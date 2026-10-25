https://ukraina.ru/20261025/general-industrii-i-stalinskiy-ishak-140-let-sergo-ordzhonikidze-1084013848.html

"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе

"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе - 25.10.2026 Украина.ру

"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе

Город Орджоникидзе Днепропетровской области в 2016 году был переименован в Покров. Можно, конечно, сказать, что Орджоникидзе в Северной Осетии был декоммунизирован ещё в 1990 году, но есть нюанс – Владикавказу вернули историческое название, а вот у Орджоникидзе никакого другого названия и не было – рабочий посёлок при шахте им. Орджоникидзе…

2026-10-25T08:00

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Григорий Константинович ("товарищ Серго" – партийная кличка) Орджоникидзе родился осенью 1886 года в Кутаисской губернии. С записью актов гражданского состояние в те, да и в более поздние времена творился натуральный бардак, а если добавить заведомо недостоверные сведения, которые на разных этапах представляли о себе революционеры… В общем, родился он 24 октября. Или 28. В крайнем случае – 3 ноября. Не позже. Наверное.По социальному положению он был дворянином. Довольно своеобразным дворянином – его отец занимался сельским хозяйством, а когда урожай кончался – извозом железной руды. По национальности – имеретинский грузин. В 1953 году появилась информация, что менгрел Берия не любил Орджоникидзе именно по этой причине, что представляется преувеличением в хрущёвском духе. Впрочем, они действительно враждовали.В 1905 году Орджоникидзе окончил фельдшерскую школу в Тбилиси (впоследствии он действительно был медицинским работником – в ссылке в Якутске, например). Там стал членом РСДРП(б), был знаком с Виктором Курнатовским и Камо (Симон Тер-Петросян).Итогом участия в революции 1905-07 годов стало осуждение на вечное поселение в Сибири, бегство, участие в Персидской революции 1905-11 годов, эмиграция в Париж, учёба в ленинской школе в Лонжюмо. Потом – возвращение в Россию, ссылка в Якутск, участие в Октябрьской революции.Во время первой русской революции Орджоникидзе познакомился со Сталиным. Разумеется – в тюрьме, куда Серго попал за бандитизм (так это называлось в уголовном деле и так это было по сути). В дальнейшем они стали близкими друзьями – Орджоникидзе был одним из немногих, кому Сталин позволял обращаться к себе на ты.В начале Гражданской войны Орджоникидзе поучаствовал в политической жизни Украины и Новороссии.С декабря 1917 года – временный Чрезвычайный комиссар района Украины "для объединения действий функционирующих на Украине советских организаций". В Харькове он заместил Григория Зиновьева, возглавившего, вместо отбывшего в Брест Троцкого, исполком Петросовета. До революции он на Украине бывал, местные кадры знал, а главное – пользовался доверием Ленина.В январе 1918 года главной заботой Орджоникидзе была организация отправки украинского продовольствия в Москву и Петроград. Также Орджоникидзе курирует деятельность Донецко-Криворожской и Крымской Советских республик, проводя в их отношении линию центрального руководства, выраженную в письме Ленина от 14 марта 1918 года:"Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, всё равно будет включена в Украину, и немцы будут её завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны"О каком "фронте обороны" писал Ильич в контексте того, что "немцы будут завоёвывать" нам совершенно непонятно. Советская Россия пошла на Брестский мир именно не-за неспособности себя защитить – откуда бы такая возможность взялась у УНР Советов и ДКР? Впрочем, лидер ДКР Артём на объединение с УНРС согласился…С апреля 1918 года Орджоникидзе – председатель Чрезвычайного штаба обороны Донской республики (в Область Войска Донского входила значительная часть Донбасса). СНК РСФСР поручил ему "организовать под своим председательством временный чрезвычайный Комиссариат южного района, объединяющий деятельность Крыма, Донской области, Терской области, Черноморской губернии, Черноморского флота и всего Северного Кавказа до Баку".Орджоникидзе входит в состав ЦИК Донской Советской республики и возглавляет Чрезвычайный штаб её обороны. В начале мая он попытался съездить в занятый, вопреки условиям Брестского мира, немецкими войсками Таганрог (Советская Россия уже вела переговоры с Украинской державой о границе), но был арестован и выдворен за пределы занятой немцами территории. После того, как немцы заняли Ростов-на-Дону, ему пришлось прорываться оттуда буквально с боем – его задержал командарм-11 Иван Сорокин, фактически не подчинявшийся Советской власти, а потом – один из отрядов анархистов. Орджоникидзе, всё же, удалось добраться до Царицына, где он встретился со Сталиным, который писал ему, что "назначен общим руководителем всего продовольственного дела всего юга России".