По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода - 13.05.2025 Украина.ру
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По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода
По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода - 13.05.2025 Украина.ру
По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода
Еще один политический узник режима умер в заключении на Украине. Писатель, историк, краевед Юрий Погода, которого обвинили в госизмене за публикацию исторических статей в российских изданиях, не прожил в СИЗО и двух месяцев.
2025-05-13T17:13
2025-05-13T17:13
репрессии на украине
украина
ссср
полтава
николай васильевич гоголь
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сбу
репрессии
свобода слова
сво
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Это не первая подобная смерть. Напомним, к примеру, что в начале 2024 г. в украинском СИЗО скончался американский блогер Гонзало Лира - по официальной версии, от пневмонии.Агентурная сеть с 2008 годаВ марте этого года в полтавском СИЗО на Украине умер политзаключенный, известный писатель-краевед Юрий Погода. Известно об этом стало совсем недавно. 14 апреля в Октябрьский районный суд Полтавы пришел обвинительный акт по делу Погоды — следствие завершилось и дело передали в суд. Тогда же на 25 июня 2025 года назначили предварительное заседание, но отметили, что обвиняемый умер в заключении, поэтому уголовное производство должно быть закрыто. Обстоятельства смерти пока неизвестны, но даже если речь не идет о прямом насилии, условия содержания в украинских СИЗО таковы, что не каждому хватит здоровья их выдержать. А Юрию было 70 лет.Краевед Погода прославился своей книгой "История полиции и милиции Полтавщины", которая получила II место в номинации "Лучшее историко-краеведческое издание" конкурса "Лучшая книга Полтавщины — 2012". Кроме того, он написал историческую работу "Дневник приказчика. Накануне" об уездном городе Кобеляки Полтавской губернии и был соавтором книги "Полтавская баталия: крепости и герои" о генерал-майоре Алексее Келине. Погода считался крупнейшим специалистом по Полтавской битве.После Майдана писателю не давали покоя. В 2018 году СБУ проводила обыск у него дома по делу Объединения соотечественников "Русское содружество". Его и двух других членов русской культурной организации в Полтаве (издателя Сергея Проваторова и краеведа Виктора Шестакова) подозревали в совершении преступления по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Речь шла об издании подписной газеты "Ментор", в которой печатались материалы о русской истории и культуре. Напечатанные экземпляры газеты и компьютерную технику изъяли, в СМИ отчитались о "пресечении работы агентурной сети Кремля" и на этом в тот момент все закончилось.К слову, Шестаков в апреле 2024 года был осужден на 15 лет за госизмену в виде написания статей на историческую тематику в российское издание "Одна Родина". За это же чуть позже взяли и Погоду. Уголовное производство против него по ч. 2 ст. 111 ("госизмена"), и ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ("оправдание российской агрессии") открыли еще в декабре 2023 года. Это до пожизненного заключения с конфискацией. В конце декабря 2023 года СБУ получила судебное разрешение на обыск в квартире Погоды на том основании, что он якобы совершает информационно-пропагандистскую деятельность в интересах РФ еще с 2008 года. Забавно, что, помимо документальных свидетельств госизмены, суд разрешил искать у 70-летнего писателя "символику террористических организаций ДНР, ЛНР, Новороссии" (знает ли кто-то, что это за "террористическая организация Новороссия?), а также "военную форму одежды и снаряжение".Отправили под стражу писателя лишь 5 февраля 2025 года после проведения многочисленных экспертиз его публикаций. В СИЗО краевед, таким образом, продержался не более полутора месяцев.