"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола
© Фото : "Росатом"Атомный ледокол "Ленин", 1962 год
© Фото : "Росатом"
"Ленин", закладка которого состоялась 25 августа 1956 года и который был спущен на воду 5 декабря 1957 года, был первым в мире атомным ледоколом и первым надводным судном с атомной энергетической установкой (первое подводное – американский Nautilus – было построено в 1954). Его строительство было актом не только научно-инженерным, но и политическим
Идеологическое значение первого в мире атомного ледокола, подчёркнутое названием (кстати, в названии первой советской атомной подводной лодки, заложенной годом раньше, пролетарский вождь тоже был упомянут – "Ленинский комсомол"), включало два фактора.
С одной стороны, первый в мире атомный ледокол строится в стране победившего социализма и демонстрировал, таким образом, достижения советского строя.
С другой стороны, первое в мире надводное атомное судно имело мирное назначение (в отличие от упомянутого Nautilus’а).
Пропагандистскую функцию всячески подчёркивали. Судно ещё на этапе строительства стало предметом ознакомления для иностранных делегаций. Например, в июле 1959 года его посетил вице-президент США Ричард Никсон. Позже на нём побывали Юрий Гагарин, Фидель Кастро и многие другие знаковые персоны.
Решение о строительстве первого атомного ледокола было принято Совмином СССР 20 ноября 1953 года. Инициатором проекта обычно называют Вячеслава Малышева, который в июле этого года стал первым министром среднего машиностроения*. Основание было очевидным – для работы на Северном морском пути требовался большой ледокольный флот, а атомная установка обещала огромную мощность и автономность (у "Ленина" она составляла один год).
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Проект судна разрабатывался в ЦКБ-15 (ныне ЦКБ "Айсберг"). Общее научное руководство осуществлял академик Анатолий Александров. Главным конструктором судна был Василий Неганов. Атомную энергетическую установку, включавшую три водо-водяных реактора ОК-150, проектировали в ОКБ Горьковского завода №92 (Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. Африкантова).
Проект получил индекс 92, что обычно связывают с порядковым номером урана в таблице Менделеева, но с тем же успехом может значить номер завода-проектировщика реакторов, а скорее всего – просто порядковый номер проекта ЦКБ-15.
Проектирование имело свои особенности. В частности, сначала была построена полноразмерная деревянная модель. Полноразмерная это 134 метра длиной, 27,6 – шириной и 16 метров – высота борта. Не рекорд – построенная в 1909 году в США шхуна Wyoming, вполне успешно ходившая вдоль восточного побережья США, имела длину 137 метров (при ширине ок. 15 метров она извивалась на ходу как гусеница).
Посадка вертолёта Ми-2 на палубу атомного ледокола "Ленин", 1983 год
Строили ледокол на Судостроительном заводе №194 им. Андре Марти ("Адмиралтейские верфи") в Петербурге. В реализации проекта принимали участие более 500 предприятий СССР, в частности, турбогенераторы для ледокола строил Харьковский электромеханический завод.
Физический пуск ядерных реакторов состоялся 6 августа 1959 года, а 12 сентября начались испытания, продолжавшиеся до 3 декабря. Уже в ходе испытаний выяснилось, что атомный ледокол нуждается в судне сопровождения, которое бы принимало с его борта радиоактивные отходы.
"Ленин" мог преодолевать лёд толщиной до 1,7 м на скорости около 4 км/час. Скорость его на чистой воде составляла 18 узлов (33,3 км/ч) (после модернизации – 21 узел (38,9 км/ч).
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Экипаж ледокола по проекту составлял 151 человек, в реальности – до 236 человек и 30 попугаев. Где они помещались (люди, а не попугаи – с ними проще) немного непонятно – каютный фонд и системы жизнеобеспечения были ориентированы на несколько меньшее количество народу.
По поводу попугаев. Приходилось читать легенду о том, что волнистые попугайчики выполняли на атомном ледоколе такую же функцию, как канарейки у шахтёров – дескать, они всполошатся, если повысится радиация. На самом деле попугаи никакой специальной функции помимо организации домашнего уюта не выполняли. Их сначала всего было два, а потом размножились. От холода, наверное. А об авариях люди раньше птиц узнавали (хотя у птиц никто и не спрашивал).
В 1967-69 годах ледокол не функционировал по важной причине – было решено заменить трёхреакторную установку ОК-150 на более совершенную и ремонтопригодную двухреакторную ОК-900. Про ремонтопригодность написано не зря – демонтировать её нормальным путём оказалось невозможно, пришлось подрывать дно судна, в результате чего реакторы (без топлива, разумеется) вывалились и затонули.
© Фото : "Росатом"Пост энергетики и живучести атомного ледокола "Ленин", 1970-е годы
© Фото : "Росатом"
Пост энергетики и живучести атомного ледокола "Ленин", 1970-е годы
Работа ОК-150 сопровождалась несколькими инцидентами. Наиболее серьёзный произошёл в феврале 1965 года, когда во время планового ремонта главных циркуляционных насосов реактора №2 произошла остановка циркуляции воды через активную зону, что привело к её перегреву и разрушению части тепловых сборок. В 1966 году дважды обнаруживались течи теплоносителя. Собственно, эти инциденты и подтолкнули в решению о замене реакторов.
Первая арктическая навигация атомного ледокола началась 19 августа 1960 года и длилась 3 месяца 10 дней. Всего за время эксплуатации по 1989 год "Ленин" работал в 26 навигациях, провёл 3 741 транспортное судно, прошел более 654 400 морских миль, из них 563 600 – во льдах Арктики (длина экватора – 21,64 тыс. морских миль).
Среди его достижений – высадка 17 октября 1961 года экспедиции "Северный полюс-10" и расстановка по кромке многолетних льдов шестнадцати дрейфующих автоматических радиометеостанций. До этого арктические экспедиции высаживались с помощью самолётов, что сильно ограничивало их возможности – вместимость самолётов по массе и габаритам с возможностями атомного ледокола несравнима.
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В июне 1971 года "Ленин" провёл дизель-электрический ледокол "Владивосток" по СМП из Мурманска в Певек севернее архипелага Северная Земля (между Карским морем и морем Лаптевых). Это был эксперимент в рамках подготовки похода к Северному полюсу, который и был осуществлён сменщиком "Ленина" – построенным в 1975 году атомным ледоколом "Арктика".
В феврале 1976 года "Ленин" совершил сверхраннюю проводку дизель-электрохода "Павел Пономарёв" к полуострову Ямал. С этого года рейсы на Ямал стали регулярным.
10 апреля 1974 года "за большой вклад в обеспечение арктических перевозок народно-хозяйственных грузов и использование атомной энергии в мирных целях" атомный ледокол "Ленин" был награждён высшей наградой СССР – орденом Ленина. Тогда подобные награждения имели значение не только моральное, но и материальное – с награждением было связано материальное поощрение отличившихся работников.
© Фото : "Росатом"Атомный ледокол "Ленин" на вечной стоянке
© Фото : "Росатом"
Атомный ледокол "Ленин" на вечной стоянке
В 1989 году был выведен из эксплуатации. Судно предполагалось пустить на иголки, как это обычно практикуется, но бывший капитан ледокола, Герой Социалистического Труда Борис Соколов развернул общественную кампанию в поддержку его мемориализации. Власти пошли навстречу – "Ленин" был поставлен на вечную стоянку в Мурманске, а 3 декабря 2009 года, в день 50-летия судна, на его борту открылся музей. Сейчас это один из самых посещаемых туристических объектов Мурманской области. Ежегодно корабль-музей посещает более 60 тысяч человек.
На настоящий момент российский атомный флот включает девять судов – четыре линейных ледокола проекта 22220, четыре ледокола предыдущих поколений и уникальный атомный лихтеровоз "Севморпуть".
Чтобы понять, насколько далеко шагнула техника достаточно привести буквально два показателя.
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Стандартное водоизмещение ледоколов проекта 22220 – 32,7 тыс. тонн, в то время как "Ленина" – 17,3. Мощность энергетической установки (механическая – на валах) – 81,6 тыс. л.с., в то время как у "Ленина" – 44 тыс.
В случае с ледоколами оба этих показателя имеют прикладное значение – за счёт специальных обводов судно выползает на лёд и проламывает его своей массой. Потому предельная толщина льда для "Сибири" – не 1,7, а 3 метра.
В заключение стоит упомянуть о том, что Россия – единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот. Никто не оспаривает научно-технического лидерства России в этом направлении, но отметим, что оно – следствие не только развития страны, но и стоящих перед ней географических вызовов. Россия – единственная страна, имеющая атомный ледокольный флот потому, что Россия – единственная страна, имеющая Северный морской путь.
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США тоже могут построить атомный ледокол. Но он им не нужен – его некуда применить. Даже если Трамп сможет присоединить Канаду и Гренландию необходимость для них атомных ледоколом сомнительна – Канада, при поддержке Великобритании, наверное, тоже могла бы. Но ей не нужно.
* Особенности советского режима секретности. Министерство атомной промышленности называлось минсредмаш, а министерство военной промышленности – министерством общего машиностроения.
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