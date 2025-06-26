Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива - 26.06.2025 Украина.ру
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Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива
Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива - 26.06.2025 Украина.ру
Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива
Американские удары по Ирану ставят крест на перспективах дальнейших военных поставок Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-26T03:30
2025-06-26T03:30
новости
иран
украина
киев
михаил павлив
украина.ру
пво
ракеты
вооружения
сша
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Павлив объясняет: "Вступление США в этот конфликт обернется фундаментальными и крайне тяжёлыми последствиями для Украины". Ресурсы, которые могли пойти на поддержку Киева, теперь будут направлены на Ближний Восток.Особую тревогу вызывает тот факт, что "война между Израилем и Ираном (с присоединившимися американцами) будет вестись исключительно дистанционными методами". Это означает массовый расход именно таких видов вооружений — ракет, БПЛА, систем ПВО — которые критически необходимы Украине.Павлив предупреждает: "Ситуация очень быстро станет катастрофической" для ВСУ. Европейские страны физически не смогут компенсировать сокращение помощи США, особенно учитывая их ограниченные производственные мощности.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном — в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
https://ukraina.ru/20250625/irantsy-otlovili-i-povesili-pochti-sotnyu-agentov-mossada-ischenko-raskryl-izderzhki-tochechnykh-operatsiy-1064238637.html
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новости, иран, украина, киев, михаил павлив, украина.ру, пво, ракеты, вооружения, сша, военная помощь, израиль, война, конфликт, главные новости
Новости, Иран, Украина, Киев, Михаил Павлив, Украина.ру, ПВО, ракеты, вооружения, США, военная помощь, Израиль, война, конфликт, Главные новости

Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива

03:30 26.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Американские удары по Ирану ставят крест на перспективах дальнейших военных поставок Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Нет, поставки в рамках пакетов выделенных при [бывшем президенте США Джо] Байдене, по большей части, и так почти подошли к концу, и даже они последние недели практически поставлены на паузу", — констатирует эксперт.

Павлив объясняет: "Вступление США в этот конфликт обернется фундаментальными и крайне тяжёлыми последствиями для Украины". Ресурсы, которые могли пойти на поддержку Киева, теперь будут направлены на Ближний Восток.
Особую тревогу вызывает тот факт, что "война между Израилем и Ираном (с присоединившимися американцами) будет вестись исключительно дистанционными методами".
Это означает массовый расход именно таких видов вооружений — ракет, БПЛА, систем ПВО — которые критически необходимы Украине.
Павлив предупреждает: "Ситуация очень быстро станет катастрофической" для ВСУ. Европейские страны физически не смогут компенсировать сокращение помощи США, особенно учитывая их ограниченные производственные мощности.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном — в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
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