Госизмена за статьи о Гоголе и борьбе с голодом в СССР в 30-е годыГосизменой СБУ и прокуратура посчитали публикацию Юрием Погодой десятка историко-политических статей на российском сайте "Одна Родина", где он писал под псевдонимом Тихомир Павлов. Вот заголовки некоторых из них: "Большая родня Гоголя и черти-"патриоты", "Екатеринослав: третья столица Российской империи", "Нам про даты эти позабыть нельзя", "Как создавали СССР. Украина, 1917-1921-й: годы, вырваные из жизни", "1932-1933 годы: не только "ужасные", но и невероятно великие", которую поставили на сайт под заголовком "1932-1933 годы: как СССР справился с голодом и заново создал промышленность", а также "Почитание Полтавской битвы в Полтаве прежде и теперь" и "Как разрушали СССР: "Неделя порабощённых наций".Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы Минюста Украины, "данные публикации имеют лингвистические признаки антиукраинской пропаганды, в частности содержат российские пропагандистские нарративы о развитии нацизма в Украине, о несостоятельности независимой Украины к развитию, о необходимости ее союзе с Россией или подчинении России как несомненный залог развития и тому подобное".Любой нормальный человек задастся вопросом — какое все это может иметь отношение к статьям с вышеуказанными заголовками: про Гоголя, Полтавскую битву или борьбу с голодом в СССР в первой половине 30-х?Возьмем для примера первую статью — про Гоголя. Большая часть ее посвящена вышедшей в тот год самой подробной родословной писателя. Внимание уделено также истории гоголевских мест на Украине и их нынешнему состоянию. Возможно, экспертам Минюста не понравилась информация о том, что в 2009 году была проведена реконструкция музея Гоголя в Великих Сорочинцах на средства московских меценатов, "но попробуйте найти об этом упоминания на полтавских исторических сайтах, либо в той же "Википедии". Конкретики нет. В конце статьи, в контексте обсуждения гоголевских мест, есть пару абзацев с критикой Православной церкви Украины (националистической церкви, созданной при Порошенко, которая проводит рейдерские захваты храмов традиционной Украинской православной церкви), но в каком законе написано, что критика той или иной церкви в официально светском государстве является госизменой?В статье Погоды про борьбу с голодом в СССР в 30-е годы эксперты нашли "негативную информацию о независимой Украине", репрезентованную на фоне "сплошь положительной информации о Сталине", а это признаки "пропаганды коммунистического режима СССР". В публикации нет ничего о современной Украине, разве что в самом начале упоминание про недостоверность мифа о голодоморе. Но, предположим, это ст. 436-1 (пропаганда коммунистического режима), по которой дают максимум 10 лет, а не пожизненный срок. При чем здесь ст. 111 (госизмена)? Как мог суд согласиться на подобную квалификацию? Впрочем, он и не успел согласиться, поскольку писатель умер в СИЗО до подготовительного заседания.Пост о целях СВОВ той же статье про голод в СССР, а также в статье про то, как западные разведки боролись простив СССР путем внедрения нарратива о "порабощенных нациях" (в ней про современную Украину и СВО тоже вообще ничего нет) удивительным образом нашли "оправдание российской агрессии путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта". Объяснить такой вывод экспертов-психолингвистов чем-то, кроме заказа СБУ, невозможно.Еще один эпизод "оправдания российской агрессии" эксперты украинского Минюста обнаружили в личной переписке Погоды с его дочкой в мессенджере Telegram. 17 июня 2023 года он отправил ей перепост с одного из оппозиционных нынешней власти каналов, такого содержания:"Украинство — есть ли надежда на излечение? Социум, воспитанный на Украине после распада СССР в духе украинства, принято называть манкуртами. Это не только молодёжь, но и "перешитые" русофобской и бандеровской пропагандой граждане среднего и даже старшего возраста. Понятие "манкурт" означало человека, взятого в плен и превращённого в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и ничего не помнящее из своей прежней жизни. На Руси таких называли "Иванами, не помнящими родства". Ради этой цели — отрыва народа от своих корней, от веры, культуры, истории — на Украине десятилетиями работают государственные структуры и НКО, медиа и политико-религиозные организации. Массовая перешивка сознания миллионов некогда вполне мирных и вполне добродушных обывателей любого возраста в сторонников бандеровщины — результат этой деятельности. Это пост о целях СВО".