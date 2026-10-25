"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского - 25.10.2026 Украина.ру
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"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского
"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского - 25.10.2026 Украина.ру
"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского
В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли мир на Украине стал ближе – и каким будет этот мир.
2026-10-25T06:04
2026-10-25T06:04
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
александр артамонов
нато
союз левых сил
эксклюзив
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На уходящей неделе в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. После этого Дональд Трамп заявил, что "мы близки к урегулированию" (конфликта на Украине – Ред.).Российский лидер сообщил журналисту Павлу Зарубину, что договорились возобновить трехсторонние контакты с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения в окончательном их варианте, а не в варианте приостановки боевых действий на какой-то период.При этом Путин заверил, что в любом случае все цели СВО будут достигнуты.Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.Люди должны понимать, что происходитРоссийский военный эксперт и политолог Александр Артамонов в эфире интернет-канала Delib усомнился в том, что дело действительно идет к миру. Скорее, считает он, мы наблюдаем очередную попытку обвести Москву вокруг пальца.Вот спецпосланники Трампа говорят, что они договорились с Зеленским. О чем, спрашивается?"Американская позиция следующая: вы, Зеленский со товарищи, уходите из Донбасса, мы, американцы, гарантируем тогда вам безопасность, прекращение войны, послевоенное восстановление Украины…", – сказал эксперт, добавив, что обещают гарантировать также и то, что, "как они говорят, Россия не нападет снова".Но тут, продолжил он, возникает вопрос. Донбасс – это ДНР и ЛНР, о Крыме, надо полагать, Трамп вопрос поднимать не станет. Но что с Херсонской и Запорожской областями, официально признанными частью РФ? По мнению эксперта, уже тут мы видим "абсолютно несочетаемые позиции".Артамонов подчеркнул, что позиция РФ такова: Запад уходит из Украины, Украина нейтральна, не входит ни в какой блок, уважаются права русскоязычных граждан… Что с этим-то делать? Трамп говорит сегодня одно, завтра другое, какому Трампу верить?Протестующих европейцев – в окопы?Между тем против России уже стоит почти подготовленная к войне армия НАТО, подготовленная за эти годы, пока воевали и воюют чужими руками, сказал Артамонов.По мнению политолога, необходимы срочные меры, например, такие, которые привели бы к обрушению европейской конструкции "внутрь самой себя".Но нынешние протесты в странах Европы – не о том. Они могут иметь и такой эффект, что протестующих вскоре отправят реализовывать свою энергию на восточный фронт. Пообещают питание и довольствие. И куда они денутся?Что касается политического торга, то эксперт выразил уверенность в том, что Москва сейчас уступать не будет, поскольку уже пошла на уступки (дизельная сделка, выдача Штатам американца-наемника – куда еще отступать?)."Иначе Киев не спасти"Боевые действия на Украине тем временем продолжаются. По Киеву наносятся все более разрушительные удары. Раньше мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей куда-то уехать – куда-нибудь к родственникам в село.Но киевлян много, куда им бежать, в какие села?"Вы же сами убили село", – напомнил властям украинский журналист Александр Шелест*.Он, беседуя в эфире своего блога с покинувшей страну известной украинской актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой, задал вопрос: может ли что-то спасти столицу Украины?"Отстранение Зеленского от власти", – так ответила на этот вопрос Егорова, добавив, что "это единственное, что дает призрачную надежду".Она подчеркнула, что Зеленского надо убирать, иначе Киев не спасти."Россия не допустит этого"Украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб считает, что Зеленскому поставлен ультиматум – он должен уйти. В любом случае он станет козлом отпущения, никакие миллиарды его не спасут.Зеленскому уже объяснили, что он – помеха, хотя есть люди, которые обещают его защитить, сказал Гольдарб в эфире интернет-канала Lisovskiy_News. По его мнению, это обещание не будет выполнено, вопрос уже решен. И опереться на радикальных националистов диктатору тоже не удастся, поскольку те просто не считают его своим.Риск партизанской войны после мирной сделки есть, но против кого? Политик выразил уверенность в том, что Россия не будет занимать Киев и всю Украину. Поэтому партизанская война может быть развязана против новой украинской власти, но долго она вряд ли продлится.Если сейчас не будет заключен мир, следует ожидать серьезных ударов ВС РФ по тылам с применением самых серьезных средств, считает Гольдарб. Он пояснил, что продолжение войны столь длительное время для России тоже стало проблемой, а позволить себе проиграть она просто не может, это "экзистенциальный страх гибели, повторение 1991 года – Россия не допустит этого".* Признан в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20261022/delo-idet-k-etomu-chego-zhdat-ot-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1083982971.html
https://ukraina.ru/20261015/myasnik-vmesto-boksera-zelenskiy-pytaetsya-snyat-mera-kieva-po-odesskoy-skheme-klichko-zhestko-1083815550.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, александр артамонов, нато, союз левых сил, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Артамонов, НАТО, Союз левых сил, Эксклюзив

