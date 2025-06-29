Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС - 29.06.2025 Украина.ру
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Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС - 29.06.2025 Украина.ру
Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
Антироссийские санкции – это обоюдоострое оружие, ими Россию за стол переговоров не завлечь. Об этом в опубликованном 29 июня комментарии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-06-29T12:13
2025-06-29T12:39
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ес
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переговоры
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международные отношения
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Оценивая подготовку Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций, глава пресс-службы Кремля заметил, что таким образом Москву в переговорный процесс завлечь не удастся.В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также указал на последствия для Запада от принятия очередного пакета антироссийских санкций."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными - тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое. Поэтому давайте дождёмся, в каком виде он будет принят (18-й пакет антироссийских санкций ЕС)", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, ес, антироссийские санкции, переговоры, переговоры по украине 2025, международные отношения, международная политика, международное право
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, ЕС, антироссийские санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика, международное право

Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС

12:13 29.06.2025 (обновлено: 12:39 29.06.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Антироссийские санкции – это обоюдоострое оружие, ими Россию за стол переговоров не завлечь. Об этом в опубликованном 29 июня комментарии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Оценивая подготовку Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций, глава пресс-службы Кремля заметил, что таким образом Москву в переговорный процесс завлечь не удастся.
"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков.
В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также указал на последствия для Запада от принятия очередного пакета антироссийских санкций.
"Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными - тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое. Поэтому давайте дождёмся, в каком виде он будет принят (18-й пакет антироссийских санкций ЕС)", - заявил Песков.
Актуальное интервью на эту тему: Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
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