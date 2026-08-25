https://ukraina.ru/20260825/skolko-russkiy-yazyk-ne-vytravlivay-on-pret-iz-vsekh-scheley--ukrainskie-chinovniki-bessilny-1082785166.html

Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны

Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны - 25.08.2026 Украина.ру

Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что ограничения российского контента, включая мультфильм "Маша и Медведь", повлияют на украинское общество в ближайшие годы. Об этом 25 августа сообщают украинские СМИ

2026-08-25T16:55

2026-08-25T16:55

2026-08-25T16:55

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По его словам, запрет на российскую культуру особенно важен для детей, поскольку это формирует их мировоззрение на поколения вперед."Последствия многих сегодняшних решений относительно ограничений российского контента, такого как "Маша и Медведь", различных российских артистов и фильмов, можно будет увидеть в течение следующих лет. Это влияет на поколения, которые растут и не получают российское видение мира с самого детства", — объяснил Коваленко.Он подчеркнул, что для него лично вопрос детского контента имеет "мировоззренческое значение". Однако, пока украинские чиновники борются с "Машей и Медведем", реальность вносит свои коррективы. Пользователи сети все чаще обращают внимание на то, что Украину захлестнула новая волна русского языка. Детские сады и школы, несмотря на все запреты и законы о тотальной украинизации, продолжают говорить по-русски. Дети приносят этот язык из дома, где родители, бабушки и дедушки не готовы отказываться от привычного общения.Ирония ситуации достигает апогея, когда выясняется, что даже антироссийские кричалки и лозунги украинцы сочиняют на русском языке. Сколько бы киевский режим ни боролся с "имперским наследием", оно упрямо пробивается из всех щелей. Русский язык, который украинские власти пытаются вытравить на законодательном уровне, продолжает жить и доминировать в повседневной жизни. Это не просто сопротивление — это естественный процесс, который не поддается запретам.О других событиях этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, украина, россия, русский язык, русскоязычные, русская культура