Поспорить здесь не с чем, но с точки зрения нынешного украинского законодательства да — это оправдание СВО. Если бы не было последней фразы, можно было бы говорить просто о критике режима, что формально не запрещено (а по факту запрещено), но с ней — никак. Другое дело, что Погода не публиковал данный текст для широких масс, он отправил его в личной переписке. Это значит, что формально должна была бы быть применена ч.1 ст. 436-2, по которой максимальный срок — 3 года и возможна пробация как альтернатива тюремному заключению. Но Погоде предъявили ч.2 и ч.3 — изготовление и распространение соответствующих материалов, хотя он не постил указанный текст ни на каких публичных площадках, где его могло бы прочитать какое-то значительное количество людей."Писать, что 1932—33 годы были не только ужасными, но и великими, или что Екатеринослав был третьей столицей Российской империи — это ведь не яйца по 17 гривен или воровство 59 млрд. на некачественных минах, а преступление против основ государственной безопасности! — прокомментировала трагедию Юрия Погоды украинский историк и публицист Мирослава Бердник, которую тоже преследуют по политическим основаниям. — Кроме того, среди его книг есть книга про соратника Петра Первого во время Полтавской битвы — генерала Келина. Что тоже тянет на преступление, и что подтвердила уже ставшая притчей во языцех лингвоэкспертиза лавочки под названием "Институт судебных экспертиз". Поэтому пожилой и больной писатель, которому не оказывалась нужная медицинская помощь, скончался".Что надо было делать с человеком, чтобы он не выдержал полутора месяцев в СИЗО, еще предстоит выяснить.Шокирующие подробности о судьбе украинских политических заключенных до отправки в СИЗО — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"
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Павел Волков
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украина, ссср, полтава, николай васильевич гоголь, сизо, сбу, репрессии, свобода слова, сво, эксклюзив, петр порошенко, википедия
Репрессии на Украине, Украина, СССР, Полтава, Николай Васильевич Гоголь, СИЗО, СБУ, репрессии, свобода слова, СВО, Эксклюзив, Петр Порошенко, Википедия

По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода

17:13 13.05.2025
 
Юрий Погода
Юрий Погода
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Еще один политический узник режима умер в заключении на Украине. Писатель, историк, краевед Юрий Погода, которого обвинили в госизмене за публикацию исторических статей в российских изданиях, не прожил в СИЗО и двух месяцев.
Это не первая подобная смерть. Напомним, к примеру, что в начале 2024 г. в украинском СИЗО скончался американский блогер Гонзало Лира - по официальной версии, от пневмонии.
Агентурная сеть с 2008 года
В марте этого года в полтавском СИЗО на Украине умер политзаключенный, известный писатель-краевед Юрий Погода. Известно об этом стало совсем недавно.
14 апреля в Октябрьский районный суд Полтавы пришел обвинительный акт по делу Погоды — следствие завершилось и дело передали в суд. Тогда же на 25 июня 2025 года назначили предварительное заседание, но отметили, что обвиняемый умер в заключении, поэтому уголовное производство должно быть закрыто.
Обстоятельства смерти пока неизвестны, но даже если речь не идет о прямом насилии, условия содержания в украинских СИЗО таковы, что не каждому хватит здоровья их выдержать. А Юрию было 70 лет.
Краевед Погода прославился своей книгой "История полиции и милиции Полтавщины", которая получила II место в номинации "Лучшее историко-краеведческое издание" конкурса "Лучшая книга Полтавщины — 2012". Кроме того, он написал историческую работу "Дневник приказчика. Накануне" об уездном городе Кобеляки Полтавской губернии и был соавтором книги "Полтавская баталия: крепости и герои" о генерал-майоре Алексее Келине. Погода считался крупнейшим специалистом по Полтавской битве.
