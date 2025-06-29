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Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС - 29.06.2025 Украина.ру
Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
Антироссийские санкции – это обоюдоострое оружие, ими Россию за стол переговоров не завлечь. Об этом в опубликованном 29 июня комментарии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-06-29T12:13
2025-06-29T12:13
2025-06-29T12:39
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Оценивая подготовку Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций, глава пресс-службы Кремля заметил, что таким образом Москву в переговорный процесс завлечь не удастся.В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также указал на последствия для Запада от принятия очередного пакета антироссийских санкций."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными - тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое. Поэтому давайте дождёмся, в каком виде он будет принят (18-й пакет антироссийских санкций ЕС)", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик
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Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, ЕС, антироссийские санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025, международные отношения, Международная политика, международное право
Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС
12:13 29.06.2025 (обновлено: 12:39 29.06.2025)
Антироссийские санкции – это обоюдоострое оружие, ими Россию за стол переговоров не завлечь. Об этом в опубликованном 29 июня комментарии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Оценивая подготовку Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций, глава пресс-службы Кремля заметил, что таким образом Москву в переговорный процесс завлечь не удастся.
"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы - невозможно", - сказал Песков.
В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также указал на последствия для Запада от принятия очередного пакета антироссийских санкций.
"Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными - тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое. Поэтому давайте дождёмся, в каком виде он будет принят (18-й пакет антироссийских санкций ЕС)", - заявил Песков.