https://ukraina.ru/20250626/konets-voennoy-pomoschi-kak-blizhnevostochnyy-konflikt-pokhoronit-postavki-oruzhiya-ukraine--prognoz-1064283153.html

Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива

Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива - 26.06.2025 Украина.ру

Конец военной помощи: как ближневосточный конфликт похоронит поставки оружия Украине – прогноз Павлива

Американские удары по Ирану ставят крест на перспективах дальнейших военных поставок Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-26T03:30

2025-06-26T03:30

2025-06-26T03:30

новости

иран

украина

киев

михаил павлив

украина.ру

пво

ракеты

вооружения

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062697270_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c4f16013cc45ba166b0170d6154c9f45.jpg

Павлив объясняет: "Вступление США в этот конфликт обернется фундаментальными и крайне тяжёлыми последствиями для Украины". Ресурсы, которые могли пойти на поддержку Киева, теперь будут направлены на Ближний Восток.Особую тревогу вызывает тот факт, что "война между Израилем и Ираном (с присоединившимися американцами) будет вестись исключительно дистанционными методами". Это означает массовый расход именно таких видов вооружений — ракет, БПЛА, систем ПВО — которые критически необходимы Украине.Павлив предупреждает: "Ситуация очень быстро станет катастрофической" для ВСУ. Европейские страны физически не смогут компенсировать сокращение помощи США, особенно учитывая их ограниченные производственные мощности.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном — в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".

https://ukraina.ru/20250625/irantsy-otlovili-i-povesili-pochti-sotnyu-agentov-mossada-ischenko-raskryl-izderzhki-tochechnykh-operatsiy-1064238637.html

иран

украина

киев

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, киев, михаил павлив, украина.ру, пво, ракеты, вооружения, сша, военная помощь, израиль, война, конфликт, главные новости