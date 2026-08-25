"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ - 25.08.2026 Украина.ру
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"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ
"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ - 25.08.2026 Украина.ру
"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ
Владимир Зеленский, судя по всему, решил лично помочь российским военным в планировании ударов по украинской логистике. Такое мнение 25 августа высказал военный корреспондент Александр Коц
2026-08-25T17:55
2026-08-25T17:55
россия
киев
украина
александр коц
владимир зеленский
сво
спецоперация
вс рф
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Как отметил военкор, в ходе выступления главы киевского режима и министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого на заседании "коалиции желающих" в Киеве были публично озвучены маршруты, по которым Киев пытается обойти морскую блокаду.Зеленский признал, что с начала систематических ударов ВС РФ по морскому коридору объем перевозок упал в три-четыре раза. А затем, словно по заказу, прозвучало: грузы теперь уходят альтернативными маршрутами — по Дунаю, железной дороге и автотранспортом.И действительно, за последние две недели в сводках Минобороны РФ регулярно появляются сообщения об ударах по дунайским портам, железнодорожным узлам и складам горючего. Именно эти объекты, как выяснилось, были названы Зеленским на встрече с западными партнерами."Осталось дождаться, когда на брифинге начнут выдавать координаты. Для удобства планирования", — иронизирует военкор, намекая, что украинские власти, похоже, не осознают, что их публичные заявления становятся отличным подспорьем для российских разведчиков и артиллеристов.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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россия, киев, украина, александр коц, владимир зеленский, сво, спецоперация, вс рф
Россия, Киев, Украина, Александр Коц, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, ВС РФ

"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ

17:55 25.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Владимир Зеленский, судя по всему, решил лично помочь российским военным в планировании ударов по украинской логистике. Такое мнение 25 августа высказал военный корреспондент Александр Коц
Как отметил военкор, в ходе выступления главы киевского режима и министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого на заседании "коалиции желающих" в Киеве были публично озвучены маршруты, по которым Киев пытается обойти морскую блокаду.
Зеленский признал, что с начала систематических ударов ВС РФ по морскому коридору объем перевозок упал в три-четыре раза. А затем, словно по заказу, прозвучало: грузы теперь уходят альтернативными маршрутами — по Дунаю, железной дороге и автотранспортом.
"Вместо доклада союзникам по "коалиции желающих" получилась ориентировка для операторов "Гераней"", — прокомментировал Коц.
И действительно, за последние две недели в сводках Минобороны РФ регулярно появляются сообщения об ударах по дунайским портам, железнодорожным узлам и складам горючего.
Именно эти объекты, как выяснилось, были названы Зеленским на встрече с западными партнерами.
"Осталось дождаться, когда на брифинге начнут выдавать координаты. Для удобства планирования", — иронизирует военкор, намекая, что украинские власти, похоже, не осознают, что их публичные заявления становятся отличным подспорьем для российских разведчиков и артиллеристов.
Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
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