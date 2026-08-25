https://ukraina.ru/20260825/skolko-russkiy-yazyk-ne-vytravlivay-on-pret-iz-vsekh-scheley--ukrainskie-chinovniki-bessilny-1082785166.html
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны - 25.08.2026 Украина.ру
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы. Об этом 25 августа сообщают украинские СМИ
2026-08-25T16:55
2026-08-25T16:55
2026-08-25T16:55
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По его словам, запрет на российскую культуру особенно важен для детей, поскольку это формирует их мировоззрение на поколения вперед."Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства", — объяснил Коваленко.Он подчеркнул, что для него лично вопрос детского контента имеет "мировоззренческое значение". Однако, пока украинские чиновники борются с "Машей и Медведем", реальность вносит свои коррективы. Пользователи сети все чаще обращают внимание на то, что Украину захлестнула новая волна русского языка. Детские сады и школы, несмотря на все запреты и законы о тотальной украинизации, продолжают говорить по-русски. Дети приносят этот язык из дома, где родители, бабушки и дедушки не готовы отказываться от привычного общения.Ирония ситуации достигает апогея, когда выясняется, что даже антироссийские кричалки и лозунги украинцы сочиняют на русском языке. Сколько бы киевский режим ни боролся с "имперским наследием", оно упрямо пробивается из всех щелей. Русский язык, который украинские власти пытаются вытравить на законодательном уровне, продолжает жить и доминировать в повседневной жизни. Это не просто сопротивление — это естественный процесс, который не поддается запретам.О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, русский язык, русскоязычные, русская культура
Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы. Об этом 25 августа сообщают украинские СМИ
По его словам, запрет на российскую культуру особенно важен для детей, поскольку это формирует их мировоззрение на поколения вперед.
"Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства", — объяснил Коваленко.
Он подчеркнул, что для него лично вопрос детского контента имеет "мировоззренческое значение".
"Сегодняшние дети — это завтрашние взрослые, которые выбирают власть и курс страны. Дети — это завтрашние представители элит, гражданского общества, сотрудники государственного сектора и бизнеса, которые формируют эту страну. От их базового мировоззрения зависит, как они будут воспринимать этот мир", — заявил глава ЦПД.
Однако, пока украинские чиновники борются с "Машей и Медведем", реальность вносит свои коррективы. Пользователи сети все чаще обращают внимание на то, что Украину захлестнула новая волна русского языка.
Детские сады и школы, несмотря на все запреты и законы о тотальной украинизации, продолжают говорить по-русски. Дети приносят этот язык из дома, где родители, бабушки и дедушки не готовы отказываться от привычного общения.
Ирония ситуации достигает апогея, когда выясняется, что даже антироссийские кричалки и лозунги украинцы сочиняют на русском языке. Сколько бы киевский режим ни боролся с "имперским наследием", оно упрямо пробивается из всех щелей.
Русский язык, который украинские власти пытаются вытравить на законодательном уровне, продолжает жить и доминировать в повседневной жизни. Это не просто сопротивление — это естественный процесс, который не поддается запретам.