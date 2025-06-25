Пасечник запретил Starlink
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что принял решение запретить продажу и использование в своем регионе оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Об этом 25 июня написало издание "Известия"
Глава ЛНР отметил, что в условиях проведения спецоперации защита информационного пространства и обеспечение безопасности граждан являются первостепенной задачей.
"Starlink - это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории. Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу", - сказал он.
В начале марта этого года западная пресса обсуждала перспективы отключения украинской армии от спутникового интернета Starlink, используемого в том числе при вторжении ВСУ и формирований украинских наёмников в Курскую и Белгородскую области России.
В частности, появились сообщения о том, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ, и что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину. Спустя буквально пару дней телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников опроверг эту информацию, написав, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными, а агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных. ЕС пообещал Киеву заменить Starlink, однако все оказалось не так просто.
При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что американский миллиардер не пойдет на отключение Starlink на Украине, "так как это ударит по его бизнесу".
10 марта, 11:16Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на УкраинеАмериканский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Политтехнолог Дмитрий Выдрин добавил, что США будет сложно выйти из переговоров, даже Starlink нельзя отключить одним нажатием кнопки.
Спутниковый интернет Starlink - это глобальная спутниковая система развернутая компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Она предоставляет доступ к высокоскоростному спутниковому интернету даже в труднодоступных местах, где проводная связь недоступна.
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