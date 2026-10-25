https://ukraina.ru/20261025/mezhdu-marinkoy-i-krylatymi-lvami-kakie-filmy-i-zachem-pokazyvayut-ukraintsam-na-finishe-voyny-1084045817.html

Между "Марьинкой" и "Крылатыми львами". Какие фильмы и зачем показывают украинцам на финише войны?

Между "Марьинкой" и "Крылатыми львами". Какие фильмы и зачем показывают украинцам на финише войны? - 25.10.2026 Украина.ру

Между "Марьинкой" и "Крылатыми львами". Какие фильмы и зачем показывают украинцам на финише войны?

На Украине начал работу юбилейный, 55-й фестиваль "Молодость". Когда-то он, без преувеличения, носил имя одного из старейших кинофорумов Восточной Европы. Более того, он стал стартовой площадкой для таких культовых режиссеров, как Франсуа Озон, Дэнни Бойл и Квентин Тарантино

2026-10-25T10:31

2026-10-25T10:31

2026-10-25T10:31

эксклюзив

украина

донецк

елена зеленская

филипп ильенко

госкино

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Сейчас иностранцы на "Молодости" тоже присутствуют, но чаще всего они выступают продюсерами и спонсорами фильмов об украинской "незламности" и тяготах войны, которые переживает Украина. То есть, помогают "концлагерю Зеленского" имитировать и продавать миру образ невинной жертвы, на которую напали. Так, в секции "Украинские премьеры" будет показана лента "Марьинка" (Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция), рассказывающая о молодых людях из прифронтового города, чьи семьи и планы на будущее разделила война. Планируется, что на киевскую премьеру фильма приедет его режиссер из Бельгии Питер-Ян де Пю. Вот интересно: а почему ж фильм о пригороде Донецка не снял кто-то из украинских мэтров? Слишком сильна ненависть к жителям Донбасса? Или просто опасались, что вместо рыдательного рассказа о жизни молодежи в городе-спутнике Донецка прорвется пафос о "киборгах" АТО и садистах ВСУ, в упор расстреливавших Марьинку? А так европейский взгляд на войну на Украине уже получил приз зрительских симпатий Копенгагенского международного фестиваля документального кино и премию Шошаны - за лучший международный фильм Тель-Авивского международного фестиваля документального кино. Еще один жалостливый фильм - это кинолента Дмитрия Тодорюка "У войны нет детей". Он рассказывает четыре истории о детстве во время боевых действий. Из-за войны привычный мир главных героев фильма меняется слишком рано, а принимать взрослые решения им приходится быстрее, чем они успевают к этому подготовиться. Вот только жаль, что никто из украинских "плакальщиков" о судьбах украинских детишек не снял кино о том, как украинcкие мужчины покупают детей у малообеспеченных или антисоциальных семей - чтобы став многодетным отцом сбежать с Украины, а потом бросить свои "покупки" на ближайшем европейском вокзале. Нет фильмов и о судьбе сирот, которые Фонд Елены Зеленской вывез "спасать" в Турцию, где их превратили в маленьких прислужников в отеле, а девочек - в сексуальных наложниц. Куда лучше показать западному миру украинский смех сквозь слезы - как в трагикомедии "Жите". Картина, которую, кстати, спродюсировал свободовец-националист и бывший глава Госкино Филипп Ильенко, показывает, как война влияет на повседневность, разрушает или, наоборот, неожиданно связывает человеческие судьбы. В ней есть все, что присуще мирной жизни: личные драмы, семейные конфликты, поиск любви. То есть зрителю показали то, что регулярно подсвечивает в своих соцопросах КМИС: украинцы стойко переносят все тяготы войны не переставая улыбаться и верить в победу, и готовы терпеть конфликт сколько угодно - ведь он не нарушает привычную жизнь. А если и усложняет, то любовь и юмор все спасут. Удивительно, что "Квартал 95" не стал продюсером этой ленты - очень уж она в стиле шутника Владимира Зеленского. Контрастом к этой трагикомедии может служить документалка "Семь кругов ада", cнятая на немецкие деньги. Ее уже назвали мировой документальной премьерой: лента, конечно же, рассказывает об украино-российской войне и в ее разрезе - историю украинской военнослужащей и ее пятерых сослуживцев. Они рассказывают об аде на передовой и о сложностях возвращения к жизни на "гражданке" - обычный путь страдающих ПТСР. Ну что ж, оригинальная реклама женской мобилизации, которой требуют от Украины те же западные спонсоры, которые оплачивают подобные фильмы. А что? Потом можно будет снять еще более захватывающий фильмец об украинских "амазонках", противостоящих России, и продемонстрировать его уже на международном кинофестивале типа Канн.