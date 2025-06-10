https://ukraina.ru/20250610/nikolaevskogo-advokata-kotoryy-preduprezhdal-o-voyne-pochti-20-let-nazad-sudyat-za-tost-na-9-maya-1063793970.html

Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 мая

Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 мая - 10.06.2025 Украина.ру

Николаевского адвоката, который предупреждал о войне почти 20 лет назад, судят за тост на 9 мая

Адвокат, историк и писатель Анатолий Секкер из Николаева ежегодно праздновал День Победы в кругу своих друзей, пока сотрудники СБУ не установили прослушку в помещении и не заявили, что праздничные тосты — это посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание СВО.

2025-06-10T04:20

2025-06-10T04:20

2025-06-10T04:20

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Недавно мы сообщали о том, что в марте этого года в Полтавском СИЗО умер из-за неоказания медицинской помощи 70-летний историк-краевед, крупнейший на Украине специалист по Полтавской битве, автор получавшей различные награды книги "История полиции и милиции Полтавщины" Юрий Погода. Его арестовали по ст. 111 УК Украины (госизмена) за несколько статей о Гоголе и борьбе с голодом в СССР в 30-е годы, которые историк написал для российских СМИ.Через пару месяцев после гибели Юрия Погоды, в мае текущего года, уже в Николаеве СБУ предъявляет обвинение еще одному 70-летнему историку, антиквару, филателисту и писателю — Анатолию Секкеру. Его "раскрыли" вместе с "группой заговорщиков", среди которых он — самый младший. Самому старшему "агенту Кремля" — 91 год.В 2008 году Секкер написал, а в 2012 году издал книгу "Мазепинщина". "Книга-предупреждение", как он сам ее назвал, через несколько лет превратилась в "книгу-пророчество"."Мазепинщина — опасный вирус, запрограммированный на разрушение славянского мира изнутри, — писал Секкер. — Его главная цель: любой ценой найти то, что нас отличает, что нас разъединяет, что способно нас поссорить и натравить друг на друга. Все, что нас связывает и объединяет — отвергается, уничтожается и не признается".Самое страшное, по мнению писателя, то, что эта идея внедрена в сознание украинцев как "истинно украинская" национальная идея, а треть населения уже (еще до Майдана) слепо верит, что главный враг и источник всех бед для украинца — это Россия и русские."Возникает невольный вопрос: а что дальше? Дальше - конфликт, развал, катастрофа", — пророчествует Секкер.В послесловии к книге он предрекает зараженной нетерпимостью Украине и гражданскую войну ("Она ["мазепинщина"] вынуждает своих последователей находиться в состоянии непрерывной гражданской войны со своими же земляками"), и конфликт с Россией ("Все действия мазепинцев, направленные протии России, оборачиваются все новыми неприятностями для нас же. Скоро мы станем настоящими врагами, к этому все идет", "в России сегодня украинцев воспринимают как потенциальных врагов, чего никогда раньше не было").Пророчество Секкера сбылось. Но он не наблюдал бездеятельно за тем, как "мазепинщина" пожирает Украину. Будучи адвокатом (история — его увлечение), он неоднократно защищал в судах инакомыслящих, которых после победы Майдана стали массово преследовать за критику режима, который в тот момент привел к гражданской войне и целенаправленно вел к большой войне с Россией. Например, в 2020 году Секкер бился за свободу троих жителей Николаева, которым дали 5-6 лет по ч.2 ст. 110 и ч.1 ст. 263 за "пропаганду создания фейковой Николаевской народной республики"."Мы не согласны, мы будем писать жалобы и протесты во все инстанции, во все суды по правам человека, — говорил тогда Секкер прессе. — Здесь грубые нарушения прав человека. Очень грубые, подчеркиваю. Вопреки всем нормам права, закона, Конституции. То есть непонятно для чего не было сделано. Уже давно нет угрозы, уже давно майдан прошел".Действительно, какая Николаевская народная республика в 2020 году?