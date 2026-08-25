https://ukraina.ru/20260825/lenin-70-let-so-dnya-zakladki-pervogo-v-mire-atomnogo-ledokola-1082584215.html

"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола

"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола - 25.08.2026 Украина.ру

"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола

"Ленин", закладка которого состоялась 25 августа 1956 года и который был спущен на воду 5 декабря 1957 года, был первым в мире атомным ледоколом и первым надводным судном с атомной энергетической установкой (первое подводное – американский Nautilus – было построено в 1954). Его строительство было актом не только научно-инженерным, но и политическим

2026-08-25T16:00

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Идеологическое значение первого в мире атомного ледокола, подчёркнутое названием (кстати, в названии первой советской атомной подводной лодки, заложенной годом раньше, пролетарский вождь тоже был упомянут – "Ленинский комсомол"), включало два фактора.С одной стороны, первый в мире атомный ледокол строится в стране победившего социализма и демонстрировал, таким образом, достижения советского строя.С другой стороны, первое в мире надводное атомное судно имело мирное назначение (в отличие от упомянутого Nautilus’а).Пропагандистскую функцию всячески подчёркивали. Судно ещё на этапе строительства стало предметом ознакомления для иностранных делегаций. Например, в июле 1959 года его посетил вице-президент США Ричард Никсон. Позже на нём побывали Юрий Гагарин, Фидель Кастро и многие другие знаковые персоны.Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято Совмином СССР 20 ноября 1953 года. Инициатором проекта обычно называют Вячеслава Малышева, который в июле этого года стал первым министром среднего машиностроения*. Основание было очевидным – для работы на Северном морском пути требовался большой ледокольный флот, а атомная установка обещала огромную мощность и автономность (у "Ленина" она составляла один год).Проект судна разрабатывался в ЦКБ-15 (ныне ЦКБ "Айсберг"). Общее научное руководство осуществлял академик Анатолий Александров. Главным конструктором судна был Василий Неганов. Атомную энергетическую установку, включавшую три водо-водяных реактора ОК-150, проектировали в ОКБ Горьковского завода №92 (Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. Африкантова).Проект получил индекс 92, что обычно связывают с порядковым номером урана в таблице Менделеева, но с тем же успехом может значить номер завода-проектировщика реакторов, а скорее всего – просто порядковый номер проекта ЦКБ-15.Проектирование имело свои особенности. В частности, сначала была построена полноразмерная деревянная модель. Полноразмерная это 134 метра длиной, 27,6 – шириной и 16 метров – высота борта. Не рекорд – построенная в 1909 году в США шхуна Wyoming, вполне успешно ходившая вдоль восточного побережья США, имела длину 137 метров (при ширине ок. 15 метров она извивалась на ходу как гусеница).Строили ледокол на Судостроительном заводе №194 им. Андре Марти ("Адмиралтейские верфи") в Петербурге. В реализации проекта принимали участие более 500 предприятий СССР, в частности, турбогенераторы для ледокола строил Харьковский электромеханический завод.Физический пуск ядерных реакторов состоялся 6 августа 1959 года, а 12 сентября начались испытания, продолжавшиеся до 3 декабря. Уже в ходе испытаний выяснилось, что атомный ледокол нуждается в судне сопровождения, которое бы принимало с его борта радиоактивные отходы."Ленин" мог преодолевать лёд толщиной до 1,7 м на скорости около 4 км/час. Скорость его на чистой воде составляла 18 узлов (33,3 км/ч) (после модернизации – 21 узел (38,9 км/ч).Экипаж ледокола по проекту составлял 151 человек, в реальности – до 236 человек и 30 попугаев. Где они помещались (люди, а не попугаи – с ними проще) немного непонятно – каютный фонд и системы жизнеобеспечения были ориентированы на несколько меньшее количество народу.По поводу попугаев. Приходилось читать легенду о том, что волнистые попугайчики выполняли на атомном ледоколе такую же функцию, как канарейки у шахтёров – дескать, они всполошатся, если повысится радиация. На самом деле попугаи никакой специальной функции помимо организации домашнего уюта не выполняли. Их сначала всего было два, а потом размножились. От холода, наверное. А об авариях люди раньше птиц узнавали (хотя у птиц никто и не спрашивал).