https://ukraina.ru/20261025/lvov-slavit-banderovtsev-polyaki-vrazumlyayut-zelenskogo-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084042415.html

Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю

Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю - 25.10.2026 Украина.ру

Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю

Львовский облсовет снова спровоцировал скандал – на этот раз с Польшей, провозгласив 2027-й годом УПА* и Романа Шухевича. Однако героизация ОУН*, УПА* и их главарей на Украине – не региональная, а государственная политика

2026-10-25T08:25

2026-10-25T08:25

2026-10-25T08:25

эксклюзив

украина

варшава

польша

владимир зеленский

роман шухевич

бернар-анри леви

оун

мид

львовский областной совет

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Во Львове прославляют нацистов, Зеленский молчитЛьвовские депутаты провозгласили 2027-й в регионе годом Украинской повстанческой армии (УПА*), Романа Шухевича (командующего УПА*, одного из лидеров бандеровского крыла Организации украинских националистов, ОУН*) и Олега Ольжича (одного из лидеров крыла мельниковского ОУН*).Это решение вызвало возмущение как в Варшаве, так и в Киеве, однако откровенно лицемерное. Дело в том, что поляки многие десятилетия не обращали внимания на прославление нацистских коллаборационистов и убийц мирного польского населения, пока это носило сугубо антироссийский характер. Кроме того, юбилеи Шухевича и Ольжича остаются в перечне памятных дат на всеукраинском уровне, и об этом предпочитают молчать в обеих столицах.Львовский облсовет обосновал свой выбор тем, что в следующем году исполнится 85 лет со дня создания УПА*, и 120 лет со дня рождения Шухевича и Ольжича.Также депутаты поручили Львовской областной военной администрации (ОВА) подготовиться к празднованию этих событий. Сам же начальник ОВА Максим Козицкий, тоже депутат облсовета (он представляет президентскую партию "Слуга народа") на сессию предусмотрительно не пришёл, поскольку любое его голосование по упомянутому вопросу вызывало бы претензии – либо со стороны ура-патриотов, либо со стороны Польши.Инициатором решения был депутат Святослав Шеремета.Он "прославился" ещё в 2017 году, когда на церемонии перезахоронения солдат дивизии СС "Галичина"* красовался в эсэсовском мундире. Тогда Польша запретила Шеремете въезд на свою территорию и в Шенгенскую зону. Однако уже через несколько месяцев депутат был приглашён в Германию на переговоры о перезахоронении немецких воинов времён Второй мировой войны. Шеремета получил германскую национальную визу, и из Берлина издевательски передал привет тогдашнему главе МИД Ващиковскому. После этого Варшава непублично отменила запрет.Нынешний глава польской дипломатии Радослав Сикорский добился повторного запрета, однако, сколько он продлится на этот раз – сказать трудно. Дело в том, что реакция Варшавы на решения украинских органов власти разного уровня относительно героизации ОУН*-УПА* очень избирательна.Например, 20 лет назад, а точнее – 29 ноября 2006 года, Львовский областной совет уже голосовал за объявление в области года Шухевича. В Польше в то время президентом был Лех Качиньский, а премьер-министром – Ярослав Качиньский, который до сих пор является лидером правоконсервативной партии "Право и Справедливость" и последние десять лет демонстративно борется с героизацией бандеровщины в Украине. Однако никаких протестов из Варшавы тогда не прозвучало, как и в 2015 году, когда в Киеве на законодательном уровне признали боевиков УПА* "борцами за независимость Украины".Да и протесты польских властей против предоставления одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА*" весной этого года ни к чему не привели – часть до сих пор носит это название.Не стоит также забывать, что в 2026 году глава киевского режима Владимир Зеленский лично присутствовал на перезахоронении основателя ОУН* Евгения Коновальца и его преемника Андрея Мельника на Национальном военном мемориальном кладбище, а сейчас готовится перенос туда же останков Степана Бандеры, подручные которого и убили более 100 тысяч мирных поляков в 1943-1947 годах.После протестов Варшавы на уровне МИД и премьер-министра Дональда Туска по поводу свежего демарша львовских депутатов, Зеленский якобы пообещал, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета. Однако об этом 23 октября сообщил Туск, сам Зеленский публично ситуацию так и не прокомментировал.По словам польского премьера, он долгие часы посвятил тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него создалось впечатление, что тот её понял."Но мне трудно отвечать за решение каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень немудро и не нужно", – сказал Туск.В настоящее время проект скандального решения Львовского областного совета уже убрали с его сайта. По кулуарной информации, исполняющий обязанности председателя облсовета, бывший вице-губернатор Юрий Холод, просто не подпишет принятое депутатами решение, хотя это будет нарушением и регламента, и закона о местном самоуправлении. Но выносить на голосование депутатов Львовского вопрос об отмене их скандального решения никто не планирует, поскольку ныне героизация ОУН*, УПА* и их главарей на Украине является государственной политикой.