Материалы нынешнего уголовного дела говорят о том, что за Анатолием следили с 2023 года. Если конкретнее, то следили за тем, как он с пожилыми друзьями ежегодно 9 мая праздновал Победу у себя в офисе журнала "Духовный мир". Так, сотрудник СБУ задокументировал, как 9 мая 2024 года старики поднимали тосты за Советскую армию и критиковали возрождение фашизма в Европе. В протоколе о результатах аудио-видео контроля от 12 июня 2024 года так и написано: "путём тайного проникновения, в том числе и с использованием технических средств, во исполнение поручения прокурора отдела Николаевской областной прокуратуры Конищука М.В."Поручение исполнили, но дело не завели, поскольку, очевидно, в праздничных посиделках очень немолодых людей не нашли никаких противоправных действий даже по нынешним законам Украины. Тогда в СБУ решили подождать до следующего праздника. Прямо 8 мая 2025 года судья Центрального районного суда города Николаева выдала разрешение на обыск редакции журнала "Духовный мир". Однако традиционные праздничные посиделки не состоялись из-за проблем со здоровьем у некоторых из участников, соответственно сорвался и обыск.По всей видимости, вопрос уголовного преследования Секкера был уже решен, поэтому расшифровки текстов частных разговоров и тостов на 9 мая 2024 года за неимением ничего лучшего все же взяли в работу и 13 мая пришли с обысками домой к фигурантам. В итоге — конфискация мобильных телефонов и оргтехники, а также сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины группой лиц — до 10 лет) и ч.1 ст. 436-2 УК (оправдание российской агрессии и глорификация ее участников — до 3 лет).Видимо, при обыске надеялись найти какие-то печатные материалы с "посягательством" или "оправданием", что позволило бы ужесточить статьи обвинения, но ничего не нашли. Кроме записанных прослушивающими устройствами в 2024 году цитат троих участников праздничных посиделок, в сообщении о подозрении ничего нет. Цитаты — это тосты. Например, такие: "За нашу победу!" и "За возвращение родного языка в родную гавань!"Как будут интерпретировать указанные слова судебные лингвисты в рамках психолого-лингвистической экспертизы — это еще вопрос. Даже если удастся доказать, что "наша победа" — это победа России в СВО (а не наоборот — Украины), а "возвращение родного языка в родную гавань" (какого родного, если у всех жителей Украины родным официально объявлен украинский?), то это все равно частные разговоры в частном помещении. Кроме того, Секкер и его товарищи никого ни к чему объективно не призывали, тосты не являются призывами, а ответственность по самой тяжелой из двух статей — ч.2 ст. 110 — наступает только в случае публичных призывов. Статья же, предполагающая максимум до 3 лет лишения свободы — это, учитывая возраст подозреваемых, скорее всего условный срок. Наверняка Секкер, как опытный адвокат, это понимает.И все же гарантий нет. Еще один коллекционер и антиквар Юрий Покрас из Киева получил хоть и небольшой (1,5 года), но реальный срок за картинки в соцсетях с надписями: "30 декабря 1922 года был образован СССР", "С днем рожденья, Родина!", "С днем рожденья, комсомол!" Здесь состав преступления формально есть, поскольку на Украине запрещено пропагандировать коммунистическую идеологию, но за несколько картинок все же часто дают условный срок. Старикам же, как правило. Но Покрас не обычный человек — он собственник богатой коллекции антиквариата. Поэтому суд придумал, что преступление усугубляется тем, что гербом СССР и значком ВЛКСМ "активно пользуются военнослужащие Российской Федерации", и конфисковал у Покраса имущество. Анатолий Секкер тоже человек не случайный, хоть и в ином смысле. Многолетняя критика украинского национализма и защита в судах "пророссийских" политзаключенных делает его потенциальной жертвой для режима.В украинских тюрьмах находятся адвокаты Светлана Новицкая и Владимир Евглевский, которые защищали политзаключенных и до СВО, и после. Многие адвокаты-правозащитники вынуждены были покинуть Украину после 2022 года из-за преследований за их профессиональную деятельность.О том, почему общественное отношение к "сепаратистам" и "коллаборационистам" сильно отличается от созданного властями медиа-образа, — в материале "Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме""

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, россия, николаев, сбу, репрессии, свобода слова, сво, день победы, эксклюзив