Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты - 25.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты - 25.10.2026 Украина.ру
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты
За последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
2026-10-25T07:19
2026-10-25T07:19
мнения
украина
запад
черное море
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
вкс
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082473603_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2e6c26e1198555a9f0b545ee0b1d7d71.jpg
Если отмотать историческую пленку немного назад, станет ясно, что от состояния близкой и неминуемой перемоги к состоянию «отщипнуть хоть чего-то» коллективный Запад начал переходить с середины июля 2026 года.Что же такое волшебное тогда произошло?А произошло то, что Россия успешно начала планомерную санитарную изоляцию Украины от Черного моря, что стало не просто важным экономическим и политическим моментом, а той самой развилкой, после которой скрипучий велосипед киевского режима полетел в овраг.По какой-то причине блестящая операция (продолжающаяся и сейчас) доблестных российских ВКС на Черном море большей частью упоминается в свете экономического ущерба для Украины, возникшего на фоне разрушения прежней украинской системы агроэкспорта, который приносил стране более 50% всей валютной выручки.Как сообщило 23 октября одно из уважаемых российских информационных агентств, Украина за три месяца простоя портов Большой Одессы потеряла около 6 млрд долларов.На самом деле потери Украины в этом направлении гораздо больше, о чем говорят западные источники – мелькали цифры в районе 8 миллиардов и даже больше.Но суть не в этом.Суть в том, что и европейцам, и в особенности американцам на потери и стоны украинских аграриев в разрезе продолжения конфликта наплевать. Не наплевать им на свои собственные финансовые потери, которые на фоне черноморской блокады резко выросли – и не просто резко, а в разы.Как в свое время писали западные источники, из общего объема военной помощи Украине морем шло около 30%, а по ряду номенклатур (например, по тяжелой технике) или от конкретных стран – процент еще больше. Например, в свое время командующая Транспортным командованием вооружённых сил США (USTRANSCOM) заявляла, что около 70% военной помощи Украине от США поставляется именно морем.Операция России на Черном море принудила коллективный Запад переориентировать военные поставки на сухопутные маршруты, и лучшие друзья Украины очень скоро почувствовали разницу.Дело в том, что морская логистика по определению проще и дешевле наземной, в том числе потому, что выгрузка военных грузов осуществлялась максимально близко к зоне боевых действий.Теперь короткий и дешевый путь превратился в длинный и дорогой. Как пишут западные источники, «большая часть грузов скапливается на пограничных пунктах с Польшей и Румынией, поскольку железнодорожная логистика не в состоянии перевозить объемы, которые ранее обеспечивались морским транспортом».И тут нужно понимать: в отличие от морского маршрута с одной погрузкой и одной разгрузкой, сухопутная логистика – на порядок сложнее. Простой пример: военные грузы с Запада, идущие по железной дороге, приходится перегружать на Украине в другие вагоны или платформы, поскольку ж/д колея там имеет другую ширину, либо производится замена тележек.Кроме того, вся логистическая система в Европе и так находилась в состоянии перегрузки, и увеличение потока на десятки процентов требует кратно больших затрат на склады, дополнительные пути, охрану, обслуживание, персонал, топливо и так далее.А каждый дополнительный квадратный метр складских площадей, каждая дополнительная логистическая операция (перевалка), каждый лишний километр, каждый лишний человек и каждый лишний литр того самого дизеля – это деньги, деньги и еще раз деньги.Как показывают различные расчеты, разница стоимости перевозкой морем и по суше может составлять от 3 до 10 и более раз.Давайте проведем небольшой расчет. Предположим, что после черноморской операции физический поток вооружений на Украину по суше не уменьшился, а увеличилась лишь стоимость логистики. Для простоты расчетов примем, что из всех выделяемых Западом денег на военные нужды идет половина (хотя по факту больше).Возьмем те же 90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Киеву на 2026-27 гг., то есть на военные поставки приходится 45 миллиардов евро. Для иллюстрации примем условно, что половина рассматриваемого объёма нуждается в замене морского маршрута сухопутным. Также возьмем усредненно рост стоимости логистики в 5 раз для этих 50%, которые раньше приходили морем, и учтем, что в стоимости военных поставок стоимость сухопутной логистики может составлять около 20%.