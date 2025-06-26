Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Американские удары по Ирану ставят крест на перспективах дальнейших военных поставок Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Нет, поставки в рамках пакетов выделенных при [бывшем президенте США Джо] Байдене, по большей части, и так почти подошли к концу, и даже они последние недели практически поставлены на паузу", — констатирует эксперт.
Павлив объясняет: "Вступление США в этот конфликт обернется фундаментальными и крайне тяжёлыми последствиями для Украины". Ресурсы, которые могли пойти на поддержку Киева, теперь будут направлены на Ближний Восток.
Особую тревогу вызывает тот факт, что "война между Израилем и Ираном (с присоединившимися американцами) будет вестись исключительно дистанционными методами".
Это означает массовый расход именно таких видов вооружений — ракет, БПЛА, систем ПВО — которые критически необходимы Украине.
Павлив предупреждает: "Ситуация очень быстро станет катастрофической" для ВСУ. Европейские страны физически не смогут компенсировать сокращение помощи США, особенно учитывая их ограниченные производственные мощности.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном — в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
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