В общем, уже ясно, что юбилейная "Молодость" стала очередной европейской витриной, где выставлены фильмы об ужасах войны, развязанной сами понимаете кем. Именно они стали гвоздем мероприятия, затмив европейские фильмы о трансгендерных женщинах, бежавших из Грузии в ЕС, чтобы обрести гендерную свободу ("Песня без дома" Рати Цителадзе) или американскую ленту "Смотри, ты справилась", где в центр сюжета помещено исследование природы сексуального насилия сквозь призму трех поколений женщин. Стоит ли говорить, что фильм в стиле Ме Too cнят на деньги американских грантоедов - крупнейшей некоммерческой организации по борьбе с насилием RAINN. Впрочем, Запад предлагает украинцам не только фильмы о сексуальной свободе, но и о всепрощении. В этом плане выделяется конкурсная лента "Пайкар" голладского режиссера афганского происхождения. Давуд Хилманди возвращается домой, чтобы встретиться с отцом, бывшим моджахедом, ставшим имамом, писателем и поэтом. Семейный разговор постепенно раскрывает наследие войны и молчания, которое передаётся между поколениями, и превращается в поиск любви, прощения и собственного места в мире. Кино это не случайно попало в программу фестиваля: украинцам уже начинают показывать, что понимать и прощать можно и врагов. Явно эти посылы состыкованы с мирными инициативами, которые сейчас продвигает Запад и часть Европы для Киева: мол, поплачьте над трагедией, восхититесь героями и давайте уже заканчивать пятилетнюю бойню, спровоцированную теми, кто сегодня спонсирует большинство из "шедевров" "Молодости".Но такая культурная повестка явно не устраивает киевский режим. Поэтому на фоне кинофестиваля Государственный "Центр защиты информационного пространства Украины" объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала "Крылатые львы". Общая стоимость проекта составит 47,55 млн гривен, из которых 23,78 млн профинансируют из госбюджета. Только вдумайтесь: нищая и воюющая Украина находит в казне средства не для помощи переселенцам, не для восстановления разрушенной инфраструктуры и не на подготовку к зиме, а на производство очередного киношлака про Украинскую галицкую армию (УГА), которая воевала против поляков и за УНР, а потом за белых и за красных. Сериал расскажет о событиях 1914–1921 годов, в частности о военной авиации Украинской галицкой армии. Агентство "Украинские новости" подсчитало, что затраты на производство сериала равны стоимости, например, 1130 дронов-перехватчиков P1-SUN, которые используются для нейтрализации «Гераней». За государственную долю в проекте, соответственно, можно было бы приобрести 565 таких дронов. При этом, в тендерной документации говорится, что проект реализуется в рамках инициативы Зеленского по созданию украинского культурного продукта. Иными словами, бывший актер считает, что кино о галицкой армии куда более сильное оружие против РФ, чем ракеты и дроны - это ж очевидно. Поэтому и денег на эту культурную войну не жалеет.Впрочем, Зеленский знает, что финансирует. Ведь метания галицкой армии очень похожи на сегодняшнее состояние Украины, которая в зависимости от мировой политической конъюнктуры тоже выступает то за красных, то за белых, то за Байдена, то за Трампа. А в итоге - прекращает свое существование. Сравните сами: Украинская галицкая армия была создана в 1918 году как вооруженные силы ЗУНР (Западно-украинской народной республики). В 1918–1919 годах армия воевала против Польши за контроль над Восточной Галицией. После поражения от поляков объединилась с армией УНР и воевала против большевиков и белогвардейцев. Однако в ноябре 1919 года командование УГА заключило союз с белой армией генерала Деникина.А уже в феврале 1920 года часть УГА перешла на сторону большевиков. Армия получила новое название - Красная украинская галицкая армия. Впрочем, и этот союз оказался недолгим: в апреле две из трех галицких бригад покинули Красную армию. Вскоре УГА окончательно прекратила существование. Смело можно констатировать: за 100 прошедших лет ничего в «характере» Украины не изменилось, она готова воевать за тех, кто на данный момент оказывается победителем, а в случае чего - предать и перейти на сторону вчерашнего противника. Причем, не только в кино…

https://ukraina.ru/20261010/vecher-v-khutor-ukraintsy-ostalis-bez-tualetnoy-bumagi-kino-pro-ttsk-vezut-na-premiyu-v-parizh-1083719681.html

https://ukraina.ru/20261003/protiv-potapa-v-pogone-za-oskarom-kak-zelenskiy-srazhaetsya-na-kulturnom-fronte-1083585023.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, донецк, елена зеленская, филипп ильенко, госкино