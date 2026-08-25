Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины - 25.08.2026 Украина.ру
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Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины
Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины - 25.08.2026 Украина.ру
Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины обернулось для Владимира Зеленского очередной порцией насмешек и критики, причем не только со стороны России, но и от его бывших соратников. Об этом стало известно уже на день позднее — 25 августа
2026-08-25T16:25
2026-08-25T16:25
новости
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киев
владимир зеленский
россия
эммануэль макрон
юлия мендель
вооруженные силы украины
госдума
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Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь главы киевского режима, открыто высмеяла его встречу с представителями "коалиции желающих", назвав ее "авантюрой по выманиванию денег"Экс-соратница главы киевского режима подчеркнула, что все украинское население высмеивает его попытки переложить ответственность за внутренние проблемы Киева на Россию. По ее словам, Зеленский пытается заглушить разговоры о выборах, коррупции или принудительной мобилизации, называя их "пропагандой". Она с иронией заключила, что это стало "тремя лозунгами" его партии.Между тем отказ канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона посетить Киев на 35-летие независимости Украины не остался незамеченным. Политолог Александр Рар объяснил это падением рейтингов и нежеланием давать невыполнимые обещания накануне выборов."Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – "Альтернатива для Германии" и "Левая партия"", — заявил Рар.По его словам, в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения, люди больше не хотят финансировать боевые действия. "Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит", — пояснил он.В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит, а обещания Киеву — лишь популистские жесты. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее предложил переименовать День независимости Украины в День полной зависимости и утраты суверенитета. По его словам, к такому печальному итогу страну привела плеяда предателей, которая руководила последние годы.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, владимир зеленский, россия, эммануэль макрон, юлия мендель, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Эммануэль Макрон, Юлия Мендель, Вооруженные силы Украины, Госдума

Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины

16:25 25.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Празднование Дня независимости Украины обернулось для Владимира Зеленского очередной порцией насмешек и критики, причем не только со стороны России, но и от его бывших соратников. Об этом стало известно уже на день позднее — 25 августа
Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь главы киевского режима, открыто высмеяла его встречу с представителями "коалиции желающих", назвав ее "авантюрой по выманиванию денег"

"Вчера Зеленский, а также группа европейских лидеров превратили День независимости Украины в очередной раунд авантюры по выманиванию денег", — написала Мендель в соцсети X.

Экс-соратница главы киевского режима подчеркнула, что все украинское население высмеивает его попытки переложить ответственность за внутренние проблемы Киева на Россию.
По ее словам, Зеленский пытается заглушить разговоры о выборах, коррупции или принудительной мобилизации, называя их "пропагандой". Она с иронией заключила, что это стало "тремя лозунгами" его партии.
Между тем отказ канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона посетить Киев на 35-летие независимости Украины не остался незамеченным. Политолог Александр Рар объяснил это падением рейтингов и нежеланием давать невыполнимые обещания накануне выборов.
"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – "Альтернатива для Германии" и "Левая партия"", — заявил Рар.
По его словам, в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения, люди больше не хотят финансировать боевые действия.
"Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит", — пояснил он.
В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит, а обещания Киеву — лишь популистские жесты. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее предложил переименовать День независимости Украины в День полной зависимости и утраты суверенитета. По его словам, к такому печальному итогу страну привела плеяда предателей, которая руководила последние годы.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияЭммануэль МакронЮлия МендельВооруженные силы УкраиныГосдума
 
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