"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского

06:04 25.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
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В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли мир на Украине стал ближе – и каким будет этот мир.
На уходящей неделе в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. После этого Дональд Трамп заявил, что "мы близки к урегулированию" (конфликта на Украине – Ред.).
Российский лидер сообщил журналисту Павлу Зарубину, что договорились возобновить трехсторонние контакты с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения в окончательном их варианте, а не в варианте приостановки боевых действий на какой-то период.
При этом Путин заверил, что в любом случае все цели СВО будут достигнуты.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
Люди должны понимать, что происходит
Российский военный эксперт и политолог Александр Артамонов в эфире интернет-канала Delib усомнился в том, что дело действительно идет к миру. Скорее, считает он, мы наблюдаем очередную попытку обвести Москву вокруг пальца.
Вот спецпосланники Трампа говорят, что они договорились с Зеленским. О чем, спрашивается?
"Американская позиция следующая: вы, Зеленский со товарищи, уходите из Донбасса, мы, американцы, гарантируем тогда вам безопасность, прекращение войны, послевоенное восстановление Украины…", – сказал эксперт, добавив, что обещают гарантировать также и то, что, "как они говорят, Россия не нападет снова".
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 17:29
"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по УкраинеВо вторник, 21 октября, в Санкт‑Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, который должен был привезти в Россию согласованный с Украиной и Европой мирный план.
Но тут, продолжил он, возникает вопрос. Донбасс – это ДНР и ЛНР, о Крыме, надо полагать, Трамп вопрос поднимать не станет. Но что с Херсонской и Запорожской областями, официально признанными частью РФ? По мнению эксперта, уже тут мы видим "абсолютно несочетаемые позиции".
Артамонов подчеркнул, что позиция РФ такова: Запад уходит из Украины, Украина нейтральна, не входит ни в какой блок, уважаются права русскоязычных граждан… Что с этим-то делать? Трамп говорит сегодня одно, завтра другое, какому Трампу верить?
Протестующих европейцев – в окопы?
Между тем против России уже стоит почти подготовленная к войне армия НАТО, подготовленная за эти годы, пока воевали и воюют чужими руками, сказал Артамонов.
По мнению политолога, необходимы срочные меры, например, такие, которые привели бы к обрушению европейской конструкции "внутрь самой себя".
Но нынешние протесты в странах Европы – не о том. Они могут иметь и такой эффект, что протестующих вскоре отправят реализовывать свою энергию на восточный фронт. Пообещают питание и довольствие. И куда они денутся?
Что касается политического торга, то эксперт выразил уверенность в том, что Москва сейчас уступать не будет, поскольку уже пошла на уступки (дизельная сделка, выдача Штатам американца-наемника – куда еще отступать?).
"Иначе Киев не спасти"
Боевые действия на Украине тем временем продолжаются. По Киеву наносятся все более разрушительные удары. Раньше мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей куда-то уехать – куда-нибудь к родственникам в село.
Но киевлян много, куда им бежать, в какие села?
"Вы же сами убили село", – напомнил властям украинский журналист Александр Шелест*.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
15 октября, 08:29
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбиваетсяНа Украине разгорается конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. Война, обстрелы, уничтожение мостов, дефицит бюджета не стали помехой для киевского режима, решившего свергнуть столичного градоначальника.
Он, беседуя в эфире своего блога с покинувшей страну известной украинской актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой, задал вопрос: может ли что-то спасти столицу Украины?
"Отстранение Зеленского от власти", – так ответила на этот вопрос Егорова, добавив, что "это единственное, что дает призрачную надежду".
Она подчеркнула, что Зеленского надо убирать, иначе Киев не спасти.
"Россия не допустит этого"
Украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб считает, что Зеленскому поставлен ультиматум – он должен уйти. В любом случае он станет козлом отпущения, никакие миллиарды его не спасут.
Зеленскому уже объяснили, что он – помеха, хотя есть люди, которые обещают его защитить, сказал Гольдарб в эфире интернет-канала Lisovskiy_News. По его мнению, это обещание не будет выполнено, вопрос уже решен. И опереться на радикальных националистов диктатору тоже не удастся, поскольку те просто не считают его своим.
Риск партизанской войны после мирной сделки есть, но против кого? Политик выразил уверенность в том, что Россия не будет занимать Киев и всю Украину. Поэтому партизанская война может быть развязана против новой украинской власти, но долго она вряд ли продлится.
Если сейчас не будет заключен мир, следует ожидать серьезных ударов ВС РФ по тылам с применением самых серьезных средств, считает Гольдарб. Он пояснил, что продолжение войны столь длительное время для России тоже стало проблемой, а позволить себе проиграть она просто не может, это "экзистенциальный страх гибели, повторение 1991 года – Россия не допустит этого".
* Признан в РФ иноагентом
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УкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр АртамоновНАТОСоюз левых силЭксклюзив
 
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