После Майдана писателю не давали покоя. В 2018 году СБУ проводила обыск у него дома по делу Объединения соотечественников "Русское содружество". Его и двух других членов русской культурной организации в Полтаве (издателя Сергея Проваторова и краеведа Виктора Шестакова) подозревали в совершении преступления по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Речь шла об издании подписной газеты "Ментор", в которой печатались материалы о русской истории и культуре. Напечатанные экземпляры газеты и компьютерную технику изъяли, в СМИ отчитались о "пресечении работы агентурной сети Кремля" и на этом в тот момент все закончилось.
К слову, Шестаков в апреле 2024 года был осужден на 15 лет за госизмену в виде написания статей на историческую тематику в российское издание "Одна Родина". За это же чуть позже взяли и Погоду.
Уголовное производство против него по ч. 2 ст. 111 ("госизмена"), и ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ("оправдание российской агрессии") открыли еще в декабре 2023 года. Это до пожизненного заключения с конфискацией. В конце декабря 2023 года СБУ получила судебное разрешение на обыск в квартире Погоды на том основании, что он якобы совершает информационно-пропагандистскую деятельность в интересах РФ еще с 2008 года.
Забавно, что, помимо документальных свидетельств госизмены, суд разрешил искать у 70-летнего писателя "символику террористических организаций ДНР, ЛНР, Новороссии" (знает ли кто-то, что это за "террористическая организация Новороссия?), а также "военную форму одежды и снаряжение".
Отправили под стражу писателя лишь 5 февраля 2025 года после проведения многочисленных экспертиз его публикаций. В СИЗО краевед, таким образом, продержался не более полутора месяцев.
Госизмена за статьи о Гоголе и борьбе с голодом в СССР в 30-е годы
Госизменой СБУ и прокуратура посчитали публикацию Юрием Погодой десятка историко-политических статей на российском сайте "Одна Родина", где он писал под псевдонимом Тихомир Павлов. Вот заголовки некоторых из них: "Большая родня Гоголя и черти-"патриоты", "Екатеринослав: третья столица Российской империи", "Нам про даты эти позабыть нельзя", "Как создавали СССР. Украина, 1917-1921-й: годы, вырваные из жизни", "1932-1933 годы: не только "ужасные", но и невероятно великие", которую поставили на сайт под заголовком "1932-1933 годы: как СССР справился с голодом и заново создал промышленность", а также "Почитание Полтавской битвы в Полтаве прежде и теперь" и "Как разрушали СССР: "Неделя порабощённых наций".
Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы Минюста Украины, "данные публикации имеют лингвистические признаки антиукраинской пропаганды, в частности содержат российские пропагандистские нарративы о развитии нацизма в Украине, о несостоятельности независимой Украины к развитию, о необходимости ее союзе с Россией или подчинении России как несомненный залог развития и тому подобное".
Любой нормальный человек задастся вопросом — какое все это может иметь отношение к статьям с вышеуказанными заголовками: про Гоголя, Полтавскую битву или борьбу с голодом в СССР в первой половине 30-х?
Возьмем для примера первую статью — про Гоголя. Большая часть ее посвящена вышедшей в тот год самой подробной родословной писателя. Внимание уделено также истории гоголевских мест на Украине и их нынешнему состоянию. Возможно, экспертам Минюста не понравилась информация о том, что в 2009 году была проведена реконструкция музея Гоголя в Великих Сорочинцах на средства московских меценатов, "но попробуйте найти об этом упоминания на полтавских исторических сайтах, либо в той же "Википедии".
Конкретики нет. В конце статьи, в контексте обсуждения гоголевских мест, есть пару абзацев с критикой Православной церкви Украины (националистической церкви, созданной при Порошенко, которая проводит рейдерские захваты храмов традиционной Украинской православной церкви), но в каком законе написано, что критика той или иной церкви в официально светском государстве является госизменой?
