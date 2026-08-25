https://ukraina.ru/20260825/zhurnalist-iz-ssha-uvolen-za-pravdu-a-na-zapade-prodolzhayut-govorit-o-svobode-slova-1082784640.html

Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова

Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова - 25.08.2026 Украина.ру

Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова

Американский журналист Кристофер Хелали 25 августа в интервью РИА Новости заявил о глубоком противоречии между западными заявлениями о свободе слова и реальным давлением на российские СМИ и журналистов, придерживающихся альтернативных точек зрения

2026-08-25T16:40

2026-08-25T16:40

2026-08-25T16:40

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

оон

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По его словам, эта практика распространяется и на американских репортеров, которые осмеливаются высказывать мнения, отличающиеся от общепринятых."Существует серьезное противоречие между заявленной приверженностью западных правительств свободе слова, их юридическими обязательствами и закрепленными в конституциях гарантиями, с одной стороны, и ограничениями и давлением в отношении российских СМИ и их журналистов — с другой. С подобным давлением сталкиваются и американские журналисты, представляющие альтернативные точки зрения", — сказал Хелали.Журналист, который неоднократно посещал Россию и Донбасс, рассказал, как сам стал жертвой травли за правду. В 2025 году он лишился преподавательской работы после своей поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного. Давление не ограничилось увольнением: Хелали лишили возможности получать доход от публикаций в соцсетях, а охваты его материалов искусственно ограничивали. Он также получал анонимные угрозы убийством, а в 2025 году был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", известного публикацией личных данных людей, которых киевский режим считает неугодными.Хелали неоднократно посещал Россию, в том числе Донбасс. В мае он побывал в Старобельске на месте удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа, а до этого приезжал в Курскую область после нападения ВСУ. В июне на полях Петербургского международного экономического форума журналист рассказал РИА Новости, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о российском гражданстве и надеется стать гражданином страны.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, россия, донбасс, нью-йорк, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, оон