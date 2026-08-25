https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-prazdnuet-pobedu-no-na-dele-ostaetsya-marionetkoy-zapady-1082785326.html
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады - 25.08.2026 Украина.ру
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
Киевский режим 25 августа получил долгожданное "политическое решение" от Лондона и Парижа на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский уже поспешил окрестить это "сильным позитивом"
2026-08-25T17:10
2026-08-25T17:10
2026-08-25T17:10
украина
лондон
париж
владимир зеленский
новости
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Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНИАН."Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании", — сообщил Зеленский.Однако за этой показной уверенностью скрываются серьезные сомнения. Эксперты уже обратили внимание на то, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнерами. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, лондон, париж, владимир зеленский, новости
Украина, Лондон, Париж, Владимир Зеленский, Новости
Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
Киевский режим 25 августа получил долгожданное "политическое решение" от Лондона и Парижа на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский уже поспешил окрестить это "сильным позитивом"
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Великобритании и Франции политическое решение относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНИАН.
"Мы получили подтверждение от Великобритании. Мы ждали, потому что до этого мы разговаривали с Эммануэлем (Макроном). Он мне подтвердил разблокировку SCALP и лицензии. Мы ждали положительного ответа от Великобритании", — сообщил Зеленский.
Однако за этой показной уверенностью скрываются серьезные сомнения. Эксперты уже обратили внимание на то, что даже после получения лицензий Украина будет вынуждена согласовывать каждый запуск ракет с западными партнерами.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что это решение вызывает много вопросов, и Украина по-прежнему будет зависеть от решений Лондона и Парижа при каждом ударе вглубь российской территории.
Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.