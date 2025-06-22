https://ukraina.ru/20250622/1064102917.html

Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины

Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины - 22.06.2025 Украина.ру

Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины

Украина всем должна. Задача Украины – сделать так, чтобы от долгов избавиться. А избавиться от них можно только в том случае, если Украина распадется на несколько частей с тем, чтобы на одну из этих частей перенести эти долги, считает политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

2025-06-22T07:00

2025-06-22T07:00

2025-06-22T07:00

интервью

украина

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иран

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Александрович, примерно месяц назад в одном из выступлений вы комментировали международные новости, и основная ваша мысль была такова: "У Трампа нет денег, чтобы закрыть дыру в бюджете. Не надо путать ФРС, которая печатает доллары, с государственной казной". На ваш взгляд, как именно быстрая капитуляция Ирана позволила бы Трампу на этом нажиться? На какую еще авантюру Трамп может пойти, чтобы покрыть убытки в том случае, если ирано-израильский конфликт перейдет в войну на истощение?- Для Трампа тут ничего принципиально не меняется. Чтобы лучше понять ситуацию, давайте я вам расскажу предысторию ирано-израильского конфликта.Израиль был создан Сталиным. Около миллиона евреев (в основном – советских), прошедших Великую Отечественную войну, были отправлены создавать это государство. Израиль был создан по двум причинам. Во-первых, в благодарность мировому еврейству за финансовую и экономическую помощь в разгроме над Гитлером. Во-вторых, Сталин планировал взять Стамбул, а просоветский Израиль должен был снизу страховать Босфор и Дарданеллы, а сверху нависать над Суэцким каналом. Но Союзники этого сделать не дали, и Сталин интерес к Израилю потерял.Тем не менее, Моссад и ЦАХАЛ были создан советскими чекистами и военными специалистами с огромным боевым опытом. Поэтому совершенно неудивительно, что украинская операция "Паутина" и диверсии израильских спецслужб начала войны точно такое же – это одна и та же советская школа.До 1956 года у Америки не было никакого интереса к Израилю, пока в Египте не началась национализация Суэцкого канала и оттуда не вышвырнули иностранных владельцев. Американцы поняли, что им нужен Израиль как гарант бесперебойной работы канала для беспрепятственной поставки нефти. С тех пор Америка полностью содержит Израиль.Израильские компании стали частью ВПК США, еврейское лобби в Америке сильное. Поэтому Нетаньяху рассчитывал на блицкриг и на то, что США ему в этом поможет, потому что ему нужен проект "Великого Израиля" от Нила до Тигра и Евфрата. Проблема в тот, что этот проект сталкивается с интересами проекта "новой Османской империи" и "новой Персии". Поэтому все реагируют на действия Израиля неоднозначно.Напомню также, что Китай подписал соглашение с Тегераном, которое предусматривает вложение 200 миллиардов долларов в энергетическую сферу Ирана. Это не просто нефть добывать. Речь идет о создании нефтехимии и газохимии – очень сложные производства. Китай должен этого лишиться? Пекин однозначно будет помогать Ирану в том числе военными поставками.Уже пишут о транспортных самолетах, которые летят из Китая в Иран, а также о железнодорожных составах, которые идут к персам через Туркмению.То есть Израиль без Америки не может победить в войне на истощение Иран, за спиной у которого Китай. Территория разная, население разное, ВВП разный, производственная база разная. Поэтому на Трампа давят.Трамп, конечно, даст оружие. Израилю уже передали зенитные ракеты, которые предназначались для Украины. Но оказалось, что для перехвата одной новой иранской ракеты Израилю нужно 12 противоракет. Причем стоимость одного такого залпа – 200 миллионов долларов. Это дорого. Трампу и Америке это вообще не нужно, потому что у них денег нет.Точнее, у ФРС все хорошо. У них деньги есть. Но у Америки как государства денег нет. Пирамида казначеек (долгов) растет каждый день. Все больше уходит денег из бюджета на ее погашение. Если посчитать сумму долгов, которую Штаты должны погасить за весь год, то для этого нужны доходы этого года и следующего года, а эти деньги еще не заработаны.