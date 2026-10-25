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Украина вымирает: цифры, которые уже невозможно скрыть

Украина вымирает: цифры, которые уже невозможно скрыть - 25.10.2026 Украина.ру

Украина вымирает: цифры, которые уже невозможно скрыть

Украинские демографы, которые ещё недавно старались избегать слова "катастрофа", теперь говорят о ней открыто. Директор Института демографии Элла Либанова на днях озвучила цифру, которую в Киеве предпочли бы не афишировать: к середине 2026 года на подконтрольной территории осталось 28,5 миллиона человек.

2026-10-25T09:31

2026-10-25T09:31

2026-10-25T09:31

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киев

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игорь коломойский

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владимир зеленский

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Но и это — оптимистическая украинская точка зрения. Реальность суровее.Номинально население Украины на начало 2022 года составляло 42 миллиона человек. Но это с Крымом, ДНР/ЛНР и Севастополем, жителей которых Киев исправно включал в число своих граждан. В реальности на подконтрольных Киеву территориях к началу СВО жило не более 30 миллионов человек.Сейчас население территорий, контролируемых киевской властью, оценивают максимум в 22 миллиона человек. Но встречаются и оценки численности украинского населения на уровне 18–20 миллионов.Даже официальная украинская статистика подтверждает масштаб катастрофы. Министр социальной политики Денис Улютин в мае 2026 года озвучил оценку численности населения подконтрольной территории в 22–25 миллионов человек. Таким образом, за 33 года население Украины сократилось более чем вдвое. И это — по самым мягким подсчётам.Рождаемость: дно пробитоЗа первое полугодие 2026 года в стране родилось 73 тысячи детей — на 17% меньше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости упал до 0,7–1,0 ребёнка на одну женщину. Для простого воспроизводства населения нужно минимум 2,1.Как отмечает эксперт Центра прикладного анализа международной трансформации РУДН Владимир Котов, коэффициент рождаемости на Украине «колеблется от 0,7 до 1,0 ребёнка на женщину детородного возраста и является одним из самых низких в мире».Украина не просто вымирает — она вымирает с ускорением, которого не знала даже в самые тяжёлые 1990-е. По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, на Украине самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на одно рождение приходится примерно три смерти.Это демографическая катастрофа, зафиксированная в официальных справочниках.Особенно показательна школьная статистика.«В 1991 году в первый класс ещё советской школы на Украине пошло около 600 тысяч детей. Сегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идёт всего около 250 тысяч первоклассников. Минус 350 тысяч детей. Почти 60%. Более чем двукратное падение за одно поколение.Дальше будет только хуже. Причём намного хуже. Потому что нынешние первоклассники — это дети, родившиеся ещё до конфликта, когда демографическая яма уже существовала, но ещё не превратилась в демографическую пропасть», — написал в своём телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.Мужчины уедут — всеУкраинские демографы уже предупреждают о второй волне исхода, которая может оказаться страшнее первой. Элла Либанова прямо говорит: после отмены военного положения мужчины получат возможность выезжать — и многие ею воспользуются.«Работу и зарплату, которые они будут считать для себя достойными, мы им предложить не сможем», — признаёт она.И задаёт вопрос, ответ на который, судя по всему, уже известен: «Где воссоединятся украинские семьи — на Украине или за её пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна».Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник оценивает перспективы ещё жёстче.«Мы физически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250–300 тысяч человек, и это без учёта какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий», — заявил он в эфире телеканала «Апостроф».По словам Воскобойника, около 60% украинцев в ходе опросов говорят, что вернутся домой после окончания боевых действий, но при этом каждый второй не верит, что на Украине будет построено то будущее, частью которого он захочет стать.«Около 70% украинцев вряд ли вернутся на Украину», — резюмировал глава ОМП.Что говорит Коломойский*Находящийся под стражей Игорь Коломойский* — один из богатейших людей Украины, в суде высказался о будущем страны с прямотой, которую позволяют себе те, которым уже нечего терять в публичной политике. Его оценка ситуации звучит как приговор всей послевоенной экономической модели:«Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнётся?» — спрашивает он.И сам же отвечает: экспортный потенциал — «дай бог, 15–20 миллиардов», импорт — 70.«Сальдо внешней торговли минус 50 — минус 60 миллиардов имеем. Как будем жить?» — задал риторический вопрос Коломойский*.Он говорит о том, о чём украинские чиновники предпочитают молчать: после окончания боевых действий внешнее финансирование прекратится. А без него — с разрушенной экономикой и сократившимся до минимума населением — страна не сможет предложить своим гражданам ничего. Даже если они захотят вернуться.И все это говорит человек, который ещё недавно контролировал значительную часть украинской экономики.Земля уходит вместе с людьмиНо депопуляция связана не только с войной и естественной убылью. Есть и другой механизм, о котором в Киеве почти не говорят, — иностранный контроль над землёй.С начала земельной приватизации на Украине распродано более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, перешедших в частную собственность. Причём большинство этих сельхозугодий находится в руках американских и европейских агропромышленных холдингов, скупавших чернозёмы через подставных лиц с украинским гражданством.Расследование RT показало: около 40% украинской пашни уже поделено между крупными иностранными холдингами, включая Cargill, DuPont и Bayer, которые действуют на Украине через своих лоббистов, оказывая непосредственное влияние на экономическую политику режима Зеленского.Американская группа NCH Capital сосредоточила в своих руках 300 тысяч гектаров украинских земель, а также десяток зерновых элеваторов.«Аренда украинских сельхозземель — это инструмент контроля со стороны западных концернов. Получив украинское гражданство, иностранцы могут покупать сельхозземли, так как в законе не предусмотрена отсрочка реализации этого права.Перераспределение земель в пользу западных концернов на Украине, по сути, ведёт к появлению новых феодалов-лендлордов и крепостных, а также к утрате „независимости“», — комментирует ситуацию директор Центра политического анализа Павел Данилин.Иностранный контроль над украинской землёй ускорил процесс катастрофической депопуляции.Точка невозвратаВсего 73 тысячи родившихся детей за полгода. Коэффициент рождаемости — 0,7–1,0. Минус 250–300 тысяч человек населения ежегодно. И земля, уходящая за долги западным холдингам.«Ценой падения в третий мир периферийного капитализма и национализма, погони за несбыточным мифом о светлом рыночном будущем стало лишение страны будущего вообще. Потому что у вымирающей — и, по оценкам демографов, уже необратимо вымирающей — страны вряд ли может быть будущее в принципе», — пишет экс-депутат Рады Филиндаш.Украина теряет будущее — и делает это рекордными темпами.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

эксклюзив, украина, киев, крым, игорь коломойский, евгений филиндаш, владимир зеленский, рудн, цру, верховная рада