Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила - 25.08.2026 Украина.ру
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Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила
Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила - 25.08.2026 Украина.ру
Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила
Россия начала специальную военную операцию ровно тогда, когда это было необходимо — и опередила Киев всего на две недели. Украина готовилась вторгнуться на территорию РФ 8 марта 2022 года. Об этом 25 августа заявил советник президента России Антон Кобяков, передают российские СМИ
2026-08-25T17:25
2026-08-25T17:41
россия
киев
украина
андрей кобяков
вооруженные силы украины
вс рф
сво
спецоперация
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По его словам, еще в начале спецоперации российские военные нашли в брошенном штабе одной из бригад терробороны ВСУ документы, в которых значилась конкретная дата: 8 марта 2022 года. Именно тогда Киев планировал нанести удар.Он заметил, что украинские власти хотели преподнести "подарок" к женскому празднику. Но благодаря прозорливости российского руководства Украина получила "черную метку" задолго до того, как сама успела что-либо предпринять.Кобяков также подчеркнул: западные страны в то время лишь делали вид, что поддерживают Минские соглашения. А на деле готовили Украину к войне с Россией. За фасадом дипломатии стояла полномасштабная подготовка бывшей советской республики к вооруженному конфликту.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
россия
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россия, киев, украина, андрей кобяков, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация
Россия, Киев, Украина, Андрей Кобяков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила

17:25 25.08.2026 (обновлено: 17:41 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Россия начала специальную военную операцию ровно тогда, когда это было необходимо — и опередила Киев всего на две недели. Украина готовилась вторгнуться на территорию РФ 8 марта 2022 года. Об этом 25 августа заявил советник президента России Антон Кобяков, передают российские СМИ
По его словам, еще в начале спецоперации российские военные нашли в брошенном штабе одной из бригад терробороны ВСУ документы, в которых значилась конкретная дата: 8 марта 2022 года. Именно тогда Киев планировал нанести удар.
"Мы их опередили на две недели", — сказал Кобяков.
Он заметил, что украинские власти хотели преподнести "подарок" к женскому празднику. Но благодаря прозорливости российского руководства Украина получила "черную метку" задолго до того, как сама успела что-либо предпринять.
Кобяков также подчеркнул: западные страны в то время лишь делали вид, что поддерживают Минские соглашения. А на деле готовили Украину к войне с Россией. За фасадом дипломатии стояла полномасштабная подготовка бывшей советской республики к вооруженному конфликту.
Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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РоссияКиевУкраинаАндрей КобяковВооруженные силы УкраиныВС РФСВОСпецоперация
 
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