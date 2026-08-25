Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа - 25.08.2026 Украина.ру
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Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа
Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа - 25.08.2026 Украина.ру
Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о новой информационной утке от Украины. ООН квалифицировала удары Киева по мирным жителям как преступление. В Госдуме высмеяли британские ракеты для Украины
2026-08-25T09:50
2026-08-25T09:50
эксклюзив
хроники
россия
ростовская область
краснодарский край
вооруженные силы украины
всу
вс рф
сво
киев
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Кремль разоблачил фейк о мобилизацииСообщения о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками, которые целенаправленно вбрасывают украинские власти для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RTVI.Гутерриш указал на вину КиеваГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал киевский режим немедленно прекратить удары по мирному населению после массированной атаки украинских войск на Краснодарский край, унесшей жизни троих детей.Как заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш "глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе на территории Российской Федерации". "Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Дюжаррик. Заявление Гутерриша стало очередным подтверждением того, что международное сообщество все чаще вынуждено констатировать террористическую сущность киевского режима. Украинские беспилотники, наносящие удары по мирным городам и селам, убивающие детей, не могут быть оправданы ни политическими, ни военными целями.Британия "подливает масло в огонь", но Киеву это не поможетПередача Украине технологий по производству дальнобойных ракет SCALP не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, предыдущие поставки британского вооружения уже продемонстрировали свою полную неэффективность на фронте."Ход специальной военной операции уже ничто не изменит. Запад максимально, чем мог, в большей степени не Украине, а укронацистскому режиму [Владимира] Зеленского помог", — подчеркнул парламентарий, комментируя решение британского премьера Энди Бёрнема разрешить оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты SCALP.Ранее глава британского правительства объявил, что Лондон согласился раскрыть закрытую информацию о компонентах ракеты большой дальности SCALP (французской версии британской Storm Shadow) для организации украинско-французских сборочных линий. Эта крылатая ракета воздушного базирования, оснащенная турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения и бортовым процессором с GPS, способна летать на сверхмалых высотах (30–40 м). Однако, как показала практика, даже такая техническая сложность не делает ее "чудо-оружием", способным переломить ситуацию на фронте.Накануне британская газета Daily Express расценила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова как предупреждение Лондону. "Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима", — заявил Песков, подчеркнув, что Лондон "методично и регулярно подливает масло в огонь" и пытается помешать мирному урегулированию.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи продемонстрировали высочайшую эффективность, перехватив и уничтожив 148 воздушных целей над несколькими регионами страны и акваториями южных морей. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны РФ. В заявлении оборонного ведомства сказано, что дежурными расчетами ПВО были успешно поражены все выявленные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении продолжаются ожесточенные бои за ключевые населенные пункты Доброполье и Новогришино. Российские подразделения освободили Кучеров Яр. На восточной части идут активные боестолкновения за Райское и Новогригоровку. Противник, неся значительные потери, пытается удержать позиции, однако под натиском ВС РФ вынужден отступать. На Северском направлении продолжаются бои у Першомарьевки. Российские войска продвигаются к Никоноровке и закрепляются на юго-восточных окраинах Николаевки. Освобождение этих населенных пунктов создаст плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороны противника. На Константиновском направлении идет зачистка лесополос западнее Константиновки. В Алексеево-Дружковке — упорные бои при поддержке авиации. Российские летчики наносят точные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечивая продвижение наземных подразделений. На Днепровском направлении преимущественно позиционные бои. Российские войска выбили противника из нескольких опорных пунктов у Великомихайловки. Укрепленные позиции ВСУ, считавшиеся неприступными, перешли под контроль российских подразделений. На Краснолиманском направлении без существенных изменений — продолжаются бои в Красном Лимане и на рубеже Редкодуб — Новое. Российские войска закрепляются на занятых позициях и наносят удары по резервам противника. На Купянском направлении продолжается зачистка города от остатков украинских формирований. На восточном берегу — без изменений. Российские подразделения методично выбивают противника из оставшихся укрепрайонов.