Так вот: в итоге при этих допущениях мы получаем, что чистая переплата из-за нового сухопутного плеча, которое услужливо подставили Западу российские ВКС, стоимость только военной логистики и только на период 2026-27 гг. для них вырастает на 66,7% – или почти на 4 миллиарда долларов, то есть рост всего логистического бюджета – на две трети.Много это или мало?По сравнению с 90 миллиардами – вроде не очень.Но сравнивать следует не с размером общего кошелька, а с тем, на что эти деньги могли бы пойти. Расчётные 4 миллиарда – это в два раза больше специального семилетнего бюджета Евросоюза на инфраструктуру военной мобильности, выделенного на 2021–2027 годы.Это в два раза больше программы 2023 года, согласно которой Европа планировала предоставить Украине за двенадцать месяцев миллион артиллерийских боеприпасов.И это сопоставимо с первым траншем на закупку дронов для ВСУ в 3,9 млрд евро по механизму Ukraine Support Loan, который был отправлен Киеву июне этого года. Минус 4 миллиарда – минус следующий транш.И это лишь часть общей картины. Удары русской армии по всей территории Украины – это не только удары по оборонным возможностям Киева. Это в первую очередь удары по коллективному западному кошельку, которые стали уже настолько болезненными, что выражение «мир с учетом законных требований России» уже перестает быть запретным.Значит – надо продолжать.
https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html
https://ukraina.ru/20261018/mnogo-zhertv-i-poter-sammit-es-po-ukraine-atakovalo-dikoe-zemnovodnoe-1083890195.html
https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html
украина
запад
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082473603_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_a3c7c17d0980243580133f77c4d17948.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, запад, черное море, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вкс, ес, вооруженные силы украины
Мнения, Украина, Запад, Черное море, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВКС, ЕС, Вооруженные силы Украины

Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты

07:19 25.10.2026
 
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
За последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
Если отмотать историческую пленку немного назад, станет ясно, что от состояния близкой и неминуемой перемоги к состоянию «отщипнуть хоть чего-то» коллективный Запад начал переходить с середины июля 2026 года.
Что же такое волшебное тогда произошло?
А произошло то, что Россия успешно начала планомерную санитарную изоляцию Украины от Черного моря, что стало не просто важным экономическим и политическим моментом, а той самой развилкой, после которой скрипучий велосипед киевского режима полетел в овраг.
По какой-то причине блестящая операция (продолжающаяся и сейчас) доблестных российских ВКС на Черном море большей частью упоминается в свете экономического ущерба для Украины, возникшего на фоне разрушения прежней украинской системы агроэкспорта, который приносил стране более 50% всей валютной выручки.
Как сообщило 23 октября одно из уважаемых российских информационных агентств, Украина за три месяца простоя портов Большой Одессы потеряла около 6 млрд долларов.
На самом деле потери Украины в этом направлении гораздо больше, о чем говорят западные источники – мелькали цифры в районе 8 миллиардов и даже больше.
Но суть не в этом.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 19:32
Запад доигрался: капитуляция Украины невозможна, но необходимаЗападные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
Суть в том, что и европейцам, и в особенности американцам на потери и стоны украинских аграриев в разрезе продолжения конфликта наплевать. Не наплевать им на свои собственные финансовые потери, которые на фоне черноморской блокады резко выросли – и не просто резко, а в разы.
Как в свое время писали западные источники, из общего объема военной помощи Украине морем шло около 30%, а по ряду номенклатур (например, по тяжелой технике) или от конкретных стран – процент еще больше. Например, в свое время командующая Транспортным командованием вооружённых сил США (USTRANSCOM) заявляла, что около 70% военной помощи Украине от США поставляется именно морем.
Операция России на Черном море принудила коллективный Запад переориентировать военные поставки на сухопутные маршруты, и лучшие друзья Украины очень скоро почувствовали разницу.
Дело в том, что морская логистика по определению проще и дешевле наземной, в том числе потому, что выгрузка военных грузов осуществлялась максимально близко к зоне боевых действий.
Теперь короткий и дешевый путь превратился в длинный и дорогой. Как пишут западные источники, «большая часть грузов скапливается на пограничных пунктах с Польшей и Румынией, поскольку железнодорожная логистика не в состоянии перевозить объемы, которые ранее обеспечивались морским транспортом».
