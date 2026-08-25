Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо - 25.08.2026 Украина.ру
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Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо
Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо - 25.08.2026 Украина.ру
Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо
Официальная Братислава подтверждает свою позицию по процедуре принятия Украины в Евросоюз - на общих условиях. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщил 25 августа местный телеканал ТА3
2026-08-25T15:24
2026-08-25T15:24
новости
словакия
украина
роберт фицо
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владимир зеленский
евросовет
сербия
евроинтеграция
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Украина не сможет вступить в Евросоюз раньше республик бывшей Югославии и Албании, заявил глава правительства Словакии.Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика никогда не поддержит двойных стандартов, которые бы позволили каким-либо странам пройти по более короткому пути к членству в ЕС, отметило РИА Новости со ссылкой на словацкий телеканал."Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины", - сказал Фицо журналистам по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой.Последний находится с визитом в Словакии и их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.Фицо заявил, что Украина на пути к возможному членству в Европейском союзе не может обойти Албанию, Сербию и Черногорию.Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав этого европейского объединения в 2027 году. Ряд стран Европы выступают против членства Украины в ЕС.До этого военно-политический блок НАТО отказал Украине в членстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, украина, роберт фицо, ес, албания, владимир зеленский, евросовет, сербия, евроинтеграция, международная политика, югославия, балканы
Новости, Словакия, Украина, Роберт Фицо, ЕС, Албания, Владимир Зеленский, евросовет, Сербия, евроинтеграция, Международная политика, Югославия, Балканы

Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо

15:24 25.08.2026
 
© Getty ImagesРоберт Фицо
Роберт Фицо
© Getty Images
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Официальная Братислава подтверждает свою позицию по процедуре принятия Украины в Евросоюз - на общих условиях. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщил 25 августа местный телеканал ТА3
Украина не сможет вступить в Евросоюз раньше республик бывшей Югославии и Албании, заявил глава правительства Словакии.
Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика никогда не поддержит двойных стандартов, которые бы позволили каким-либо странам пройти по более короткому пути к членству в ЕС, отметило РИА Новости со ссылкой на словацкий телеканал.
"Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины", - сказал Фицо журналистам по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой.
Последний находится с визитом в Словакии и их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.
Фицо заявил, что Украина на пути к возможному членству в Европейском союзе не может обойти Албанию, Сербию и Черногорию.
Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав этого европейского объединения в 2027 году. Ряд стран Европы выступают против членства Украины в ЕС.
До этого военно-политический блок НАТО отказал Украине в членстве.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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