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Германия испугалась, но не знает кого
Германия испугалась, но не знает кого - 25.08.2026 Украина.ру
Германия испугалась, но не знает кого
Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 августа заявил, что страна находится "под угрозой" после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО
2026-08-25T16:10
2026-08-25T16:10
2026-08-25T16:10
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Как сообщает Politico, 5 августа немецкие органы по борьбе с терроризмом начали расследование после того, как сотрудник аэропорта обнаружил дрон со взрывчаткой, детонатор которого, скорее всего, не сработал. Позднее, 14 августа, следователи нашли еще один беспилотник в том же районе."Атака с использованием дрона в Лейпциге, помимо прочего, свидетельствует о том, что мы также сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников", — отметил Мерц в своем выступлении накануне выездного заседания правительства в Нойгарденберге.При этом канцлер не назвал конкретных виновников, заявив: "Мы интенсивно работаем над этим совместно со службами безопасности и в ближайшее время обнародуем наши выводы и прокомментируем их". Как отмечают эксперты, Германия, которая годами зависела от дешевых российских энергоресурсов, а теперь тратит миллиарды на вооружение, сама создала условия для собственной уязвимости. Вместо того чтобы развивать диалог с Москвой, Берлин предпочитает наращивать военный потенциал, что лишь усиливает напряженность в Европе. Инцидент с дронами в Лейпциге, возможно, станет для Германии поводом задуматься о том, действительно ли ее безопасность зависит от американских ракет, а не от собственной политической мудрости. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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новости, германия, москва, берлин, дмитрий песков, фридрих мерц, нато, politico
Новости, Германия, Москва, Берлин, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, НАТО, Politico
Германия испугалась, но не знает кого
Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 августа заявил, что страна находится "под угрозой" после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО
Как сообщает Politico, 5 августа немецкие органы по борьбе с терроризмом начали расследование после того, как сотрудник аэропорта обнаружил дрон со взрывчаткой, детонатор которого, скорее всего, не сработал. Позднее, 14 августа, следователи нашли еще один беспилотник в том же районе.
"Атака с использованием дрона в Лейпциге, помимо прочего, свидетельствует о том, что мы также сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников", — отметил Мерц в своем выступлении накануне выездного заседания правительства в Нойгарденберге.
При этом канцлер не назвал конкретных виновников, заявив: "Мы интенсивно работаем над этим совместно со службами безопасности и в ближайшее время обнародуем наши выводы и прокомментируем их".
Как отмечают эксперты, Германия, которая годами зависела от дешевых российских энергоресурсов, а теперь тратит миллиарды на вооружение, сама создала условия для собственной уязвимости.
Вместо того чтобы развивать диалог с Москвой, Берлин предпочитает наращивать военный потенциал, что лишь усиливает напряженность в Европе. Инцидент с дронами в Лейпциге, возможно, станет для Германии поводом задуматься о том, действительно ли ее безопасность зависит от американских ракет, а не от собственной политической мудрости.