Французы готовят провокации на ВолыниНа Волынь прибыла делегация французских политических экспертов и журналистов, за которыми виднеется фигура Бернара-Анри Леви. Они, в частности, планируют посещение границы с Белоруссией, поэтому местные комментаторы опасаются провокаций.Как сообщила 23 октября пресс-служба Волынского областного совета, в состав французской делегации вошли специалист по обороне и коммуникациям, преподаватель Института политических исследований в Париже (Sciences Po) Робен Гастальди, университетский преподаватель и исследователь в области обороны и геополитики, консультант французских медиа и обозреватель телеканала новостей LCI Орельен Дюшен, и журналист издания Charlie Hebdo Жюль Спектор, освещающий политику, международные отношения и вопросы обороны, а ныне готовящий репортаж об украинских инновациях в условиях войны.С делегацией встретился председатель Волынского облсовета Григорий Недопад, который поблагодарил гостей за внимание к ситуации на Украине и поддержку фокуса французского общества на помощи Киеву, в том числе и в медиапространстве, а также рассказал о роли Волыни в оборонной сфере государства и защите границы с Белоруссией."Мы работаем в разных сферах, но каждый из нас пытается помочь Украине тем или иным способом, и сделать все возможное, чтобы вы победили в этой войне", – заявил Робен Гастальди.В профиле последнего в социальной сети написано, что у него общая геополитическая повестка (поддержка Украины и обоснование необходимости решительного противодействия агрессии) с известным французским политическим философом Бернаром-Анри Леви. Оба политолога входят в пул самых заметных французских интеллектуалов, отстаивающих проукраинские позиции. Гастальди также сотрудничает с инициативой StandWithUkraineEurope, в которой Леви играет одну из ключевых ролей в качестве лидера мнений.Бернар-Анри Леви – известный разжигатель войн, он призвал к западному вмешательству во время конфликтов в Боснии и Герцеговине, Югославии, Ливии, Чечне и Грузии. С 2022 года он более 20 раз побывал в Украине, за этот период снял четыре пропагандистских фильма – "Почему Украина?", "Слава Украине"**, "Слава Героям" и "Наша война". После его визитов в Одессу, Харьковскую область и Донбасс почти всегда происходили разные кровавые провокации.Как говорится в сообщении Волынского облсовета, французская делегация не только посетит образовательные и медицинские учреждения области, но и уделит внимание оборонным технологиям, адаптации военных и гражданского населения к новым условиям ведения боевых действий, а также "ознакомится с инженерной составляющей укрепления государственной границы с Белоруссией".Учитывая постоянно звучащие из Киева претензии в адрес Минска, нельзя исключать, что французские специалисты по ведению информационной войны могут быть привлечены к освещению вооруженных провокаций на украино-белорусской границе, отметили комментаторы в волынском сегменте социальных сетей.В моргах региона не хватает местВ преддверии передачи Россией очередной крупной партии тел погибших украинских военных, на государственном телеканале "Суспільне" появилось интервью с заведующей отделом Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Мартой Когут.Из него стало ясно, что в этом учреждении не хватает мест для хранения тел, и их собираются размещать в мобильных рефрижераторах, в том числе в других городах области. Судя по всему, в других моргах Западной Украины ситуация похожая, а создание регионального Центра идентификации тел погибших во Львовской области затягивается.Ивано-Франковское областное бюро судмедэкспертизы получит от Министерства здравоохранения Украины четыре дополнительных рефрижератора для хранения тел военнослужащих, которые передают в рамках репатриации из России, рассказала Когут.По её словам, представители учреждения давно обращались в министерство с ходатайством о размещении дополнительных рефрижераторных контейнеров.Два из четырёх контейнеров планируют разместить в Калуше, по одному – в Коломые и Ивано-Франковске."Экспертами проведена судебно-медицинская экспертиза тел. В настоящее время в Калуше хранится 50 тел, которые остались неидентифицированными, в Коломне – 65. Все тела поступают как неидентифицированные", – пояснила она.В целом же по состоянию на 21 октября 2026 года в Ивано-Франковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы и его подразделениях хранят 201 неидентифицированное тело, вероятно, принадлежащее погибшим военнослужащим. Следует отметить, что подобные учреждения были созданы ещё в советское время, и в большинстве областей Западной Украины они были рассчитаны максимум на 100 тел.По словам Марты Когут, Ивано-Франковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы приступило к работе над идентификацией репатриированных тел военных в 2024 году. 22 из 201 неидентифицированного тела хранят в области более одного года, в отношении них продолжаются следственные действия. Всего за 2026 год в это бюро доставили 236 тел, из них только 68 идентифицировали. Как известно, только в этом году Россия передала украинской стороне более двух тысяч тел украинских военных, и их распределяют для опознания по всей Украине.* Эти организации в РФ признаны террористическими, либо организации с аналогичными названиями** Запрещённый в РФ экстремистский лозунг

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, варшава, польша, владимир зеленский, роман шухевич, бернар-анри леви, оун, мид, львовский областной совет