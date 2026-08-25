На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте? - 25.08.2026 Украина.ру
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На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?
На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте? - 25.08.2026 Украина.ру
На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?
Со своих позиций на Купянском направлении из-за непрекращающихся российских ударов и отсутствия ротации дезертировали две трети батальона украинских морпехов. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 25 августа пишет РИА Новости
2026-08-25T09:05
2026-08-25T09:07
украина.ру
харьковская область
купянск
всу
вооруженные силы украины
дезертирство
потери всу
сбу
сво
спецоперация
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При этом, отметил собеседник агентства, после дезертирства сослуживцев остатки подразделения бежали в тыл."Массированное огневое воздействие и отсутствие ротаций на Купянском направлении вынудили остатки 1-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ бежать в глубокий тыл, оставляя позиции соседним подразделениям. За две недели дезертировало две трети, остальные выведены в резерв", — цитирует агентство свой источник.Также отмечается, что в сложной ситуации оказалось и смежное подразделение из 39-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие жалуются командирам в радиоэфире на отсутствие снабжения и эвакуации."Проблемы у 39-й бригады с медикаментами, с едой. Часть блиндажей уничтожена, и сгорело всё — боеприпасы, личное снаряжение типа бронежилетов, разгрузок. Ситуация у них сложная", — добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в июле под Купянск прибыли группы СБУ для "отлова" бросающих позиции морпехов из 35-й и 39-й бригад. А комбрига 39-й бригады ВСУ Богдана Пржегалинского за катастрофические потери в Харьковской области сняли с должности.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в материале Сергея Зуева Грядущая катастрофа, провалы ВСУ, предупреждение для Киева. Хроника событий на утро 24 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, харьковская область, купянск, всу, вооруженные силы украины, дезертирство , потери всу, сбу, сво, спецоперация, купянское направление, наступление вс рф, вс рф
Украина.ру, Харьковская область, Купянск, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дезертирство , потери ВСУ, СБУ, СВО, Спецоперация, Купянское направление, наступление ВС РФ, ВС РФ

На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?

09:05 25.08.2026 (обновлено: 09:07 25.08.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Со своих позиций на Купянском направлении из-за непрекращающихся российских ударов и отсутствия ротации дезертировали две трети батальона украинских морпехов. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 25 августа пишет РИА Новости
При этом, отметил собеседник агентства, после дезертирства сослуживцев остатки подразделения бежали в тыл.
"Массированное огневое воздействие и отсутствие ротаций на Купянском направлении вынудили остатки 1-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ бежать в глубокий тыл, оставляя позиции соседним подразделениям. За две недели дезертировало две трети, остальные выведены в резерв", — цитирует агентство свой источник.
Также отмечается, что в сложной ситуации оказалось и смежное подразделение из 39-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие жалуются командирам в радиоэфире на отсутствие снабжения и эвакуации.
"Проблемы у 39-й бригады с медикаментами, с едой. Часть блиндажей уничтожена, и сгорело всё — боеприпасы, личное снаряжение типа бронежилетов, разгрузок. Ситуация у них сложная", — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в июле под Купянск прибыли группы СБУ для "отлова" бросающих позиции морпехов из 35-й и 39-й бригад. А комбрига 39-й бригады ВСУ Богдана Пржегалинского за катастрофические потери в Харьковской области сняли с должности.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в материале Сергея Зуева Грядущая катастрофа, провалы ВСУ, предупреждение для Киева. Хроника событий на утро 24 августа.
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