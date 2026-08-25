Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/skolko-russkiy-yazyk-ne-vytravlivay-on-pret-iz-vsekh-scheley--ukrainskie-chinovniki-bessilny-1082785166.html
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны - 25.08.2026 Украина.ру
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы. Об этом 25 августа сообщают украинские СМИ
2026-08-25T16:55
2026-08-25T16:55
новости
украина
россия
русский язык
русскоязычные
русская культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072968003_0:0:1006:565_1920x0_80_0_0_9803d0ee313aa4091c54a55dc8f38f90.jpg
По его словам, запрет на российскую культуру особенно важен для детей, поскольку это формирует их мировоззрение на поколения вперед."Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства", — объяснил Коваленко.Он подчеркнул, что для него лично вопрос детского контента имеет "мировоззренческое значение". Однако, пока украинские чиновники борются с "Машей и Медведем", реальность вносит свои коррективы. Пользователи сети все чаще обращают внимание на то, что Украину захлестнула новая волна русского языка. Детские сады и школы, несмотря на все запреты и законы о тотальной украинизации, продолжают говорить по-русски. Дети приносят этот язык из дома, где родители, бабушки и дедушки не готовы отказываться от привычного общения.Ирония ситуации достигает апогея, когда выясняется, что даже антироссийские кричалки и лозунги украинцы сочиняют на русском языке. Сколько бы киевский режим ни боролся с "имперским наследием", оно упрямо пробивается из всех щелей. Русский язык, который украинские власти пытаются вытравить на законодательном уровне, продолжает жить и доминировать в повседневной жизни. Это не просто сопротивление — это естественный процесс, который не поддается запретам.О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072968003_49:0:856:605_1920x0_80_0_0_020eb3e934c72198e07882466fa7d2c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, русский язык, русскоязычные, русская культура
Новости, Украина, Россия, Русский язык, русскоязычные, русская культура

Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны

16:55 25.08.2026
 
© Фото : bloknot.ru
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : bloknot.ru
Читать в
ДзенTelegram
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы. Об этом 25 августа сообщают украинские СМИ
По его словам, запрет на российскую культуру особенно важен для детей, поскольку это формирует их мировоззрение на поколения вперед.
"Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства", — объяснил Коваленко.
Он подчеркнул, что для него лично вопрос детского контента имеет "мировоззренческое значение".
"Сегодняшние дети — это завтрашние взрослые, которые выбирают власть и курс страны. Дети — это завтрашние представители элит, гражданского общества, сотрудники государственного сектора и бизнеса, которые формируют эту страну. От их базового мировоззрения зависит, как они будут воспринимать этот мир", — заявил глава ЦПД.
Однако, пока украинские чиновники борются с "Машей и Медведем", реальность вносит свои коррективы. Пользователи сети все чаще обращают внимание на то, что Украину захлестнула новая волна русского языка.
Детские сады и школы, несмотря на все запреты и законы о тотальной украинизации, продолжают говорить по-русски. Дети приносят этот язык из дома, где родители, бабушки и дедушки не готовы отказываться от привычного общения.
Ирония ситуации достигает апогея, когда выясняется, что даже антироссийские кричалки и лозунги украинцы сочиняют на русском языке. Сколько бы киевский режим ни боролся с "имперским наследием", оно упрямо пробивается из всех щелей.
Русский язык, который украинские власти пытаются вытравить на законодательном уровне, продолжает жить и доминировать в повседневной жизни. Это не просто сопротивление — это естественный процесс, который не поддается запретам.
О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияРусский языкрусскоязычныерусская культура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:55"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ
17:42Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам
17:40"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу
17:25Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила
17:24Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней
17:11"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья
17:10Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
16:55Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
16:40Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова
16:25Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины
16:15"Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова
16:10Германия испугалась, но не знает кого
16:00"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола
15:55Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах
15:43"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов
15:39Как русская дубина разменивает экономику Украины на деньги Запада – Копылов
15:24Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо
15:20Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение
15:05Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом
14:58"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский
Лента новостейМолния