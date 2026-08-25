"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/rekordnyy-ogurets-zelenskiy-davno-ugrobil-ukrainu-no-prodolzhaet-klyanchit-milliardy--krasnov-1082783717.html
"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов
"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов - 25.08.2026 Украина.ру
"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов
Владимир Зеленский давно угробил свою страну и требует у Запада 101 миллиард долларов на простое существование, но большая часть этих денег осядет в карманах украинской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
2026-08-25T15:43
2026-08-25T15:43
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
украина.ру
госдума
краснов
ес
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274407_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_5fe8c470af01c913423b3f9d69068982.jpg
Ранее украинское правительство официально обратилось к международным партнёрам за финансовой помощью в размере 101 миллиарда долларов на 2026–2027 годы. Средства планируется привлечь от Евросоюза, МВФ, Всемирного банка и союзников. В Киеве признают, что внутренние ресурсы страны полностью исчерпаны.Отвечая на вопрос о запросе Киева на 101 миллиард долларов, эксперт сравнил Зеленского с "рекордным огурцом" из басни Владимира Корбана, в которой агроном угробил всё хозяйство ради одного достижения. "Так вот, Зеленский – такой огурец", — пояснил эксперт.По словам эксперта, глава киевского режима давно угробил Украину, но продолжает требовать, тянуть, выпрашивать деньги. "Те непосильные для Европы миллиарды, о которых сейчас идёт речь, предназначены даже не на войну, а на простое существование – на зарплаты и выполнение финансовых обязательств", — отметил Краснов.Эксперт подчеркнул, что большая часть этих денег осядет в карманах самого Зеленского и его окружения. "Сколько бы Зеленский ни отжал у Запада, большая часть осядет в карманах этого "огурчика" и его дружков. Народ же продолжит гибнуть буквально за еду", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcf09198925bb31169c6cbc39b21567e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, украина.ру, госдума, краснов, ес, деньги, главные новости, главное, киевский режим, украина аналитика, новости украина ру, зеленский сегодня, новости о зеленском, финансирование
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Госдума, Краснов, ЕС, деньги, Главные новости, главное, киевский режим, Украина аналитика, новости Украина ру, Зеленский сегодня, новости о Зеленском, финансирование

"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов

15:43 25.08.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский давно угробил свою страну и требует у Запада 101 миллиард долларов на простое существование, но большая часть этих денег осядет в карманах украинской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
Ранее украинское правительство официально обратилось к международным партнёрам за финансовой помощью в размере 101 миллиарда долларов на 2026–2027 годы. Средства планируется привлечь от Евросоюза, МВФ, Всемирного банка и союзников. В Киеве признают, что внутренние ресурсы страны полностью исчерпаны.
Отвечая на вопрос о запросе Киева на 101 миллиард долларов, эксперт сравнил Зеленского с "рекордным огурцом" из басни Владимира Корбана, в которой агроном угробил всё хозяйство ради одного достижения. "Так вот, Зеленский – такой огурец", — пояснил эксперт.
По словам эксперта, глава киевского режима давно угробил Украину, но продолжает требовать, тянуть, выпрашивать деньги. "Те непосильные для Европы миллиарды, о которых сейчас идёт речь, предназначены даже не на войну, а на простое существование – на зарплаты и выполнение финансовых обязательств", — отметил Краснов.
Эксперт подчеркнул, что большая часть этих денег осядет в карманах самого Зеленского и его окружения. "Сколько бы Зеленский ни отжал у Запада, большая часть осядет в карманах этого "огурчика" и его дружков. Народ же продолжит гибнуть буквально за еду", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.руГосдумаКрасновЕСденьгиГлавные новостиглавноекиевский режимУкраина аналитикановости Украина руЗеленский сегодняновости о Зеленскомфинансирование
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:15"Фонтанирует скандалами": Краснов об "острейшем кризисе" на Украине и ультиматуме Федорова
16:10Германия испугалась, но не знает кого
16:00"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола
15:55Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах
15:43"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов
15:39Как русская дубина разменивает экономику Украины на деньги Запада – Копылов
15:24Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо
15:20Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение
15:05Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом
14:58"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский
14:58"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте
14:42"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева
14:39Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
14:38Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
14:10Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского
14:09"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит помощь США вместо Украины
14:0525 августа 2026 года, утренний эфир
13:59В ЕС опасаются последствий конфискации активов России
13:59Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
13:37Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
Лента новостейМолния