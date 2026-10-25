https://ukraina.ru/20261025/vokrug-bulgakova-ivan-bezdomnyy--pervyy-uchenik-mastera-1083897987.html

"Вокруг Булгакова": Иван Бездомный – первый ученик мастера

"Вокруг Булгакова": Иван Бездомный – первый ученик мастера - 25.10.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Иван Бездомный – первый ученик мастера

Начнём с того, что заголовок вводит в заблуждение – Иван Бездомный учеником мастера не стал. Впрочем, и профессор Понырёв им, пожалуй, тоже не стал… В общем, всё сложно. Хотя у Булгакова просто и не бывает

2026-10-25T12:00

2026-10-25T12:00

2026-10-25T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

валентин катаев

нквд

советская власть

вкп(б)

роман

мастер и маргарита

писатель

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С ершалаимской параллелью Бездомного, Левием Матвеем, всё просто – он собирал подати, выслушал проповедь Иешуа и пошёл за ним. Т.е., вот так просто всё описано – эта история дана в кратком пересказе Иешуа и мы, соответственно, не видим внутреннего превращения этого персонажа. Писатель от нас это утаил. В то время как Бездомный – самый упоминаемый герой романа.Тут следует сделать небольшое отступление, потому что Булгаков об этом вообще не пишет, а в Евангелиях этому обстоятельству особого внимания не уделяется, поскольку для авторов оно самоочевидно.Мытари в Иудее считались грешниками не столько в силу того, что собирали налоги (именно это имел в виду Николай Азаров, когда говорил, что мытарей никто не любит) и брали взятки (этого Азаров в виду не имел, но мы-то всё понимаем…), а в силу того, что они, будучи иудеями, пошли на службу римской власти и собирали налоги для неё. Среди прочего общение с язычниками затрудняло или даже делало невозможным буквальное исполнение строгих иудейских предписаний. Потому "возлежание" (иудеи, так же как римляне, принимали пищу лёжа; т.е. тут имеется в виду "делил стол") с ними Иисуса вызвало возмущение со стороны священноначалия.Бездомный в начале романа действительно в некотором смысле является "мытарем" именно в этом вот, иудейском, смысле. Он, конечно, не является собственно элементом государственного аппарата принуждения, но находится на службе сатанинской власти (в ранней редакции, где Воланд подначивает Бездомного стереть нарисованное им на песке изображение Иисуса, хорошо видно, что сам он где-то в глубине души Иисуса действительно любит). Только вот ушёл ли он с этой службы, последовав за мастером? Из эпилога следует, что он только поменял отдел в одном и том же идеологическом ведомстве.Итак, Иван Бездомный/Понырёв появляется в романе в трёх "агрегатных состояниях".На скамейке в сквере у Патриарших прудов мы застаём его в виде молодого, борзого и перспективного поэта Ивана Бездомного. Поэта скорее всего плохенького (но мы об этом судить не можем – из доказательств нам приводят мнения клиентов психиатра), зато идеологически правильного и готового к сотрудничеству с редакторами (это один из предметов расхождения Булгакова, который с редакторами был в сложных отношениях, с Катаевым, который редакторам всегда шёл навстречу).Он продолжает оставаться пролетарским поэтому даже после знакомства с Воландом. Потом он выпадает из реальности и оказывается в психиатрической лечебнице, но, заметим, что и во время драки в Грибоедове, и в лечебнице его всё ещё воспринимают как поэта, да и он сам воспринимает себя так.Перелом происходит уже в лечебнице, когда он перестаёт интересоваться судьбой Берлиоза, но увлекается судьбой Иешуа. Точку в этом преображении ставит знакомство с мастером и клятвенное обещание стихов более не писать.Но до профессора Понырёва ему ещё далеко. Тут он просто пациент в палате №117. И именно этого пациента мастер называет своим учеником, не объясняя, впрочем, в чём это самое ученичество состоит (не в том же, что он ознакомился с романом мастера – Воланд с ним тоже ознакомлен…) и что именно пациент №117 должен как ученик делать. Логично предположить, что он должен лечиться. Ненадёжный какой-то ученик, но другого у мастера нет. К тому же по сравнению с Левием Матвеем у него ещё неплохие стартовые позиции – как у члена МАССОЛИТа, пусть и сбрендившего.Пациент… Для начала – он не перестал быть пациентом – рассказчик с неугадываемым выражением лица сочувствует бедной жене Понырёва, которая связала свою жизнь с неизлечимо больным… Тут, кстати, есть некоторая недоговоренность. С одной стороны, любовь, конечно, зла. С другой – профессор в отчётный период вполне благоустроенный человек. Пусть и больной. А вот с третей стороны почему-то кажется, что бедной женщине ещё и доплачивают… НКВД Понырёв вряд ли особо интересен (как за профессором за ним приглядывают на работе), а вот Воланд некоторый интерес сохранить был должен.