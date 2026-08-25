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Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам

Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам - 25.08.2026 Украина.ру

Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. По сообщениям Министерства обороны РФ, 24 и 25 августа под ударом оказались порты Одесса и Южный

2026-08-25T17:42

2026-08-25T17:42

2026-08-25T17:42

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В результате ударов в порту Южный Одесской области поражены танкер, резервуары с топливом для ВСУ, хранилища с имуществом военного назначения и объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения военных грузов, говорится в сообщении.В порту Одессы под удар попал сухогруз, который доставил груз, предназначенный для Вооруженных сил Украины. Также в черте города поражены два логистических центра с боеприпасами, имуществом и вооружением для украинских войск.Практически в ежедневном режиме с 11 июля российская армия наносит систематические групповые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ. Первым под ударом оказался порт Черноморск, который Минобороны России назвало ключевым логистическим узлом для поставок грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также этот порт обеспечивал до 90% аграрного экспорта Украины.Уже 12 июля, кроме Черноморска, под ударом оказался и порт в Одессе. Два дня спустя российское военное ведомство сообщило об ударах по порту Южный, в ходе которых были уничтожены семь резервуаров с топливом. Кроме того, удары были нанесены по сухогрузу, перевозившему военные грузы, а также по танкеру, следовавшему из порта Черноморск в Одессу.Из-за ударов по портам на Черном море Киев был вынужден перенаправить часть грузов в дунайские порты Измаил и Рени, но они не смогли стать полноценной заменой портам Большой Одессы. Эти два порта 13 и 17 августа тоже оказались под ударом российских беспилотников. В Измаиле был уничтожен причальный терминал, который использовался для разгрузки судов с военными грузами, а также ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.Удар по логистике и украинскому ВПКСтратегическую подоплеку этих атак понять нетрудно, прокомментировал действия Вооруженных сил России норвежский колумнист Steigan."В Рени находится командный пункт Дунайской флотилии — того, что осталось от ВМС Украины после того, как их выдавили из Черного моря. Измаил — передовой перевалочный пункт для украинских войск с важнейшими доками и военными складами", - написал он в своем блоге.Удары по портовым объектам Украины ограничивают возможности членов НАТО поставлять в эту страну оружие и еще больше усиливают нагрузку на экономику Украины и ее сторонников в западном мире, пишет 24 августа американский Military Watch Magazine.По словам авторов публикации, Одесса является главным логистическим и экспортным хабом Украины на Черном море, поэтому на протяжении всего августа она подвергается массированным ударам. Кроме портовой инфраструктуры, российские беспилотники и ракеты поражают еще и транспортную, энергетическую и логистическую инфраструктуру Украины, отмечает издание.К серии масштабных атак против транспортной и морской инфраструктуры российские войска добавили удары по пограничным переходам с Молдавией в Одесской области, отмечает газета.Дело в том, что из-за ударов по портовой инфраструктуре Украина оказалась в морской блокаде. Грузовые потоки были перенаправлены через сухопутные коридоры. Тогда российская армия включила в перечень своих целей КПП на западной границе Украины, которые используются для транспортировки военных грузов из Румынии транзитом через Молдавию.Кроме разрыва логистических цепочек, удары по украинским портам преследуют еще одну цель. По словам военного эксперта Алексея Анпилогова, Киев использует мощности портовых заводов в Черноморске и Одессе для сборки беспилотников и ремонта военной техники. Поэтому удары ВС РФ не только нарушают логистику, но и наносят непосредственный урон военно-промышленному комплексу Украины, рассказал эксперт российским СМИ.Киев открыл "ящик Пандоры"Блокада морских портов Украины, кроме военной, содержит и чрезвычайно важную экономическую составляющую. Острее всего ее последствия ощущает сама Украина. Однако, учитывая то, что страна является крупным мировым экспортером пшеницы и кукурузы, мировые рынки на блокаду реагируют отрицательно.Остановка экспорта через черноморские порты Украины к тому же наложилась на блокаду Ормузского пролива, через который проходила примерно треть всего мирового экспорта зерна. Чтобы отомстить России за нанесенный экономический ущерб, Киев предпринял ряд попыток воспрепятствовать вывозу российского зерна через российские морские порты. Учитывая то, что Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, ситуация на продовольственном рынке стала еще более уязвимой.По оценкам министерства аграрной политики и продовольствия Украины, прямые убытки для сельскохозяйственного сектора страны в этом году могут составить от 1,5 млрд до 3 млрд долларов.По данным украинского издания "Экономическая правда", каждый день простоя портов Одессы, Черноморска и Южного обходится Украине примерно в 70 млн долларов недополученного экспорта. Издание подсчитало, что в первом полугодии 2026 года через порты Большой Одессы прошло около 34 млн тонн грузов, или две трети всего экспорта страны.То, что удары по портам в Одесской области серьезно снизили объемы украинской торговли, признал и Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале 24 августа он написал, что до блокировки морского коридора объем был в три или четыре раза больше, чем сегодня.При этом Зеленский отметил, что Киев рассматривает несколько вариантов для выхода из ситуации. Во-первых, власти намерены призвать на помощь "несколько стран". Планируется в том числе "переговорный трек" с Россией. Также Киев намерен усилить противовоздушную оборону для зернового коридора.Тем временем немецкий телеканал Welt пожаловался, что из-за экономических сложностей с экспортом зерна Киеву "становится все труднее выделять хотя бы часть расходов на самих себя, на конфликт, на чиновников, на весь аппарат, который приходится здесь содержать". Это также связано с тем, что у Украины серьезные проблемы с поставкой и продажей своей сельскохозяйственной продукции на мировом рынке, констатирует корреспондент телеканала Кристоф Ваннер.Чешское издание Lidovky обращает внимание на удары российских беспилотников по пограничным переходам в Одесской области, которые после установления морской блокады приобрели критичное значение для украинского экспорта. По словам авторов издания, переход Рени - Джурджулешти находится на стратегическом стыке Украины, Молдавии и Румынии. При этом порт Джурджулешти — единственный молдавский морской и речной порт, который служит важнейшим перевалочным пунктом для украинского зерна и сельскохозяйственной продукции.Очевидно, что Украину отрезают не только от Черного моря, но и от сухопутной границы с Европой, констатирует издание.Тем временем настоящие причины российских ударов по украинской инфраструктуре в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину озвучил президент России Владимир Путин. Он назвал действия ВС РФ "эффективными" и "своевременными", подчеркнув, что они помогают российским военным решать боевые задачи.Также Путин заявил, что киевский режим задался целью нанести ущерб российской экономике, но этим только "открыл ящик Пандоры". Это касается также и сельскохозяйственного производства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает доход, отметил российский лидер.

https://ukraina.ru/20260825/energeticheskie-voyny-ssha-grozyat-iranu-novymi-sanktsiyami-indiya-i-kitay-konkuriruyut-za-rossiyskuyu-1082772836.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, впк, нато