Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады - 25.08.2026 Украина.ру
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Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады - 25.08.2026 Украина.ру
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
Киевский режим 25 августа получил долгожданное "политическое решение" от Лондона и Парижа на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский уже поспешил окрестить это "сильным позитивом"
2026-08-25T17:10
2026-08-25T17:10
украина
лондон
париж
владимир зеленский
новости
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Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНИАН."Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании", — сообщил Зеленский.Однако за этой показной уверенностью скрываются серьезные сомнения. Эксперты уже обратили внимание на то, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнерами. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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украина, лондон, париж, владимир зеленский, новости
Украина, Лондон, Париж, Владимир Зеленский, Новости

Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады

17:10 25.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Киевский режим 25 августа получил долгожданное "политическое решение" от Лондона и Парижа на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский уже поспешил окрестить это "сильным позитивом"
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНИАН.
"Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании", — сообщил Зеленский.
Однако за этой показной уверенностью скрываются серьезные сомнения. Эксперты уже обратили внимание на то, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнерами.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории.
Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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