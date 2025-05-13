https://ukraina.ru/20250513/po-puti-gonzalo-liry-v-ukrainskom-sizo-umer-obvinennyy-v-gosizmene-istorik-yuriy-pogoda-1063095078.html

По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода

По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода - 13.05.2025 Украина.ру

По пути Гонзало Лиры. В украинском СИЗО умер обвиненный в госизмене историк Юрий Погода

Еще один политический узник режима умер в заключении на Украине. Писатель, историк, краевед Юрий Погода, которого обвинили в госизмене за публикацию исторических статей в российских изданиях, не прожил в СИЗО и двух месяцев.

2025-05-13T17:13

2025-05-13T17:13

2025-05-13T17:13

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Это не первая подобная смерть. Напомним, к примеру, что в начале 2024 г. в украинском СИЗО скончался американский блогер Гонзало Лира - по официальной версии, от пневмонии.Агентурная сеть с 2008 годаВ марте этого года в полтавском СИЗО на Украине умер политзаключенный, известный писатель-краевед Юрий Погода. Известно об этом стало совсем недавно. 14 апреля в Октябрьский районный суд Полтавы пришел обвинительный акт по делу Погоды — следствие завершилось и дело передали в суд. Тогда же на 25 июня 2025 года назначили предварительное заседание, но отметили, что обвиняемый умер в заключении, поэтому уголовное производство должно быть закрыто. Обстоятельства смерти пока неизвестны, но даже если речь не идет о прямом насилии, условия содержания в украинских СИЗО таковы, что не каждому хватит здоровья их выдержать. А Юрию было 70 лет.Краевед Погода прославился своей книгой "История полиции и милиции Полтавщины", которая получила II место в номинации "Лучшее историко-краеведческое издание" конкурса "Лучшая книга Полтавщины — 2012". Кроме того, он написал историческую работу "Дневник приказчика. Накануне" об уездном городе Кобеляки Полтавской губернии и был соавтором книги "Полтавская баталия: крепости и герои" о генерал-майоре Алексее Келине. Погода считался крупнейшим специалистом по Полтавской битве.После Майдана писателю не давали покоя. В 2018 году СБУ проводила обыск у него дома по делу Объединения соотечественников "Русское содружество". Его и двух других членов русской культурной организации в Полтаве (издателя Сергея Проваторова и краеведа Виктора Шестакова) подозревали в совершении преступления по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Речь шла об издании подписной газеты "Ментор", в которой печатались материалы о русской истории и культуре. Напечатанные экземпляры газеты и компьютерную технику изъяли, в СМИ отчитались о "пресечении работы агентурной сети Кремля" и на этом в тот момент все закончилось.К слову, Шестаков в апреле 2024 года был осужден на 15 лет за госизмену в виде написания статей на историческую тематику в российское издание "Одна Родина". За это же чуть позже взяли и Погоду. Уголовное производство против него по ч. 2 ст. 111 ("госизмена"), и ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ("оправдание российской агрессии") открыли еще в декабре 2023 года. Это до пожизненного заключения с конфискацией. В конце декабря 2023 года СБУ получила судебное разрешение на обыск в квартире Погоды на том основании, что он якобы совершает информационно-пропагандистскую деятельность в интересах РФ еще с 2008 года. Забавно, что, помимо документальных свидетельств госизмены, суд разрешил искать у 70-летнего писателя "символику террористических организаций ДНР, ЛНР, Новороссии" (знает ли кто-то, что это за "террористическая организация Новороссия?), а также "военную форму одежды и снаряжение".Отправили под стражу писателя лишь 5 февраля 2025 года после проведения многочисленных экспертиз его публикаций. В СИЗО краевед, таким образом, продержался не более полутора месяцев.Госизмена за статьи о Гоголе и борьбе с голодом в СССР в 30-е годыГосизменой СБУ и прокуратура посчитали публикацию Юрием Погодой десятка историко-политических статей на российском сайте "Одна Родина", где он писал под псевдонимом Тихомир Павлов. Вот заголовки некоторых из них: "Большая родня Гоголя и черти-"патриоты", "Екатеринослав: третья столица Российской империи", "Нам про даты эти позабыть нельзя", "Как создавали СССР. Украина, 1917-1921-й: годы, вырваные из жизни", "1932-1933 годы: не только "ужасные", но и невероятно великие", которую поставили на сайт под заголовком "1932-1933 годы: как СССР справился с голодом и заново создал промышленность", а также "Почитание Полтавской битвы в Полтаве прежде и теперь" и "Как разрушали СССР: "Неделя порабощённых наций".Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы Минюста Украины, "данные публикации имеют лингвистические признаки антиукраинской пропаганды, в частности содержат российские пропагандистские нарративы о развитии нацизма в Украине, о несостоятельности независимой Украины к развитию, о необходимости ее союзе с Россией или подчинении России как несомненный залог развития и тому подобное".