкциями в Великий Бурлук. Там все было закрыто, а сельсовет эвакуировал документы. Вернувшись обратно в Андреевку, он сделал так же — эвакуировал документы лицея. В марте Украина провела онлайн аттестацию учителей, и они начали работать — "писать ученикам задания на листках бумаги". Последняя зарплата местным учителям из Киева пришла в июне 2022 года, после чего всех отправили в отпуск. Летом российская администрация в Великом Бурлуке собрала директоров всех школ Купянского района и предложила им перейти на российские стандарты образования, т.е. работать и получать зарплату. Некоторые отказались, что можно понять — Украина несколько месяцев подряд запугивала учителей в школьных чатах уголовными преследованиями, если те продолжат работу при России. Но многие согласились, в том числе Шестопалов. После того, как в Андреевке наладили связь, ему позвонили из российского управления образования, чтобы он с другими сотрудниками лицея забрал российские учебники и раздал родителям учеников, которые, как сказал адвокат "фактически заставили начать новый учебный год по российским стандартам". То есть родители сами хотели, чтобы их дети учились на русском языке. 7 сентября 2022 года это было сделано.Прокурор запросил у суда для Шестопалова три года реального срока с лишения права занимать должности в системе образования на 10 лет. Суд согласился.По той же статье (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) год лишения свободы с лишением права занимать должности в сфере образования на срок 10 лет дали директору Изюмского лицея №11 Любови Гоже. До СВО она была директором Изюмского лицея №2, а до того возглавляла отдел образования Изюмской райгосадминистрации.На базе лицея российская администрация создала общеобразовательную школы №11, которая вместе с Купянским лицеем №1 первыми прошли аккредитацию по российским стандартам и начали выдавать аттестаты российского образца для учащихся 9-х и 11-х классов. Гожа возглавила школу в середине июля 2022 года. С 14 по 31 июля она ездила в Россию на переподготовку, а 1 сентября планировала открыть в школе новый учебный год. 15 марта 2023 года ее задержали украинские власти.Полтора года лишения свободы с запретом занимать должности в сфере образования на 10 лет дали директору школы в селе Яковенково Изюмского района (около Балаклеи) Ольге Гляненко. В конце июля 2022 года она возглавила школу в своем населенном пункте, а 1 августа подписала трудовой договор с российским отделом образования Балаклейского территориального управления Изюмского района.с 1 августа по 8 сентября Гляненко сообщила учителям, родителям учеников местной гимназии об установлении и постепенном внедрении в Яковенковской общеобразовательной школе стандартов образования Российской Федерации с внедрением образовательного процесса на русском языке. 18 августа она, как председатель комиссии по внедрению российского образования, подписала акт об изъятии из школы и сдаче в архив более 1000 книг на украинском языке (что за книги, никто не говорит, но, вероятно, содержащие националистическую пропаганду), а также 37 единиц украинской госсимволики и 26 соответствующих плакатов.Два года тюрьмы с лишением права занимать должности в сфере образования на 10 лет получил Владимир Моисеенко — директор Савинской общеобразовательной школы №1 (так ее назвали при России) в Савинцах Изюмского района. До начала СВО он работал инструктором-методистом КЗ "Городская комплексная ДЮСШ". В середине августа 2022 года Моисеенко занял должность директора школы, перевел обучение на русский язык, дал указание персоналу закрасить сине-желтые цвета на стенах классов и демонтировать всю украинскую государственную символику в школе. В суде его обвинили и в том, что он участвовал в совещаниях во временной гражданской администрации Балаклеи, которые проводила глава отдела образования Балаклейского территориального управления Изюмского района Елена Ярмоленко (ее приговорили к 5 годам).Как пояснил Моисеенко в судебном заедании после того, как украинская администрация сбежала из его населенного пункта, он потерял работу, вынужден был торговать на базаре, поэтому, услышав объявление о наборе на работу в школу, решил устроиться туда. Тем более, детей все-равно надо было учить. Необходимость выживания собственных граждан украинскому суду аргументом не показалась.Виновной по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины суд признал и директора Волчанского лицея №7 Людмилу Иващенко. В обвинении все то же самое: "добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и в период с июля по сентябрь 2022 года занимала должность директора в так называемом “государственном бюджетном образовательном учреждении” Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Волчанска), которое оккупационная администрация создала на базе лицея №7", - сказано в судебных документах.Иващенко организовала завоз в учебное заведение и выдачу ученикам учебников по российским программам обучения и предоставила указание учителям относительно осуществления учебного процесса с использованием вышеуказанных учебников. Кроме того, она предлагала волчанским учителям устраиваться на работу в учебное заведение, которое будет действовать под руководством российской администрации, выдавала ученикам аттестаты о получении неполного среднего образования, напечатанные на бланках российской администрации Харьковской области. Ну и как вишенка на торте — организовала вывоз государственной символики Украины и проведение 1 сентября 2022 года праздника "первого звонка", на котором над учебным заведением подняли флаг РФ. 26 июня 2023 года женщину арестовали.Сначала Чугуевский суд Харьковской области обошелся с Иващенко, по меркам современной Украины, предельно мягко — присудил ей арест на полгода с 10-летним лишением права работать в сфере образования. Но затем апелляция пересмотрела приговор и ужесточила его до года лишения свободы.Юлия Панасюк до СВО работала директором лицея в селе Колодезное в Купянском районе Харьковской области. После прихода ВС РФ в ее район она, по сути, просто продолжила работать на старом месте. В июле-сентябре, согласно обвинению, Панасюк вводила российские стандарты образования на русском языке, пятибальное оценивание и договорилась с учителями, которые хотели продолжить работу в школе, направив их в Россию для прохождения курсов повышения квалификации. В суде обвиняемая заявила, что была материально ответственным лицом и не могла покинуть лицей. Она убеждена, что людей, которые остались работать на занятых Россией территориях нельзя считать коллаборационистами, а суд должен оценивать каждую отдельную ситуацию. По ее словам, родители учеников сами просили, чтобы лицей не закрывался, а учителя продолжали работать. В случае Панасюк, суд решил быть мягким и назначил всего 4 месяца ареста с лишением права трудиться в сфере образования. Тем не менее, судимость — это судимость.Таких историй, к сожалению, бесчисленное множество. Директоры школ и учителя из Харьковской и Херсонской областей, которых приговорили к небольшим срокам и которые за годы СВО уже успели отсидеть и выйти на свободу, не входят в списки тех, кто находится в тюрьмах Украины в связи с конфликтом. Их как бы уже нет среди гражданских заложников, их не нужно ни менять, ни освобождать, однако они пострадали по политическим мотивам, провели какое-то время в заключении, получили судимости и "волчий билет" в профессии. Для такой категории граждан в рамках денацификации нужна полная реабилитация со снятием судимости и компенсацией за причиненный ущерб. Ведь по сути их наказали лишь за то, что они учили детей на родном для них русском языке.О том, как киевские власти относятся к медицинским работникам, исполняющим свой долг в любых условиях, — в материале "Преследуя медиков, лечивших раненых в новых регионах РФ, Украина совершает военное преступление".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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