https://ukraina.ru/20260825/na-kupyanskom-napravlenii-dezertirovala-brigada-morpekhov-vsu-sleduyuschaya--na-nizkom-starte-1082768712.html

На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?

На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте? - 25.08.2026 Украина.ру

На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?

Со своих позиций на Купянском направлении из-за непрекращающихся российских ударов и отсутствия ротации дезертировали две трети батальона украинских морпехов. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 25 августа пишет РИА Новости

2026-08-25T09:05

2026-08-25T09:05

2026-08-25T09:07

украина.ру

харьковская область

купянск

всу

вооруженные силы украины

дезертирство

потери всу

сбу

сво

спецоперация

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При этом, отметил собеседник агентства, после дезертирства сослуживцев остатки подразделения бежали в тыл."Массированное огневое воздействие и отсутствие ротаций на Купянском направлении вынудили остатки 1-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ бежать в глубокий тыл, оставляя позиции соседним подразделениям. За две недели дезертировало две трети, остальные выведены в резерв", — цитирует агентство свой источник.Также отмечается, что в сложной ситуации оказалось и смежное подразделение из 39-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие жалуются командирам в радиоэфире на отсутствие снабжения и эвакуации."Проблемы у 39-й бригады с медикаментами, с едой. Часть блиндажей уничтожена, и сгорело всё — боеприпасы, личное снаряжение типа бронежилетов, разгрузок. Ситуация у них сложная", — добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в июле под Купянск прибыли группы СБУ для "отлова" бросающих позиции морпехов из 35-й и 39-й бригад. А комбрига 39-й бригады ВСУ Богдана Пржегалинского за катастрофические потери в Харьковской области сняли с должности.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в материале Сергея Зуева Грядущая катастрофа, провалы ВСУ, предупреждение для Киева. Хроника событий на утро 24 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, харьковская область, купянск, всу, вооруженные силы украины, дезертирство , потери всу, сбу, сво, спецоперация, купянское направление, наступление вс рф, вс рф