https://ukraina.ru/20250622/ssha-fakticheski-vstupili-v-voynu-s-iranom-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1064157997.html

США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины

США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины - 22.06.2025 Украина.ру

США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины

США все-таки нанесли удар по ядерным объектам в Иране. Фактически они вступили в войну, не объявляя об этом официально.

2025-06-22T18:41

2025-06-22T18:41

2025-06-22T20:14

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В ночь на 22 июня Соединенные Штаты де-факто и гарантированно вышли из военных поставок для Украины. Нет, поставки в рамках пакетов выделенных при Байдене, по большей части, и так почти подошли к концу, и даже они последние недели практически поставлены на паузу из-за поведения Киева и крайне неудачного визита Ермака в Вашингтон. И, конечно же не было никаких публичных заявлений в стиле – "стоп игра". Но, по факту, после вступления США в войну против Ирана, они хочешь не хочешь, но вынуждены выйти из военного участия в украинском кризисе. Да, по части разведданных, предоставление защищенной связи, спутникового интернета и какого-то военного ПО, присутствие будет сохраняться. Но, вступление США в военные действия против Ирана, и удары по иранским ядерным объектам, прежде всего по Фордо, конечно же не приведут к коллапсу Ирана. Больше того, уверен что военные действия теперь быстро не свернутся, как, возможно, рассчитывают в Вашингтоне и сам Трамп. Напротив, нас ждёт гарантированная эскалация и неизбежное, гораздо более масштабное вовлечение Соединённых Штатов в этот конфликт. При этом, учитывая текущие реалии и долгосрочные перспективы, сухопутная операция против Ирана исключена – значит, 100% боевых действий будет вестись с использованием ВВС, ракет и БПЛА. А так же мы станем свидетелями интенсификации информационных, кибер и диверсионных операций. Фактически, это будет дистанционная война. И именно в этом контексте нынешние события на Ближнем Востоке с неизбежной эскалацией и гарантированном расширении участия США (из-за их прямого вовлечения в конфликт) обернутся фундаментальными и крайне тяжёлыми последствиями для Украины.Повторюсь, война между Израилем и Ираном (с присоединившимися американцами) будет вестись исключительно дистанционными методами. Ключевыми элементами станут ракеты, ударные беспилотники и системы ПВО. В этой логике можно предположить, что нас ждет гарантированный, долгосрочный, повышенный расход ракет ПВО систем "воздух-воздух" и "земля воздух", противоракет, ударных ракет, а так же уничтожение и износ комплексов ПВО на всех театрах военных действий. А их (ракетных боеприпасов, и высокоточных комплексов ПВО) в мире, как известно, ограниченное количество, и резко нарастить производство невозможно. В данном случае, особый акцент я сделал бы на ракетах для этих самых комплексов Patriot (задействованные и в Израиле) и NASAMS, которые являются на сегодняшний день основой ПВО Украины. Плюс речь идет о ракетах для украинских F-16. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), начиная с 2022 года Украина получила ЗРК NASAMS от США, Испании, Норвегии и Канады. В то же время, по состоянию на апрель 2025 года ВСУ получила 3 батареи Patriot от США при Джо Байдене, еще 3 батареи из ФРГ, еще практически 1 батарею (3 ПУ и оборудование, которое не считают за полноценную батарею) поставили Нидерланды, еще 1 ПУ (пусковые установки) подарила Румыния. Получается общее число Patriot на украинской территории должно составлять 7 батарей, каждая из которых насчитывает 4-8 ПУ. Если считать батареи в максимальной комплектации, то Украина могла получить 56 ПУ, но реалистичнее предполагать несколько меньшее количество, тем более с учетом информации о периодическом поражении комплексов российскими ВКС. По факту, Украина располагает сейчас не менее чем 7 батареями Patriot с не менее чем 40, а возможно и более 50 пусковыми установками. Кроме того, Украина располагает не менее чем 9 комплексами NASAMS и соответственно не менее чем 100 пусковыми установками. Что до F-16, то по имеющейся информации, в прошлом году Украина получила порядка 20 машин. Судя по всему, основная масса – из Дании и, вероятно, 6 машин успели получить из Нидерландов в декабре. Весной была еще одна поставка – шесть единиц F-16 из Нидерландов. Всего законтрактовано, хотя Украина и не покупает эти самолеты, а просто получает, 20 единиц – Дания, 24 единицы – Нидерланды и, гипотетически они что-то могли уже получить от Норвегии или Бельгии, в рамках подписанных ранее соглашений, но это вряд ли. И само собой разумеются, что из США Киев получать F-16, конечно же, не будет. При этом, Украина достоверно потеряла уже 3, а скорее даже 4 F-16. Вот, и получается, что на июнь 2025-го незалежная эксплуатирует около 30 бортов. И задействует их практически исключительно как элементы ПВО.