https://ukraina.ru/20250625/ssha-i-izrail-okazalis-gorazdo-khitree-i-predusmotritelnee-ekspert-o-posledstviyakh-razgroma-irana-1064223759.html
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана - 25.06.2025 Украина.ру
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
Военное поражение Ирана приведет к неминуемому падению религиозного режима и революционным потрясениям в стране Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-25T04:00
2025-06-25T04:00
2025-06-25T04:00
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Зубец подчеркнул безвыходность положения тегеранского руководства: "Хороших решений у иранской власти нет. Но нет хороших решений и у Трампа. Обе стороны оказались в ловушке собственной риторики"."У нас многие рассчитывали, что Иран сумеет отбиться, но не сумел. Израиль сейчас контролирует его воздушное пространство", — констатировал политолог, отмечая полное военное превосходство противников Ирана.Эксперт раскрыл стратегическую ситуацию: "Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали. Провести наземную операцию против Ирана ни Израиль, ни США не могут, но нанести критический ущерб и вбомбить страну в каменный век могут"."Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет. Иранцы больше не позволят повторить подобную операцию на своей территории", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html
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новости, иран, сша, израиль, алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, война, конфликт
Новости, Иран, США, Израиль, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, война, конфликт
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
Военное поражение Ирана приведет к неминуемому падению религиозного режима и революционным потрясениям в стране Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец