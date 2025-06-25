США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана - 25.06.2025 Украина.ру
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США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана - 25.06.2025 Украина.ру
США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
Военное поражение Ирана приведет к неминуемому падению религиозного режима и революционным потрясениям в стране Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-25T04:00
2025-06-25T04:00
новости
иран
сша
израиль
алексей зубец
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украина.ру
ближний восток
война
конфликт
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Зубец подчеркнул безвыходность положения тегеранского руководства: "Хороших решений у иранской власти нет. Но нет хороших решений и у Трампа. Обе стороны оказались в ловушке собственной риторики"."У нас многие рассчитывали, что Иран сумеет отбиться, но не сумел. Израиль сейчас контролирует его воздушное пространство", — констатировал политолог, отмечая полное военное превосходство противников Ирана.Эксперт раскрыл стратегическую ситуацию: "Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали. Провести наземную операцию против Ирана ни Израиль, ни США не могут, но нанести критический ущерб и вбомбить страну в каменный век могут"."Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет. Иранцы больше не позволят повторить подобную операцию на своей территории", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html
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новости, иран, сша, израиль, алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, война, конфликт
Новости, Иран, США, Израиль, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, война, конфликт

США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана

04:00 25.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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Военное поражение Ирана приведет к неминуемому падению религиозного режима и революционным потрясениям в стране Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Если произойдет полная дискредитация религиозного режима в Иране, то там может случиться революция как результат уступок, связанных с договоренностями с США", — заявил эксперт.
Зубец подчеркнул безвыходность положения тегеранского руководства: "Хороших решений у иранской власти нет. Но нет хороших решений и у Трампа. Обе стороны оказались в ловушке собственной риторики".
"У нас многие рассчитывали, что Иран сумеет отбиться, но не сумел. Израиль сейчас контролирует его воздушное пространство", — констатировал политолог, отмечая полное военное превосходство противников Ирана.
Эксперт раскрыл стратегическую ситуацию: "Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали. Провести наземную операцию против Ирана ни Израиль, ни США не могут, но нанести критический ущерб и вбомбить страну в каменный век могут".
"Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет. Иранцы больше не позволят повторить подобную операцию на своей территории", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
Удар США по Ирану
Вчера, 13:08
Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?Война как шоу, мир как фарс. Так можно назвать миротворческие усилия Дональда Трампа, который помирил Иран и Израиль в соцсетях. Предварительно, правда, атаковав ядерный объект Исламского государства.
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