И тут нужно понимать: в отличие от морского маршрута с одной погрузкой и одной разгрузкой, сухопутная логистика – на порядок сложнее. Простой пример: военные грузы с Запада, идущие по железной дороге, приходится перегружать на Украине в другие вагоны или платформы, поскольку ж/д колея там имеет другую ширину, либо производится замена тележек.
Кроме того, вся логистическая система в Европе и так находилась в состоянии перегрузки, и увеличение потока на десятки процентов требует кратно больших затрат на склады, дополнительные пути, охрану, обслуживание, персонал, топливо и так далее.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
18 октября, 07:07
Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводноеТолько что завершившийся саммит ЕС должен был показать Владимиру Путину, что Европа — стронг, Украина — еще стронгее, денег на нее много, а будет еще больше, то есть нужно скорее сдаваться и каяться.
А каждый дополнительный квадратный метр складских площадей, каждая дополнительная логистическая операция (перевалка), каждый лишний километр, каждый лишний человек и каждый лишний литр того самого дизеля – это деньги, деньги и еще раз деньги.
Как показывают различные расчеты, разница стоимости перевозкой морем и по суше может составлять от 3 до 10 и более раз.
Давайте проведем небольшой расчет. Предположим, что после черноморской операции физический поток вооружений на Украину по суше не уменьшился, а увеличилась лишь стоимость логистики. Для простоты расчетов примем, что из всех выделяемых Западом денег на военные нужды идет половина (хотя по факту больше).
Возьмем те же 90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Киеву на 2026-27 гг., то есть на военные поставки приходится 45 миллиардов евро. Для иллюстрации примем условно, что половина рассматриваемого объёма нуждается в замене морского маршрута сухопутным. Также возьмем усредненно рост стоимости логистики в 5 раз для этих 50%, которые раньше приходили морем, и учтем, что в стоимости военных поставок стоимость сухопутной логистики может составлять около 20%.
Так вот: в итоге при этих допущениях мы получаем, что чистая переплата из-за нового сухопутного плеча, которое услужливо подставили Западу российские ВКС, стоимость только военной логистики и только на период 2026-27 гг. для них вырастает на 66,7% – или почти на 4 миллиарда долларов, то есть рост всего логистического бюджета – на две трети.
Много это или мало?
По сравнению с 90 миллиардами – вроде не очень.
Но сравнивать следует не с размером общего кошелька, а с тем, на что эти деньги могли бы пойти. Расчётные 4 миллиарда – это в два раза больше специального семилетнего бюджета Евросоюза на инфраструктуру военной мобильности, выделенного на 2021–2027 годы.
Это в два раза больше программы 2023 года, согласно которой Европа планировала предоставить Украине за двенадцать месяцев миллион артиллерийских боеприпасов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
26 сентября, 08:27
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогомуНесмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
И это сопоставимо с первым траншем на закупку дронов для ВСУ в 3,9 млрд евро по механизму Ukraine Support Loan, который был отправлен Киеву июне этого года. Минус 4 миллиарда – минус следующий транш.
И это лишь часть общей картины. Удары русской армии по всей территории Украины – это не только удары по оборонным возможностям Киева. Это в первую очередь удары по коллективному западному кошельку, которые стали уже настолько болезненными, что выражение «мир с учетом законных требований России» уже перестает быть запретным.
Значит – надо продолжать.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаЗападЧерное мореВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВКСЕСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю
08:00"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе
07:19Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты
07:07Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм
06:17"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку
06:10"Большая проблема": Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ
06:04"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского
05:30"Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев — Лукьянов
04:30"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло
20:30"Бригады измотаны": военный эксперт объяснил, способны ли ВСУ на контрудар
20:04Получили самую сильную армию на планете: роль СВО в деле модернизации Вооруженных сил России
19:30Разгром Волчанского котла: Евсеев объяснил, что будет с ВСУ под Великим Бурлуком
18:30От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ
18:01Упущенный 2023-й, тихий удар ЦРУ, посол Германии хлопнул дверью. Итоги 24 октября
17:59Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии
16:52"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов
16:44Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
16:00Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура"
15:35Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
15:33Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих
Лента новостейМолния