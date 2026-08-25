Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение - 25.08.2026 Украина.ру
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Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение
Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение - 25.08.2026 Украина.ру
Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение
Читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Об этом 25 августа сообщило агентство РИА Новости
2026-08-25T15:20
2026-08-25T15:20
новости
украина
россия
польша
владимир зеленский
степан бандера
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Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Зеленского."Что ж, Польше в этом случае остается только разорвать дипломатические отношения. Никаких альтернатив нет. Если соседнее государство официально принимает нацистскую, бандеровскую идеологию и собирается создавать пантеоны убийц детей, женщин и стариков, с таким "государством" нельзя поддерживать никаких контактов!" — возмутился один из читателей.Другой пользователь иронично заметил, что подобные действия лишь демонстрируют истинную сущность киевского режима: "И очень хорошо. Пусть записывают в этот свой пантеон бандитов типа Бандеры, Донцова, Коновальца, Шухевича и иже с ними. Это будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы и на кого они равняются. Им это очень поможет в налаживании отношений с Польшей и присоединении к Евросоюзу".Третий комментатор с сарказмом отметил, что польские власти, вероятно, продолжат угождать Киеву, несмотря на откровенный нацизм: "Теперь наши польскоговорящие власти должны срочно мчаться в Киев целовать в задницу кокаинового клоуна! А Косиняк — отдать ему остатки наших "патриотов", а также срочно модернизировать МиГи и подарить бандерленду!""Пора понять, что у нас с Украиной нет никаких общих интересов и целей. Пусть вместе с нашими орденами отдадут нам наши деньги и технику. И проваливают на все четыре стороны вместе со своим пантеоном", — заключили читатели, выражая полное разочарование в украинских властях.Ранее Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", несмотря на многочисленные предупреждения России и даже некоторых западных союзников. Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако западные политики годами закрывали на это глаза. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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Новости
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новости, украина, россия, польша, владимир зеленский, степан бандера, ес
Новости, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Степан Бандера, ЕС

Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение

15:20 25.08.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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Читатели польского издания Do Rzeczy резко осудили киевский режим за принятие закона о создании "Национального пантеона Украины", который фактически героизирует пособников нацистов и убийц мирных жителей. Об этом 25 августа сообщило агентство РИА Новости
Польские граждане требуют от Варшавы разорвать дипломатические отношения с Украиной и прекратить любую поддержку режима Зеленского.
"Что ж, Польше в этом случае остается только разорвать дипломатические отношения. Никаких альтернатив нет. Если соседнее государство официально принимает нацистскую, бандеровскую идеологию и собирается создавать пантеоны убийц детей, женщин и стариков, с таким "государством" нельзя поддерживать никаких контактов!" — возмутился один из читателей.
Другой пользователь иронично заметил, что подобные действия лишь демонстрируют истинную сущность киевского режима: "И очень хорошо. Пусть записывают в этот свой пантеон бандитов типа Бандеры, Донцова, Коновальца, Шухевича и иже с ними. Это будет наглядно демонстрировать, кто такие современные украинцы и на кого они равняются. Им это очень поможет в налаживании отношений с Польшей и присоединении к Евросоюзу".
Третий комментатор с сарказмом отметил, что польские власти, вероятно, продолжат угождать Киеву, несмотря на откровенный нацизм: "Теперь наши польскоговорящие власти должны срочно мчаться в Киев целовать в задницу кокаинового клоуна! А Косиняк — отдать ему остатки наших "патриотов", а также срочно модернизировать МиГи и подарить бандерленду!"
"Пора понять, что у нас с Украиной нет никаких общих интересов и целей. Пусть вместе с нашими орденами отдадут нам наши деньги и технику. И проваливают на все четыре стороны вместе со своим пантеоном", — заключили читатели, выражая полное разочарование в украинских властях.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", несмотря на многочисленные предупреждения России и даже некоторых западных союзников.
Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако западные политики годами закрывали на это глаза.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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