И вот, что особенно важно, и в виду наличия масштабного конфликта Израиля и Ирана и в виду вступления в него США, а так же предполагаемого его затяжного характера, так это то, что ракеты для украинских батарей Patriot (да и сами эти сверхдорогие комплексы), и ракеты, которые используются пусковыми установками NASAMS и украинскими самолетами F-16, являются главным расходным материалом ПВО Украины. И, в то же время, эта же номенклатура ракет является основным расходным материалом (кроме номенклатуры собственно израильской) у израильской армии. А что у израильской армии? Общее количество боевых самолетов ВВС Израиля оценивается в 300-350 машин (данные засекречены). При этом значительная большая часть их военной авиации сейчас представленная F-15 и F-16, и используется для отражения ракетных атак, и атак волн ударных дронов из Ирана. В воздушном пространстве над Ираком и Ираном при атаках по объектам в Иране используются преимущественно более продвинутые истребители пятого поколения. Израиль вынужден применять в качестве основной силы в воздушной войне с Ираном истребители F-35I. ПВО ИРИ сложно назвать высокотехнологичным, но оно многочисленно – тем и опасно. Только F-35I могут позволить себе с относительной степенью безопасности производить атаки в воздушном пространстве Ирана – их конструкция заточена именно под операции в зоне действия ПВО противника, и выполнена с использованием технологий "стелс". А морально устаревшие F-15 и F-16 являются легкой мишенью для ПВО Ирана. Но, повторюсь, F-35I не являются основной "рабочей лошадкой" Воздушного корпуса (их у Израиля чуть больше 60 машин). Но и авиационного резерва в лице F-15 и F-16 у израильских ВВС по сути нет – оснащенные ими эскадрильи выполняют боевые вылеты в Газе, атакуют Ливан (да, по сей день), и вынуждены выполнять роль перехватчиков для сотен "Шахедов" над территорией Ирака и Сирии. "Шахеды" практически выпали из общей информационной картины конфликта, однако они активно задействованы в боевых действиях – Иран использует их именно в качестве "наживки", которая создает дополнительную нагрузку на ВВС Израиля и "Железный купол". Говоря проще, прямого ущерба они почти не наносят, но служат важным активом войны на истощение – именно для данной роли они и создавались. К чему я все это? А к тому, что "рабочие лошадки" израильского Воздушного корпуса используют при отражении иранских (и хуситских, не забываем) атак, а заняты они по большей части именно этим, те самые ракеты, которые используются F-16 и комплексами NASAMS в системе ПВО Украины. Эти же ракеты будут использовать американские самолеты, переброшенные в зону Ближневосточного конфликта и которые будут задействованы при отражении иранских атак. Ну и, конечно же, особенно ускоренными темпами Израиль сейчас расходует ракеты для комплексов Patriot, особенно дорогих и особенно ценных. Которые вообще являются ключевым элементом ПВО Украины и защиты основных военных объектов и центров принятия решений. Без них украинские ПВО вообще превратятся в решето, и важные объекты киевского режима станут беззащитны против российской баллистики и гиперзвука. Так вот, на вооружении Израиля сейчас не менее 10 батарей Patriot, и возможно, Штаты перекинут еще какое-то их количество Следовательно, в отражении иранских ракетных атак задействовано не менее 80 пусковых установок, что почти вдвое больше, чем используется на Украине, и расход боеприпасов к ним, конечно же, идет ускоренными темпами, и не похоже что будет сокращаться. Поэтому вступление Соединенных Штатов в эту войну приведет к тотальному голоду у Украины этой широкой номенклатуры ракет - для Patriot, для NASAMS, для F-16. Что-то они, конечно же, смогут найти в Европе. Но, учитывая постоянно повышающийся расход этих ракет, в силу роста объема, эффективности и плотности ударов российских ВКС и ударных дронов, значительного прироста в интенсивности поражения украинских военных транспортных коммуникации и складских объектов, ситуация очень быстро станет катастрофической. Так же стоит упомянуть, о ряде второстепенных, но значимых для обороноспособности Украины факторов, ставших следствием масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Первый из них, это технический ресурс тех самых F-16 задействованных в системе ПВО незалежной. Он, очевидно что расходуется. И расходуется интенсивно. Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов. Резерв комплектующих (в том числе списанные борта-доноры) для операции в Иране с самого начала был обеспечен США - янки на протяжении всей весны поставляли оружие, но их запасы также не бездонны. Но эти же запасы используются для восстановления ресурса украинских машин. Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины. Опять же, что-то Киев сможет найти в Европе, но в весьма ограниченном количестве. Еще одним важным фактором является предполагаемое сокращение объёмов предоставляемых Украине разведданных. Очевидно, что в этом вопросе сейчас все внимание Соединенных Штатов будет сфокусировано на Ближнем Востоке. Нет, думаю, что США не откажутся полностью от поддержки Украины разведывательной информацией, но ее объем гарантированно сократится. Да спутниковая группировка США очень велика, их разведывательные дроны и самолеты ДРЛО многочисленные, но и количество объектов и процессов, требующих внимания армии США, напрямую участвующую в ближневосточном конфликте, явно больше чем на Украине, а соответственно и ресурсы для этого будут сконцентрированы именно на ирано-израильском конфликте. Вот такие вот они - прямые последствия для Украины вступления Соединенных Штатов в войну против Ирана. Сбрасывая свои бункерные бомбы Трамп хотел нанести "фаталите" Ирану, а, похоже, нанес супер-удар по незалежной.О других нюансах, влияющих на российско-украинский конфликт, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном - в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, иран, сша, джо байден, дональд трамп, андрей ермак, ввс, вкс, вооруженные силы украины, f-16, мнения