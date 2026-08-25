https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-prazdnuet-pobedu-no-na-dele-ostaetsya-marionetkoy-zapady-1082785326.html

Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады

Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады - 25.08.2026 Украина.ру

Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады

Киевский режим 25 августа получил долгожданное "политическое решение" от Лондона и Парижа на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский уже поспешил окрестить это "сильным позитивом"

2026-08-25T17:10

2026-08-25T17:10

2026-08-25T17:10

украина

лондон

париж

владимир зеленский

новости

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Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНИАН."Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании", — сообщил Зеленский.Однако за этой показной уверенностью скрываются серьезные сомнения. Эксперты уже обратили внимание на то, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнерами. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.

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украина, лондон, париж, владимир зеленский, новости