Когда месяц назад министерство финансов США разместили новые казначейки, их отказались покупать. Точнее, купила их сама ФРС. Даже Япония (главный владелец казначеек) их отказалась покупать, а Китай их и так сбрасывал.То есть США как государству оплачивать сухопутную операцию против Ирана просто нечем. Да, они могут поставить Израилю ракеты и самолеты. Да, Израиль может уничтожить какой-то объект в Иране. Но у Ирана есть своя экономическая база. Персы восстановятся. А Израиль? Он же маленький. В Хайфе уже серьезно прилетело по нефтеперерабатывающему заводу, электростанции, порту и аммиачному заводу. Экономика города уже уничтожена.При этом иранцы стараются не бить по жилым кварталам. Как думаете, почему?- Явно не только потому, что хотят показаться гуманными.- Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (о котором писали, что он якобы погиб, но с ним все хорошо) принадлежит торговому еврейскому клану. Это очень влиятельный клан. К тому же, КСИР как разведку и контрразведку в 1970е годы создавали сотрудники Моссад. В Иране разрешено иметь свои школы христианам и иудеям. Синагога в Тегеране есть. То есть Иран никогда не выступал против евреев. Они выступали против сионизма.Зато Нетаньяху озабочен проектом "Великий Израиль". Израиль – страна, где вообще нет ресурсов. Для нормального развития ей нужны земли, вода и полезные ископаемые. Почему из-за Голанских высот шли такие драки? Потому что там водохранилища. Но поскольку население Израиля растет, ресурсов ему нужно больше. И Израилю для нормального развития надо или куда-то переехать, или захватить новые территории. А этой цели он не добьется без помощи США, у которых денег нет.Конечно, ФРС может напечатать доллары. Но насосы, которые раньше высасывали эти деньги в стороны, чтобы в США не было инфляции, уже почти не работают. То есть деньги вроде бы есть, но их как бы нет.- А на российско-украинском направлении Трамп пытался заполучить деньги? Помимо этой виртуальной сделки по редкоземельным металлам.- Он пытался отползти от Украины.Американцы умеют считать деньги лучше всех. Они быстро сообразили, что в украинской прокси-войне на истощение Россия выживет. Запад тоже выживет, но резко потеряет в качестве жизни, а местному населению это не понравится. При этом команда Трампа подсчитала, сколько денег было выброшено на Украину из американского бюджета, и сочла это убыточным проектом.Из убыточных проектов над выйти красиво. Ну подписали они это виртуальное соглашение. Так завтра Украина переформатируется в Малороссию или уменьшиться до размеров Львовской области. На кого-то же долги надо вешать. Украина всем должна. Задача Украины – сделать так, чтобы от долгов избавиться. А избавиться от них можно только в том случае, если Украина распадется на несколько частей с тем, чтобы на одну из этих частей перенести эти долги.Я не знаю, чем закончится этот конфликт, но этот вариант единственно верный с точки зрения финансов.Вот американцы и решили отползти от Украины. А Россия им в этом помогает. "Вы хотите переговоры? У нас их есть".- Ну прошли переговоры. И что?- Да неважно что. Главное, что Трамп сохранил лицо и показал своим избирателям: "Я сделал все, что мог, но Украина с Россией не могут ни о чем договориться. Ну их в баню". Это был хороший повод отползти. Но как только он начал отползать, появился Нетаньяху со своими ракетами.Когда некоторые коллеги стали кричать "Трамп вот-вот ударит по Ирану", я сказал: "Подождите. Трамп сделает паузу". И вот Госдеп официально сообщил, что "батька думать будет". Потому что даже прямое вмешательство США в конфликт ничего не принесет даже с технической точки зрения.Да, у американцев есть замечательная бетонобойная бомба. Но, во-первых, она подвешивается только на бомбардировщик B-2 Spirit. А, во-вторых, она пробивает только 60 метров в глубину, а иранские ядерные заводы, по официальным данным МАГАТЭ, расположены на глубине в 800 метров.Это тоже самое, что и в Газе. Когда Израиль хвастался, как он сносит жилые кварталы, меня это рассмешило. Потому что тоннели "Хамаса" — это не просто тоннели. Они уходят на страшную глубину, где внизу находятся заводы. Причем делали их профессионалы уровня метростроевцев. Израильтяне по ним до сих пор лазают, операция не закончилась.