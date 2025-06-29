https://ukraina.ru/20250629/poluchitsya-li-u-rossii-ssha-i-kitaya-podelit-mir-luchshe-chem-bylo-po-itogam-vtoroy-mirovoy--baranchik-1064422453.html
Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик - 29.06.2025 Украина.ру
Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру объяснил разницу для Трампа между конфликтами на Украине и в Иране, а также рассказал о возможном разделе мира на... Украина.ру, 29.06.2025
2025-06-29T12:02
2025-06-29T12:02
2025-06-29T12:02
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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру объяснил разницу для Трампа между конфликтами на Украине и в Иране, а также рассказал о возможном разделе мира на троих. ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
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Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру объяснил разницу для Трампа между конфликтами на Украине и в Иране, а также рассказал о возможном разделе мира на троих.
ТГ-канал Юрия Баранчика: https://t.me/barantchik
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