В 1967-69 годах ледокол не функционировал по важной причине – было решено заменить трёхреакторную установку ОК-150 на более совершенную и ремонтопригодную двухреакторную ОК-900. Про ремонтопригодность написано не зря – демонтировать её нормальным путём оказалось невозможно, пришлось подрывать дно судна, в результате чего реакторы (без топлива, разумеется) вывалились и затонули.Работа ОК-150 сопровождалась несколькими инцидентами. Наиболее серьёзный произошёл в феврале 1965 года, когда во время планового ремонта главных циркуляционных насосов реактора №2 произошла остановка циркуляции воды через активную зону, что привело к её перегреву и разрушению части тепловых сборок. В 1966 году дважды обнаруживались течи теплоносителя. Собственно, эти инциденты и подтолкнули в решению о замене реакторов.Первая арктическая навигация атомного ледокола началась 19 августа 1960 года и длилась 3 месяца 10 дней. Всего за время эксплуатации по 1989 год "Ленин" работал в 26 навигациях, провёл 3 741 транспортное судно, прошел более 654 400 морских миль, из них 563 600 – во льдах Арктики (длина экватора – 21,64 тыс. морских миль).Среди его достижений – высадка 17 октября 1961 года экспедиции "Северный полюс-10" и расстановка по кромке многолетних льдов шестнадцати дрейфующих автоматических радиометеостанций. До этого арктические экспедиции высаживались с помощью самолётов, что сильно ограничивало их возможности – вместимость самолётов по массе и габаритам с возможностями атомного ледокола несравнима.В июне 1971 года "Ленин" провёл дизель-электрический ледокол "Владивосток" по СМП из Мурманска в Певек севернее архипелага Северная Земля (между Карским морем и морем Лаптевых). Это был эксперимент в рамках подготовки похода к Северному полюсу, который и был осуществлён сменщиком "Ленина" – построенным в 1975 году атомным ледоколом "Арктика".В феврале 1976 года "Ленин" совершил сверхраннюю проводку дизель-электрохода "Павел Пономарёв" к полуострову Ямал. С этого года рейсы на Ямал стали регулярным.10 апреля 1974 года "за большой вклад в обеспечение арктических перевозок народно-хозяйственных грузов и использование атомной энергии в мирных целях" атомный ледокол "Ленин" был награждён высшей наградой СССР – орденом Ленина. Тогда подобные награждения имели значение не только моральное, но и материальное – с награждением было связано материальное поощрение отличившихся работников.В 1989 году был выведен из эксплуатации. Судно предполагалось пустить на иголки, как это обычно практикуется, но бывший капитан ледокола, Герой Социалистического Труда Борис Соколов развернул общественную кампанию в поддержку его мемориализации. Власти пошли навстречу – "Ленин" был поставлен на вечную стоянку в Мурманске, а 3 декабря 2009 года, в день 50-летия судна, на его борту открылся музей. Сейчас это один из самых посещаемых туристических объектов Мурманской области. Ежегодно корабль-музей посещает более 60 тысяч человек.На настоящий момент российский атомный флот включает девять судов – четыре линейных ледокола проекта 22220, четыре ледокола предыдущих поколений и уникальный атомный лихтеровоз "Севморпуть".Чтобы понять, насколько далеко шагнула техника достаточно привести буквально два показателя.Стандартное водоизмещение ледоколов проекта 22220 – 32,7 тыс. тонн, в то время как "Ленина" – 17,3. Мощность энергетической установки (механическая – на валах) – 81,6 тыс. л.с., в то время как у "Ленина" – 44 тыс.В случае с ледоколами оба этих показателя имеют прикладное значение – за счёт специальных обводов судно выползает на лёд и проламывает его своей массой. Потому предельная толщина льда для "Сибири" – не 1,7, а 3 метра.В заключение стоит упомянуть о том, что Россия – единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот. Никто не оспаривает научно-технического лидерства России в этом направлении, но отметим, что оно – следствие не только развития страны, но и стоящих перед ней географических вызовов. Россия – единственная страна, имеющая атомный ледокольный флот потому, что Россия – единственная страна, имеющая Северный морской путь.США тоже могут построить атомный ледокол. Но он им не нужен – его некуда применить. Даже если Трамп сможет присоединить Канаду и Гренландию необходимость для них атомных ледоколом сомнительна – Канада, при поддержке Великобритании, наверное, тоже могла бы. Но ей не нужно.* Особенности советского режима секретности. Министерство атомной промышленности называлось минсредмаш, а министерство военной промышленности – министерством общего машиностроения.

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