То есть Нетаньяху положил на эту операцию много день и человеческих жизней, но не закончил ее, и начал следующую войну. И ответ Ирана уже привел к таким разрушениям, каких в Израиле еще не было никогда.- Где же теперь Трамп будет брать деньги?- Только если он из одних статей бюджета отнимет эти деньги и перекинет их на помощь Израилю. Если же ФРС будет их печатать, то это разгон инфляции.Когда Трамп месяц назад приехал в Саудовскую Аравию и подписал кучу контрактов, у него было хорошее настроение. Он должен был получить большие и длинные деньги от арабов, которые закрыли бы часть дыр в американском бюджете. Но, во-первых, эти деньги растянуты во времени. А, во-вторых, будет ли после этих событий Саудовская Аравия исполнять эти контракты?Поставьте себя на место короля Саудовской Аравии. Вы заплатили бабки в надежде, что Америка будет крышевать вас от беспредела, а беспредел уже начался. Если падет Иран, в проект "Великий Израиль" включат и аравийский полуостров. К вам придут. И смысл тогда платить американцам?Сами понимаете, в какую вилку попал Трамп. Мне его даже жалко. Это же несчастный человек. То его убить собираются, то на деньги его раздергивают (смеется).- Выходит, Америка действительно загибается?- Америка не загибается. Это великая промышленная держава, которая просто живет не по средствам. Примерно 42% расходов бюджета США – это социалка. Если отказаться от всех этих пособий, денег у них будет выше крыши. Деньги-то есть. Просто надо решать: либо их зарабатывать с помощью тарифных войн, понижения налогов и переманивания производства из Европы, либо кого-то снимать с довольствия, либо продолжать печатать.Трамп предложил еще одну новую историю – часть золотовалютных резервов США перевести в криптовалюту. Она же растет. Понятно, что США ничего не стоит играться ценой крипты. Понизил цены – купил золотовалютные резервы – поднял – получил хорошую прибыль в бюджет. Но все расчеты по криптовалюте должны быть в долларах. И комиссию с каждой покупки/продажи долларов зарабатывает американский банк. Вот ФРС и имеет денежку.Точно так же они зарабатывают на спотовых сделках по товарам, которые идут через море. Почему на самом деле американцы и британцы резко против любых трубопроводов?Представьте, что мы с вами протянули трубу друг к другу. Вы, я и какой-то оператор посередине. Больше никого. Мы договорились, по какой цене будем проводить нефть, газ или аммиак. Резким колебаниям эта цена не подлежит. Но вот выходит какой-то товар в море. Начинаются спотовые (краткосрочные) сделки.Пока танкер с нефтью дойдет до пункта назначения, он может 100 раз за день поменять владельца (капитан об этом даже знать не будет). И при каждой этой сделке без движения нефти (я купил, потому что у меня такой часовой пояс и курс, поэтому заработаю на разнице) происходит перемещение денег, а все деньги – в долларах. То есть я заплатил американскому банку комиссию за перевод денег, а если у меня не было доллара, то я их еще купил.То есть спотовые сделки кормят ФРС и лондонский Сити (главные судовладельцы в мире – англичане, страховые компании – английские). А трубопроводы их не кормят. Поэтому там, где появляются проекты трубопроводов, появляются неприятности.- Тот же "Северный поток".- И не только.Первое. В январе мы подписались с Ираном, что проложим газопровод через Азербайджан на север Ирана и будем туда газ поставлять. У него много газа, но трубопровода на север нет, а у нас – есть.Второе. "Газпром" заинтересован в газопроводе от иранского месторождения по морскому дну (Иран этого не умеет делать) в Пакистан.И тут "неожиданно" появляется Нетаньяху с ракетами.Запад неоднороден. Трамп и часть американской элиты не хочет третьей мировой войны. Но другая часть говорит: "Они сейчас проложат газопроводы, а мы на этом не заработаем. Надо их как-то наказать".- И что нам со всем этим делать?- Мы тоже ведем войну на истощение. Как только Америка уйдет из Украины, Европа самостоятельно этот конфликт не потянет.- И когда Америка уйдет из Украины?- Теперь она вынуждена бежать из Украины как можно быстрее. Печатать ракеты и снаряды на два фронта американцы не могут.