Позже он сосредоточился на установлении Советской власти на Кавказе и в Закавказье. Именно его усилиями, как практически единоличного диктатора Закавказья (при поддержке Сталина и Дзержинского), был сконструирован чудовищный кадавр под названием "Закавказская федерация", единственным достижением которого стало участие в учреждении СССР. При этом он презрел мнение Ленина, который поддерживал грузинских националистов, желавших вступить в СССР самостоятельно, и удостоился обвинения в "великорусском шовинизме" в части ленинского политического завещания – письме "К вопросу о национальностях или об "автономизации". Более того, за рукоприкладство по отношению к оппонентам (ударил Михо Кабахидзе, который обозвал его "сталинским ишаком") Ленин его даже из партии требовал исключить, но… Партийные товарищи, не без участия Сталина, мнение вождя продинамили.В 1926 году перебрался с Кавказа в Москву, где возглавил Центральную контрольную комиссию ВКП(б) и наркомат Рабоче-крестьянской инспекции, а также стал заместителем председателя СНК СССР (тогда – Алексея Рыкова).В 1930 году Орджоникидзе стал председателем Высшего совета народного хозяйства, заместив Валериана Куйбышева, который был переброшен в Госплан. ВСНХ – довольно странный административный орган, который должен был координировать экономическую политику республик СССР, но по мере централизации Союза его функции утекали к СНК, Совету труда и обороны и Госплану. В конце концов он превратился в объединённый наркомат промышленности, который 5 января был разобъединён на отдельные наркоматы тяжёлой, лёгкой и лесной промышленности. Первый из них возглавил Орджоникидзе.Учитывая, что начало индустриализации в СССР предполагало создание, в первую очередь, создание новой тяжёлой индустрии, именно Орджоникидзе стал главным исполнителем планов Советской власти. С его именем связана реконструкция Донецко-Днепровского и Уральского горно-промышленных районов. Недаром его называли "командармом тяжёлой индустрии".Орджоникидзе, ценивший организаторов и технических специалистов, предсказуемо вступил в конфликт с советской репрессивной системой, а со временем и лично со Сталиным. Отдельной головной болью стало Закавказье, где Берия начал зачистку выдвинутых Орджоникидзе кадров. Микоян потом вспоминал, что Орджоникидзе жаловался ему на недоверие со стороны Сталина.В 1936 году был арестован старший брат Орджоникидзе Папулия. Серго сообщили об этом, во время празднования юбилея в Кисловодске. Он не пошёл на устроенные в его честь торжества, что само по себе было скандалом.Тем не менее, предполагалось, что именно Орджоникидзе выступит с главным докладом на февральско-мартовском, 1937 года, пленуме ЦК ВКП(б). Он активно готовился, осуществил проверку на предприятиях наркомата и проект постановления, в котором говорилось об "отдельных недостатках", что, разумеется, не устраивало Сталина.18 февраля 1937 года после весьма резкого телефонного разговора со Сталиным Орджоникидзе умер. По официальной версии – от сердечного приступа (инфаркт вследствие склероза), по неофициальной – застрелился, по совсем-совсем неофициальной – был убит (так считает, например, его внук Сергей – российский дипломат, бывший заместитель генсека ООН) или, в смягчённом варианте, – доведён до самоубийства (об этом говорил Хрущёв на XX съезде).На пленуме (открылся 23 февраля) с программной речью пришлось выступать Сталину, соответственно, внимание было смещено к моментам политическим, а не экономическим, а оценки – в сторону ужесточения. В этом выступлении Сталин резко критиковал Орджоникидзе за примиренчество и либерализм, в особенности – за покровительство Виссариону Ломинадзе. Сам пленум по сей день ассоциируется с началом "большого террора", хотя прошёл он уже после Первого Московского процесса.Позже почти все его родственники были репрессированы (обычно при этом ссылаются на проделки Берия, у которого с Орджоникидзе был конфликт ещё с кавказских времён). Племянник – директор Макеевского металлургического завода Георгий Гвахария – даже расстрелян.Вклад Орджоникидзе в индустриализацию сделал его одним из наиболее значимых деятелей 1930-х годов, в честь которого потом называли всё, что не успевало увернуться. Например – разработанные в Харькове и производившиеся в Луганске паровозы серии СО; город Енакиево, который с 1937 по 1943 год был Енакиево и т.п. Правда, Сталин к его памяти относился всё же с некоторым сомнением, так и не дав разрешение установку памятника своему близкому соратнику…

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