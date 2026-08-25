https://ukraina.ru/20260825/rekordnyy-ogurets-zelenskiy-davno-ugrobil-ukrainu-no-prodolzhaet-klyanchit-milliardy--krasnov-1082783717.html

"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов

"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов - 25.08.2026 Украина.ру

"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов

Владимир Зеленский давно угробил свою страну и требует у Запада 101 миллиард долларов на простое существование, но большая часть этих денег осядет в карманах украинской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов

2026-08-25T15:43

2026-08-25T15:43

2026-08-25T15:43

новости

украина

запад

россия

владимир зеленский

украина.ру

госдума

краснов

ес

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274407_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_5fe8c470af01c913423b3f9d69068982.jpg

Ранее украинское правительство официально обратилось к международным партнёрам за финансовой помощью в размере 101 миллиарда долларов на 2026–2027 годы. Средства планируется привлечь от Евросоюза, МВФ, Всемирного банка и союзников. В Киеве признают, что внутренние ресурсы страны полностью исчерпаны.Отвечая на вопрос о запросе Киева на 101 миллиард долларов, эксперт сравнил Зеленского с "рекордным огурцом" из басни Владимира Корбана, в которой агроном угробил всё хозяйство ради одного достижения. "Так вот, Зеленский – такой огурец", — пояснил эксперт.По словам эксперта, глава киевского режима давно угробил Украину, но продолжает требовать, тянуть, выпрашивать деньги. "Те непосильные для Европы миллиарды, о которых сейчас идёт речь, предназначены даже не на войну, а на простое существование – на зарплаты и выполнение финансовых обязательств", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что большая часть этих денег осядет в карманах самого Зеленского и его окружения. "Сколько бы Зеленский ни отжал у Запада, большая часть осядет в карманах этого "огурчика" и его дружков. Народ же продолжит гибнуть буквально за еду", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, украина.ру, госдума, краснов, ес, деньги, главные новости, главное, киевский режим, украина аналитика, новости украина ру, зеленский сегодня, новости о зеленском, финансирование