https://ukraina.ru/20260825/dyra-v-600-milliardov-kiev-snova-tyanet-ruku-k-zapadu-1082786413.html

"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу

"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу - 25.08.2026 Украина.ру

"Дыра" в 600 миллиардов: Киев снова тянет руку к Западу

Украинский режим в очередной раз пытается заткнуть дыры в своем разоренном бюджете, планируя увеличить военные расходы еще минимум на 300 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов). Как сообщает издание "Экономическая правда", правительство готовит новые правки в бюджет

2026-08-25T17:40

2026-08-25T17:40

2026-08-25T17:40

киев

украина

европа

михаил федоров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минфин

ес

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По данным издания, Минобороны Украины при экс-министре Михаиле Федорове запрашивало на нужды ВСУ 326 миллиардов гривен (7,2 миллиарда долларов). Однако новый глава оборонного ведомства Евгений Хмара оказался еще более прожорливым — он оценил потребности в 1,1 триллиона гривен (24,5 миллиарда долларов). И это, судя по всему, не предел.Раньше Киеву удавалось находить деньги, но в 2026 году, по признанию самого издания, ситуация выглядит критической. Экономика Украины лежит в руинах, западные доноры уже устали финансировать бездонную бочку, а новые кредиты ЕС и США под вопросом.Напомним, что в конце мая Верховная рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов), а в июне окончательно утвердила изменения. Теперь же Киев хочет добавить еще.Владимир Зеленский недавно признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов и потребовал у Европы дать деньги уже сейчас из кредита, предусмотренного на следующий год. Европа, судя по всему, не спешит выполнять очередные хотелки киевского режима.Украина последние несколько лет живет в долг, формируя бюджет с рекордным дефицитом. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. В 2025 году дефицит — 37,3 миллиарда. Бюджет на 2026 год: расходы — около 116 миллиардов долларов, доходы — всего 68,6 миллиарда. Дыру в почти 50 миллиардов Киев планирует закрывать за счет внешних заимствований.Между тем украинские дроны показали в Киеве, а не в окопах. Некоторые производители утверждают, что в течение нескольких недель они передавали наземные дроны для нужд командования сил логистики, однако по непонятной причине эти поставки не доходили до фронта.

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киев, украина, европа, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минфин, ес