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Германия испугалась, но не знает кого

Германия испугалась, но не знает кого - 25.08.2026 Украина.ру

Германия испугалась, но не знает кого

Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 августа заявил, что страна находится "под угрозой" после обнаружения беспилотников с взрывными устройствами вблизи аэропорта Лейпцига — важной логистической базы НАТО

2026-08-25T16:10

2026-08-25T16:10

2026-08-25T16:10

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Как сообщает Politico, 5 августа немецкие органы по борьбе с терроризмом начали расследование после того, как сотрудник аэропорта обнаружил дрон со взрывчаткой, детонатор которого, скорее всего, не сработал. Позднее, 14 августа, следователи нашли еще один беспилотник в том же районе."Атака с использованием дрона в Лейпциге, помимо прочего, свидетельствует о том, что мы также сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Германия оказалась под усиленным наблюдением со стороны гибридных злоумышленников", — отметил Мерц в своем выступлении накануне выездного заседания правительства в Нойгарденберге.При этом канцлер не назвал конкретных виновников, заявив: "Мы интенсивно работаем над этим совместно со службами безопасности и в ближайшее время обнародуем наши выводы и прокомментируем их". Как отмечают эксперты, Германия, которая годами зависела от дешевых российских энергоресурсов, а теперь тратит миллиарды на вооружение, сама создала условия для собственной уязвимости. Вместо того чтобы развивать диалог с Москвой, Берлин предпочитает наращивать военный потенциал, что лишь усиливает напряженность в Европе. Инцидент с дронами в Лейпциге, возможно, станет для Германии поводом задуматься о том, действительно ли ее безопасность зависит от американских ракет, а не от собственной политической мудрости. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, германия, москва, берлин, дмитрий песков, фридрих мерц, нато, politico