Завод – это негибкая штука. Деятельность завода планируется на несколько лет вперед. Нельзя из воздуха достать сырье, построить новые цеха, найти квалифицированных рабочих. На это нужно время и деньги. А когда Америка из-за Украины начала перестраивать свой ВПК, там еще при Байдене инфляция началась. И выяснилось, что оборонка не спешит заключать новые контракты на расширение производства: "А по какой цене? У нас же инфляция. Через три месяца будет другая цена, и я прогорю".Мы на эти грабли в 90е наступали, а сейчас то же самое происходит в США, только там оно особо не выплескивается наружу.В Европе тоже оказалось свое препятствие на расширение производства. Там же банки ушли в зеленую повестку и должны были кредитовать только тех, кто в этой зеленой ереси. А тут пришли оборонщики и говорят: "Ребята, вы чего? Почему я должен считать, сколько выделится углерода? Мне надо танк сделать". И банки зависли. Им надо, чтобы регулятор убрал эту ерунду, а этого быстро не будет.- Это понятно. Просто я три года слышу разговоры, что "у западного ВПК нет возможностей вести долгую войну, поэтому Украина скоро падет", а она до сих пор не падает.- Украина не падает по нескольким причинам.Первое. С обеих сторон сражаются выпускники советской военной школы. Мы прекрасно знаем, что сделает противник на наши действия. И мы, и украинцы – русские люди. А русские люди дерутся основательно, даже если это ему не нравится.Второе. Бои идут в тех же местах, что и во время Великой Отечественной войны. И ведутся они вдоль железных дорог, потому что только по ней в условиях распутицы можно перевозить танки и другие тяжелые грузы.Третье. В первые три дня СВО с точки зрения нашего Генштаба все шло хорошо. Мы беспрепятственно подавляли украинские радары и били ракетами. Но уже через несколько дней у Украины пропала необходимость включать радары и показывать себя, потому что Запад стал давать им со спутника свои целеуказания. Мы просто оказались не готовы к такой высокоточной и высокотехнологичной войне. Ну у них была связь, а у нас – нет. Если Запад вкладывал в это дело деньги, то мы просто не успели.Четвертое. Никто не ожидал, что беспилотники полностью поменяют войну. Посмотрите даже фильмы про Афганистан – там масса людей, а сейчас воюют тройками, потому что сверху все видно и надо рассредоточиться. Боец выходит из блиндажа в туалет, а над ним десять беспилотников висят. Какой из них чей – он не знает.Пятое. Танки перестали быть ударной силой еще со времен войны в Ливане в 2006-2007 годах, когда Израиль за сутки в какой-то деревне потерял 50 единиц техники, в том числе новейших "Меркав". Да, тогда еще не было беспилотников, но уже были противотанковые комплексы вроде "Корнетов". А на СВО добавились дроны. Дрон стоит 2 тысячи долларов, "Джавелин" - 100 тысяч, а танк – 5 миллионов долларов. Да, дроны не всегда уничтожают танки. Но они выводят их из строя так, что танк не может выполнить свою задачу.Никто не знает, как с этим справиться. К войне нового типа только-только начали приспосабливаться. Наша промышленность только-только начала перестраиваться.- Чтобы хоть как-то к этому приспособиться, потребовалось три года. Нам нужно еще три года, чтобы окончательно научиться так воевать?- Нет. Две мировые войны длились четыре года. Думаю, СВО – не исключение. Потому что у Украины без помощи США на большее ресурсов не хватит. А Европа сама ее не вытянет.- Почему не вытянет? Вы же сами сказали, что на дроны много денег не надо.- Война – это не только дроны. Бойцов надо кормить. Надо, чтобы в тылу АЗС работали. Надо дизель доставлять. Вся эта тыловая инфраструктура Украины выходит из строя. Я уже не говорю про их потери. Самые идейные уже в земле. Ты можешь иметь самую крутую технику. Но если ей управляет человек, который не хочет нажимать на кнопки, он и не нажмет.- Это тоже логично. Но нам же надо рассчитывать на свою силу, а не на слабость противника, который, может быть, когда-нибудь сдастся.- А мы на это и не рассчитываем. Просто эти обстоятельства нам помогают. Лично мне понятно, что Украина войну не вытянет. Это лишь вопрос времени и цены (человеческой и финансовой).Также по теме - в интервью Николая Сорокина: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х"

https://ukraina.ru/20250619/sergey-mikheev-netanyakhu-tolkaet-trampa-v-voynu-porazhenie-irana-v-kotoroy-nevygodno-rossii-1064051989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, впк, газопровод, россия, сво, ракеты, беспилотники, деньги