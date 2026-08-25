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Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо

Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо - 25.08.2026 Украина.ру

Словакия против исключений для Украины на пути в ЕС - Фицо

Официальная Братислава подтверждает свою позицию по процедуре принятия Украины в Евросоюз - на общих условиях. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщил 25 августа местный телеканал ТА3

2026-08-25T15:24

2026-08-25T15:24

2026-08-25T15:24

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Украина не сможет вступить в Евросоюз раньше республик бывшей Югославии и Албании, заявил глава правительства Словакии.Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика никогда не поддержит двойных стандартов, которые бы позволили каким-либо странам пройти по более короткому пути к членству в ЕС, отметило РИА Новости со ссылкой на словацкий телеканал."Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины", - сказал Фицо журналистам по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой.Последний находится с визитом в Словакии и их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.Фицо заявил, что Украина на пути к возможному членству в Европейском союзе не может обойти Албанию, Сербию и Черногорию.Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в состав этого европейского объединения в 2027 году. Ряд стран Европы выступают против членства Украины в ЕС.До этого военно-политический блок НАТО отказал Украине в членстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, словакия, украина, роберт фицо, ес, албания, владимир зеленский, евросовет, сербия, евроинтеграция, международная политика, югославия, балканы