В статье Погоды про борьбу с голодом в СССР в 30-е годы эксперты нашли "негативную информацию о независимой Украине", репрезентованную на фоне "сплошь положительной информации о Сталине", а это признаки "пропаганды коммунистического режима СССР". В публикации нет ничего о современной Украине, разве что в самом начале упоминание про недостоверность мифа о голодоморе. Но, предположим, это ст. 436-1 (пропаганда коммунистического режима), по которой дают максимум 10 лет, а не пожизненный срок. При чем здесь ст. 111 (госизмена)? Как мог суд согласиться на подобную квалификацию? Впрочем, он и не успел согласиться, поскольку писатель умер в СИЗО до подготовительного заседания.
Пост о целях СВО
В той же статье про голод в СССР, а также в статье про то, как западные разведки боролись простив СССР путем внедрения нарратива о "порабощенных нациях" (в ней про современную Украину и СВО тоже вообще ничего нет) удивительным образом нашли "оправдание российской агрессии путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта". Объяснить такой вывод экспертов-психолингвистов чем-то, кроме заказа СБУ, невозможно.
Еще один эпизод "оправдания российской агрессии" эксперты украинского Минюста обнаружили в личной переписке Погоды с его дочкой в мессенджере Telegram. 17 июня 2023 года он отправил ей перепост с одного из оппозиционных нынешней власти каналов, такого содержания:
"Украинство — есть ли надежда на излечение? Социум, воспитанный на Украине после распада СССР в духе украинства, принято называть манкуртами. Это не только молодёжь, но и "перешитые" русофобской и бандеровской пропагандой граждане среднего и даже старшего возраста. Понятие "манкурт" означало человека, взятого в плен и превращённого в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и ничего не помнящее из своей прежней жизни. На Руси таких называли "Иванами, не помнящими родства". Ради этой цели — отрыва народа от своих корней, от веры, культуры, истории — на Украине десятилетиями работают государственные структуры и НКО, медиа и политико-религиозные организации. Массовая перешивка сознания миллионов некогда вполне мирных и вполне добродушных обывателей любого возраста в сторонников бандеровщины — результат этой деятельности. Это пост о целях СВО".
Поспорить здесь не с чем, но с точки зрения нынешного украинского законодательства да — это оправдание СВО. Если бы не было последней фразы, можно было бы говорить просто о критике режима, что формально не запрещено (а по факту запрещено), но с ней — никак.
Другое дело, что Погода не публиковал данный текст для широких масс, он отправил его в личной переписке. Это значит, что формально должна была бы быть применена ч.1 ст. 436-2, по которой максимальный срок — 3 года и возможна пробация как альтернатива тюремному заключению. Но Погоде предъявили ч.2 и ч.3 — изготовление и распространение соответствующих материалов, хотя он не постил указанный текст ни на каких публичных площадках, где его могло бы прочитать какое-то значительное количество людей.
"Писать, что 1932—33 годы были не только ужасными, но и великими, или что Екатеринослав был третьей столицей Российской империи — это ведь не яйца по 17 гривен или воровство 59 млрд. на некачественных минах, а преступление против основ государственной безопасности! — прокомментировала трагедию Юрия Погоды украинский историк и публицист Мирослава Бердник, которую тоже преследуют по политическим основаниям. — Кроме того, среди его книг есть книга про соратника Петра Первого во время Полтавской битвы — генерала Келина. Что тоже тянет на преступление, и что подтвердила уже ставшая притчей во языцех лингвоэкспертиза лавочки под названием "Институт судебных экспертиз". Поэтому пожилой и больной писатель, которому не оказывалась нужная медицинская помощь, скончался".
Что надо было делать с человеком, чтобы он не выдержал полутора месяцев в СИЗО, еще предстоит выяснить.
Шокирующие подробности о судьбе украинских политических заключенных до отправки в СИЗО — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"
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