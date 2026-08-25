"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/dyra-v-600-milliardov-kiev-snova-tyanet-ruku-k-zapadu-1082786413.html
"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу
"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу - 25.08.2026 Украина.ру
"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу
Украинский режим в очередной раз пытается заткнуть дыры в своем разоренном бюджете, планируя увеличить военные расходы еще минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов). Как сообщает издание "Экономическая правда", правительство готовит новые правки в бюджет
2026-08-25T17:40
2026-08-25T17:40
киев
украина
европа
михаил федоров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минфин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_0:130:3076:1860_1920x0_80_0_0_168817d956e3892edaeae044d9ae92dd.jpg
По данным издания, Минобороны Украины при экс-министре Михаиле Федорове запрашивало на нужды ВСУ 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов). Однако новый глава оборонного ведомства Евгений Хмара оказался еще более прожорливым — он оценил потребности в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов). И это, судя по всему, не предел.Раньше Киеву удавалось находить деньги, но в 2026 году, по признанию самого издания, ситуация выглядит критической. Экономика Украины лежит в руинах, западные доноры уже устали финансировать бездонную бочку, а новые кредиты ЕС и США под вопросом.Напомним, что в конце мая Верховная рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов), а в июне окончательно утвердила изменения. Теперь же Киев хочет добавить еще.Владимир Зеленский недавно признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов и потребовал у Европы дать деньги уже сейчас из кредита, предусмотренного на следующий год. Европа, судя по всему, не спешит выполнять очередные хотелки киевского режима.Украина последние несколько лет живет в долг, формируя бюджет с рекордным дефицитом. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. В 2025 году дефицит — 37,3 миллиарда. Бюджет на 2026 год: расходы — около 116 миллиардов долларов, доходы — всего 68,6 миллиарда. Дыру в почти 50 миллиардов Киев планирует закрывать за счет внешних заимствований.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
киев
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6ff39ff0c82a713bf0e37c6f4d435bf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, европа, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минфин, ес
Киев, Украина, Европа, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минфин, ЕС

"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу

17:40 25.08.2026
 
© AP / Teresa Suares
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© AP / Teresa Suares
Читать в
ДзенTelegram
Украинский режим в очередной раз пытается заткнуть дыры в своем разоренном бюджете, планируя увеличить военные расходы еще минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов). Как сообщает издание "Экономическая правда", правительство готовит новые правки в бюджет
По данным издания, Минобороны Украины при экс-министре Михаиле Федорове запрашивало на нужды ВСУ 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов).
Однако новый глава оборонного ведомства Евгений Хмара оказался еще более прожорливым — он оценил потребности в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов). И это, судя по всему, не предел.
"Общий объем дополнительных расходов для всех сил обороны пока еще формируется", — сообщил собеседник в Минфине. Другой источник, знакомый с подготовкой изменений, уточнил, что общая потребность может достичь 600 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
Раньше Киеву удавалось находить деньги, но в 2026 году, по признанию самого издания, ситуация выглядит критической. Экономика Украины лежит в руинах, западные доноры уже устали финансировать бездонную бочку, а новые кредиты ЕС и США под вопросом.
Напомним, что в конце мая Верховная рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов), а в июне окончательно утвердила изменения. Теперь же Киев хочет добавить еще.
Владимир Зеленский недавно признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов и потребовал у Европы дать деньги уже сейчас из кредита, предусмотренного на следующий год. Европа, судя по всему, не спешит выполнять очередные хотелки киевского режима.
Украина последние несколько лет живет в долг, формируя бюджет с рекордным дефицитом. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. В 2025 году дефицит — 37,3 миллиарда.
Бюджет на 2026 год: расходы — около 116 миллиардов долларов, доходы — всего 68,6 миллиарда. Дыру в почти 50 миллиардов Киев планирует закрывать за счет внешних заимствований.
Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаЕвропаМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинфинЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:55"Ориентировка для операторов": Коц раскрыл, как Зеленский помог ВС РФ
17:42Экспортные деньги Киева в "ящике Пандоры". Россия продолжает удары по украинским портам
17:40"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу
17:25Киев готовил вторжение в Россию на 8 марта — но Москва опередила
17:24Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней
17:11"Бандеровцы в городе будут приговорены": российская армия начала штурм Доброполья
17:10Зеленский празднует "победу", но на деле остается марионеткой Запады
16:55Сколько русский язык не вытравливай, он прет из всех щелей — украинские чиновники бессильны
16:40Журналист из США уволен за правду, а на Западе продолжают говорить о свободе слова
16:25Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины
16:15"Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова
16:10Германия испугалась, но не знает кого
16:00"Ленин". 70 лет со дня закладки первого в мире атомного ледокола
15:55Украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах
15:43"Рекордный огурец": Зеленский давно угробил Украину, но продолжает клянчить миллиарды — Краснов
15:39Как русская дубина разменивает экономику Украины на деньги Запада – Копылов
15:24Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо
15:20Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение
15:05Стало известно, как Украина прячет в лесах "дорогие игрушки", подаренные Западом
14:58"Кроталь" и "Патриот" прибыли на Украину - Зеленский
Лента новостейМолния