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Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах

Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах - 25.08.2026 Украина.ру

Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах

Украинский волонтер Мария Берлинская резко раскритиковала парад дронов в Киеве, который состоялся в честь Дня независимости Украины. Об этом 25 августа сообщило украинское издание "Страна.ua"

2026-08-25T15:55

2026-08-25T15:55

2026-08-25T15:55

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Берлинская заявила, что некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.Берлинская уточнила, что не знает точно, соответствует ли эта информация действительности, но если она правдива, то это "полный идиотизм". Ее слова свидетельствуют о том, что даже в украинском обществе начинают осознавать абсурдность ситуации, когда военная техника, в которой остро нуждаются на передовой, используется для пропагандистских шоу.Парад в честь 35-летия независимости Украины, прошедший 24 августа в Киеве, стал масштабным пропагандистским мероприятием. Помимо наземных дронов, были показаны воздушные и надводные беспилотники. В столицу съехались иностранные лидеры, а Владимир Зеленский раздавал награды президентам и главам правительств.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков