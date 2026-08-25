https://ukraina.ru/20260825/zhurnalist-iz-ssha-uvolen-za-pravdu-a-na-zapade-prodolzhayut-govorit-o-svobode-slova-1082784640.html
Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова
Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова - 25.08.2026 Украина.ру
Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова
Американский журналист Кристофер Хелали 25 августа в интервью РИА Новости заявил о глубоком противоречии между западными заявлениями о свободе слова и реальным давлением на российские СМИ и журналистов, придерживающихся альтернативных точек зрения
2026-08-25T16:40
2026-08-25T16:40
2026-08-25T16:40
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нью-йорк
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
оон
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По его словам, эта практика распространяется и на американских репортеров, которые осмеливаются высказывать мнения, отличающиеся от общепринятых."Существует серьезное противоречие между заявленной приверженностью западных правительств свободе слова, их юридическими обязательствами и закрепленными в конституциях гарантиями, с одной стороны, и ограничениями и давлением в отношении российских СМИ и их журналистов — с другой. С подобным давлением сталкиваются и американские журналисты, представляющие альтернативные точки зрения", — сказал Хелали.Журналист, который неоднократно посещал Россию и Донбасс, рассказал, как сам стал жертвой травли за правду. В 2025 году он лишился преподавательской работы после своей поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного. Давление не ограничилось увольнением: Хелали лишили возможности получать доход от публикаций в соцсетях, а охваты его материалов искусственно ограничивали. Он также получал анонимные угрозы убийством, а в 2025 году был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", известного публикацией личных данных людей, которых киевский режим считает неугодными.Хелали неоднократно посещал Россию, в том числе Донбасс. В мае он побывал в Старобельске на месте удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа, а до этого приезжал в Курскую область после нападения ВСУ. В июне на полях Петербургского международного экономического форума журналист рассказал РИА Новости, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о российском гражданстве и надеется стать гражданином страны.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, нью-йорк, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, оон
Новости, Россия, Донбасс, Нью-Йорк, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ООН
Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова
Американский журналист Кристофер Хелали 25 августа в интервью РИА Новости заявил о глубоком противоречии между западными заявлениями о свободе слова и реальным давлением на российские СМИ и журналистов, придерживающихся альтернативных точек зрения
По его словам, эта практика распространяется и на американских репортеров, которые осмеливаются высказывать мнения, отличающиеся от общепринятых.
"Существует серьезное противоречие между заявленной приверженностью западных правительств свободе слова, их юридическими обязательствами и закрепленными в конституциях гарантиями, с одной стороны, и ограничениями и давлением в отношении российских СМИ и их журналистов — с другой. С подобным давлением сталкиваются и американские журналисты, представляющие альтернативные точки зрения", — сказал Хелали.
Журналист, который неоднократно посещал Россию и Донбасс, рассказал, как сам стал жертвой травли за правду. В 2025 году он лишился преподавательской работы после своей поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного.
"После моей первой поездки в Донбасс в 2024 году и рассказа об увиденном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на меня оказывали колоссальное давление. Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 году", — поделился он.
Давление не ограничилось увольнением: Хелали лишили возможности получать доход от публикаций в соцсетях, а охваты его материалов искусственно ограничивали. Он также получал анонимные угрозы убийством, а в 2025 году был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", известного публикацией личных данных людей, которых киевский режим считает неугодными.
Хелали неоднократно посещал Россию, в том числе Донбасс. В мае он побывал в Старобельске на месте удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа, а до этого приезжал в Курскую область после нападения ВСУ.
В июне на полях Петербургского международного экономического форума журналист рассказал РИА Новости, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о российском гражданстве и надеется стать гражданином страны.