https://ukraina.ru/20250629/peskov-rasskazal-chem-zavlech-rossiyu-za-stol-peregovorov-i-otsenit-18-y-paket-sanktsiy-es-1064422593.html

Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС

Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС - 29.06.2025 Украина.ру

Песков рассказал, чем завлечь Россию за стол переговоров и оценил 18-й пакет санкций ЕС

Антироссийские санкции – это обоюдоострое оружие, ими Россию за стол переговоров не завлечь. Об этом в опубликованном 29 июня комментарии заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-06-29T12:13

2025-06-29T12:13

2025-06-29T12:39

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Оценивая подготовку Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций, глава пресс-службы Кремля заметил, что таким образом Москву в переговорный процесс завлечь не удастся.В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также указал на последствия для Запада от принятия очередного пакета антироссийских санкций."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными - тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое. Поэтому давайте дождёмся, в каком виде он будет принят (18-й пакет антироссийских санкций ЕС)", - заявил Песков.Актуальное интервью на эту тему: Получится ли у России, США и Китая поделить мир лучше, чем было по итогам Второй мировой — Баранчик

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