Да, так вот – пациент, выйдя на свободу, повёл себя на удивление рационально. Не смотря на отсутствие внятных вводных, он избрал для себя путь научного работника (что не так уже просто, учитывая его полнейшую интеллектуальную девственность в начале процесса).Собственно говоря, никакого намёка на характер работы "сотрудника института истории и философии" в эпилоге не содержится, но легко предположить, что занят он тем же, чем были заняты Левий Матвей и Св. Евангелисты – адаптирует слова учителя к актуальной на настоящий момент форме письменной речи.В I-II веке чудом была любая книга, а Новый Завет, согласимся, книга отнюдь не "любая". В XX веке книга – это роман или монография. Роман уже написан, остаётся передать его идеи в научной форме.Легко себе представить содержание диссертации Понырёва:- Иисус реально существовал (тут дискуссия между Воландом и Берлиозом однозначно заканчивается в пользу первого);- он был реформатором иудаизма или создателем новой религии;- возможно – революционером (в 1920-30 годы существовало мнение, что Иисус был революционером и чуть ли не коммунистом (если исходить из общности имущества в ранней апостольской общине), но победила точка зрения, что христианство – религия рабов, позволившая укрепить положения правящего класса и усилить эксплуатацию);- никакого Воскресения не было;- религия – опиум для народа.Тематика, в общем-то, не самая благопристойная с точки зрения Советской власти, но, как верно отметил сам Михаил Афанасьевич, "тут вся соль в разоблачении". Если человек прямо декларирует, что занят научным атеизмом и читает в свободное время рабочим лекции на тему вредоносности религии, то никакого подрыва идеологических устоев в подобной тематике найти невозможно. Ну, если не удариться в какой-то уклон вроде богостроительства/богоискательства, но XVIIсъезд ВКП(б) не даром именовался "съездом победителей" – все уклоны были преодолены.В этом, кстати, разница между Понырёвым и мастером – последний мог бы подать свой роман в качестве антирелигиозного текста, но у него даже мысли такой не появилось в силу его выключенности из социального контекста. Впрочем, роман по умолчанию рассматривается как продукт с двойным дном, так что доказывать пришлось бы упорно – примерно, как доказывал своё право на литературную деятельность упомянутый уже Катаев (в анамнезе – белый офицер), ездивший в командировки на стройки социализма и писавший производственные романы. Это, понятно, было за пределами способностей мастера.Был бы мастер удовлетворён трудами своего ученика мы не узнаем – в том состоянии, в котором он прибыл к месту вечного покоя, ему плоды трудов ученика были безразличны. Странно, что он перед отбытием в мир иной вообще озаботился назначением преемника, хотя… может это изощрённая месть роману, который стал ему ненавистен.Под вопросом остаётся и то, был ли удовлетворён трудами Понырёва Воланд.С одной стороны, его цель состоит в том, чтобы разрушать религиозное мировоззрение (ибо "нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, всё позволено"), но тут Понырёв ничего нового в общем-то не привносит в существующую атеистическую пропаганду. В конце концов уже при знакомстве с Понырёвым, ещё бывшим Бездомным, Воланд "испуганно обвёл глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту".С другой стороны, задачей его было именно доказать Бездомному свой собственное существование как сатаны, но доказательства бытия Иисуса, которыми, вероятно, занимался профессор Понырёв, не являются доказательствами бытия Бога и, соответственно, сатаны…Тут профессор Воланду не помощник, а сам сатана со своей атеистической пропагандой попал в котёл – не верят в Бога, не верят и в него… В христианстве Бог самодостаточен, а вот сатана совершенно не зря искушает малых сих – это его работа. А как работать с атеистами, которые сами в тебя не верят? Трамваев на всех не напасёшься.

https://ukraina.ru/20260802/vokrug-bulgakova-master-i-margarita--neozhidannaya-statistika-1081999126.html

https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

https://ukraina.ru/20261018/vokrug-bulgakova-ieshua-master-i-sudby-ikh-ucheniy-1083731669.html

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история, михаил булгаков, валентин катаев, нквд, советская власть, вкп(б), роман, мастер и маргарита, писатель, поэт, русская литература