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, россия, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, всу, вс рф, сво, киев, украина, дмитрий песков, стефан дюжаррик, оон, госдума
Эксклюзив, Хроники, Россия, Ростовская область, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, СВО, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Стефан Дюжаррик, ООН, Госдума

Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа

09:50 25.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о новой информационной утке от Украины. ООН квалифицировала удары Киева по мирным жителям как преступление. В Госдуме высмеяли британские ракеты для Украины
Кремль разоблачил фейк о мобилизации
Сообщения о подготовке к мобилизации в России являются информационными утками, которые целенаправленно вбрасывают украинские власти для дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RTVI.
"Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране", — подчеркнул Песков, комментируя распространяемые в интернете слухи о возможном проведении новой волны мобилизационных мероприятий.
Гутерриш указал на вину Киева
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал киевский режим немедленно прекратить удары по мирному населению после массированной атаки украинских войск на Краснодарский край, унесшей жизни троих детей.
Как заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш "глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе на территории Российской Федерации".
"Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Дюжаррик.
Заявление Гутерриша стало очередным подтверждением того, что международное сообщество все чаще вынуждено констатировать террористическую сущность киевского режима. Украинские беспилотники, наносящие удары по мирным городам и селам, убивающие детей, не могут быть оправданы ни политическими, ни военными целями.
Британия "подливает масло в огонь", но Киеву это не поможет
Передача Украине технологий по производству дальнобойных ракет SCALP не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, предыдущие поставки британского вооружения уже продемонстрировали свою полную неэффективность на фронте.
"Ход специальной военной операции уже ничто не изменит. Запад максимально, чем мог, в большей степени не Украине, а укронацистскому режиму [Владимира] Зеленского помог", — подчеркнул парламентарий, комментируя решение британского премьера Энди Бёрнема разрешить оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты SCALP.
Ранее глава британского правительства объявил, что Лондон согласился раскрыть закрытую информацию о компонентах ракеты большой дальности SCALP (французской версии британской Storm Shadow) для организации украинско-французских сборочных линий.
Эта крылатая ракета воздушного базирования, оснащенная турбореактивным дозвуковым двигателем, системой инфракрасного самонаведения и бортовым процессором с GPS, способна летать на сверхмалых высотах (30–40 м). Однако, как показала практика, даже такая техническая сложность не делает ее "чудо-оружием", способным переломить ситуацию на фронте.
Накануне британская газета Daily Express расценила слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова как предупреждение Лондону.
"Британия участвует в этой войне. Участвует в этой войне на стороне киевского режима", — заявил Песков, подчеркнув, что Лондон "методично и регулярно подливает масло в огонь" и пытается помешать мирному урегулированию.
Фронтовая сводка
Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи продемонстрировали высочайшую эффективность, перехватив и уничтожив 148 воздушных целей над несколькими регионами страны и акваториями южных морей. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
В заявлении оборонного ведомства сказано, что дежурными расчетами ПВО были успешно поражены все выявленные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении продолжаются ожесточенные бои за ключевые населенные пункты Доброполье и Новогришино. Российские подразделения освободили Кучеров Яр.
На восточной части идут активные боестолкновения за Райское и Новогригоровку. Противник, неся значительные потери, пытается удержать позиции, однако под натиском ВС РФ вынужден отступать.
На Северском направлении продолжаются бои у Першомарьевки. Российские войска продвигаются к Никоноровке и закрепляются на юго-восточных окраинах Николаевки. Освобождение этих населенных пунктов создаст плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороны противника.
На Константиновском направлении идет зачистка лесополос западнее Константиновки. В Алексеево-Дружковке — упорные бои при поддержке авиации. Российские летчики наносят точные удары по опорным пунктам ВСУ, обеспечивая продвижение наземных подразделений.
На Днепровском направлении преимущественно позиционные бои. Российские войска выбили противника из нескольких опорных пунктов у Великомихайловки. Укрепленные позиции ВСУ, считавшиеся неприступными, перешли под контроль российских подразделений.
На Краснолиманском направлении без существенных изменений — продолжаются бои в Красном Лимане и на рубеже Редкодуб — Новое. Российские войска закрепляются на занятых позициях и наносят удары по резервам противника.
На Купянском направлении продолжается зачистка города от остатков украинских формирований. На восточном берегу — без изменений. Российские подразделения методично выбивают противника из оставшихся укрепрайонов.
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