Любой нормальный человек задастся вопросом — какое все это может иметь отношение к статьям с вышеуказанными заголовками: про Гоголя, Полтавскую битву или борьбу с голодом в СССР в первой половине 30-х?Возьмем для примера первую статью — про Гоголя. Большая часть ее посвящена вышедшей в тот год самой подробной родословной писателя. Внимание уделено также истории гоголевских мест на Украине и их нынешнему состоянию. Возможно, экспертам Минюста не понравилась информация о том, что в 2009 году была проведена реконструкция музея Гоголя в Великих Сорочинцах на средства московских меценатов, "но попробуйте найти об этом упоминания на полтавских исторических сайтах, либо в той же "Википедии". Конкретики нет. В конце статьи, в контексте обсуждения гоголевских мест, есть пару абзацев с критикой Православной церкви Украины (националистической церкви, созданной при Порошенко, которая проводит рейдерские захваты храмов традиционной Украинской православной церкви), но в каком законе написано, что критика той или иной церкви в официально светском государстве является госизменой?В статье Погоды про борьбу с голодом в СССР в 30-е годы эксперты нашли "негативную информацию о независимой Украине", репрезентованную на фоне "сплошь положительной информации о Сталине", а это признаки "пропаганды коммунистического режима СССР". В публикации нет ничего о современной Украине, разве что в самом начале упоминание про недостоверность мифа о голодоморе. Но, предположим, это ст. 436-1 (пропаганда коммунистического режима), по которой дают максимум 10 лет, а не пожизненный срок. При чем здесь ст. 111 (госизмена)? Как мог суд согласиться на подобную квалификацию? Впрочем, он и не успел согласиться, поскольку писатель умер в СИЗО до подготовительного заседания.Пост о целях СВОВ той же статье про голод в СССР, а также в статье про то, как западные разведки боролись простив СССР путем внедрения нарратива о "порабощенных нациях" (в ней про современную Украину и СВО тоже вообще ничего нет) удивительным образом нашли "оправдание российской агрессии путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта". Объяснить такой вывод экспертов-психолингвистов чем-то, кроме заказа СБУ, невозможно.Еще один эпизод "оправдания российской агрессии" эксперты украинского Минюста обнаружили в личной переписке Погоды с его дочкой в мессенджере Telegram. 17 июня 2023 года он отправил ей перепост с одного из оппозиционных нынешней власти каналов, такого содержания:"Украинство — есть ли надежда на излечение? Социум, воспитанный на Украине после распада СССР в духе украинства, принято называть манкуртами. Это не только молодёжь, но и "перешитые" русофобской и бандеровской пропагандой граждане среднего и даже старшего возраста. Понятие "манкурт" означало человека, взятого в плен и превращённого в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и ничего не помнящее из своей прежней жизни. На Руси таких называли "Иванами, не помнящими родства". Ради этой цели — отрыва народа от своих корней, от веры, культуры, истории — на Украине десятилетиями работают государственные структуры и НКО, медиа и политико-религиозные организации. Массовая перешивка сознания миллионов некогда вполне мирных и вполне добродушных обывателей любого возраста в сторонников бандеровщины — результат этой деятельности. Это пост о целях СВО".Поспорить здесь не с чем, но с точки зрения нынешного украинского законодательства да — это оправдание СВО. Если бы не было последней фразы, можно было бы говорить просто о критике режима, что формально не запрещено (а по факту запрещено), но с ней — никак. Другое дело, что Погода не публиковал данный текст для широких масс, он отправил его в личной переписке. Это значит, что формально должна была бы быть применена ч.1 ст. 436-2, по которой максимальный срок — 3 года и возможна пробация как альтернатива тюремному заключению. Но Погоде предъявили ч.2 и ч.3 — изготовление и распространение соответствующих материалов, хотя он не постил указанный текст ни на каких публичных площадках, где его могло бы прочитать какое-то значительное количество людей."Писать, что 1932—33 годы были не только ужасными, но и великими, или что Екатеринослав был третьей столицей Российской империи — это ведь не яйца по 17 гривен или воровство 59 млрд. на некачественных минах, а преступление против основ государственной безопасности! — прокомментировала трагедию Юрия Погоды украинский историк и публицист Мирослава Бердник, которую тоже преследуют по политическим основаниям. — Кроме того, среди его книг есть книга про соратника Петра Первого во время Полтавской битвы — генерала Келина. Что тоже тянет на преступление, и что подтвердила уже ставшая притчей во языцех лингвоэкспертиза лавочки под названием "Институт судебных экспертиз". Поэтому пожилой и больной писатель, которому не оказывалась нужная медицинская помощь, скончался".Что надо было делать с человеком, чтобы он не выдержал полутора месяцев в СИЗО, еще предстоит выяснить.Шокирующие подробности о судьбе украинских политических заключенных до отправки в СИЗО — в материале "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"

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